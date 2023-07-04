Как оформить кредитку через интернет?

Что такое кредитная карта? Под кредитной картой на сегодняшний день подразумевается платёжный инструмент, с помощью которого можно расплачиваться за покупки. Однако, в установленный срок потраченную сумму необходимо вернуть обратно на карту, иначе начнут начисляться проценты. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что кредитная карта является весьма удобной в использовании, за счёт чего и получила свою популярность.

Как получить кредитную карту?

Сегодня заявка на банковскую карту может быть подана несколькими способами:

При личном обращении в банк. Данный способ на сегодняшний день пользуются популярностью в основном среди людей более старшего поколения. Основным удобством является то, что заявку за клиента заполняют сотрудник банка. Однако, клиенту придётся несколько раз ходить в банк, что не очень удобно;

Онлайн. В условиях современных реалий именно данный способ пользуются наибольшей популярностью, поскольку таким образом подать заявку на кредитную карту можно в любое удобное время, не выходя из дома. Плюс ко всему в некоторых банках карта доставляется курьером на дом. Ярким примером такого можно считать Тинькофф Банк.

Процесс оформления заявки

Тинькофф Банк можно сказать уникальный в своём роде, поскольку это единственный банк, который работает в удалённом режиме. Так что и заявка на оформление кредитной карты подаётся через интернет на официальном сайте компании:

Первоначально на официальном сайте Тинькофф банка необходимо найти подходящий кредитный продукт и внимательно ознакомится с условиями;

После ознакомления с условиями, если они устраивают, можно приступить к оформлению. Процесс оформления заявки совершенно не сложен и займёт всего лишь несколько минут. От клиента всего лишь требуются заполнить собственные персональные и паспортные данные, причём необходимо заполнять крайне внимательно, чтобы всё было написано так, как это указано в документе. В противном случае банк откажет выдачи кредитной карты, и заявку придётся подавать заново;

Теперь же остаётся только ждать решение банка. Впрочем, Тинькофф Банк принимает решение в течение суток. Так что уже на следующий день можно использовать карту при положительном результате.

Однако, следует учитывать что если у клиента нет дебетовой карты Тинькофф, то использовать карту он может только в виртуальном виде, то есть через специально е мобильное приложение. По крайней мере до момента доставки пластиковой карты курьером.

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