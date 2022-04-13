Как оформить кредитную карту или кредит для ООО без залога

Пластиковые карты становятся очень популярными — прежде всего потому, что граждане сполна оценили их удобство, которое заключается в возможности беспроцентного пользования кредитными средствами в любой момент. Этот текст рассказывает, как оформить и заказать кредит для ООО без залога или кредитную карту.

Кредитные карты предлагаются сегодня очень многими российскими банками, например, «Тинькофф» и другими. Они заинтересованы в стремительном распространении этого продукта, потому что это их прямой доход. Ведь если у человека на руках имеется кредитная карта, то очень трудно удержаться от соблазна и не воспользоваться ею.

Спектр возможностей весьма широк: карта позволяет оплачивать покупки во многих торговых точках, платить за разные услуги и даже снимать наличные. Правда, при снятии наличных средств взимается комиссионная неустойка в размере нескольких процентов, но это не очень значительное неудобство.

Ссуда по кредитной карте предоставляется на сравнительно выгодных условиях. Годовая процентная ставка по таким кредитам составляет 16–30% годовых, а срок кредитования — до трех лет. Если заемщик пользуется средствами в течение одного расчетного периода, то кредит становится беспроцентным. Сумма, которой можно воспользоваться с помощью кредитной карты, ограничена только ее лимитом.

Главное преимущество здесь в том, что лимит является возобновляемым. То есть обращаться к средствам на карте можно неоднократно, даже в течение одного месяца, главное — своевременно вносить ежемесячные платежи по кредиту. Размер текущего платежа, объем остатка задолженности и, вообще, подробный отчет по карте приводятся в электронном автоматическом письме, ежемесячно отправляемом банком в адрес заемщика.

Получить кредитную банковскую карту может практически каждый. Для этого необходимо представить в офис банка заявление по установленному образцу, копию паспорта и справку по форме НДФЛ-2. Если заемщик получает заработную плату через расчетный счет банка, в который обратился, то справка не потребуется.

Процесс рассмотрения заявки службой безопасности банка называется «андеррайтинг». После этой процедуры устанавливается лимит карты, заемщик является в банк, заполняет анкету с контактными данными и становится счастливым обладателем кредитной банковской карты.

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