Как одевались татарские модницы прошлого: история костюма и другие «женские мелочи»

Дина Гатина-Шафикова рассказала о женском костюме прошлого Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мы доподлинно не знаем, как выглядела царица Сююмбике

Как бы мы ни говорили об одежде как о приземленном факторе, она играет немаловажную роль в нашем восприятии людей. Это явление не XXI века, оно возникло много ранее. Раньше одежда играла намного большую роль, показывая социальный статус того, кто ее надел.

Сегодня мы поговорим о татарском костюмном комплексе. Но обсуждение татарского женского костюма мы начнем не со времен Ибн Фадлана или царицы Сююмбике. Здесь нам придется обозначить временные границы. Когда мы рассказываем об этнографическом татарском костюме, в первую очередь мы говорим исключительно о XIX веке. Почему же не о XVIII или не о периоде жизни той же самой Сююмбике XVI столетия – там что, не жили татары? Безусловно жили. Но поскольку мы люди, ищущие не только красивые слова, но и научный подход, то мы исходим из того, что сохранилось в письменных, изобразительных источниках или музейных коллекциях.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К нашему сожалению, в музеях сохранился в большинстве своем именно XIX век. С чем это связано? Необходимо понимать, что научное знание сформировалось в России только в XVIII веке. До этого о народах, комплексно проживающих на тот период в России, не собиралось никакой информации. И только в XVIII веке мало-помалу стали собираться какие-то источники и сведения, и чаще всего они сохранялись именно в записях. А вот музеи начали плотно работать только с XIX века.

Здесь возникает другая проблема – когда мы говорим о музейных коллекциях, чаще всего там сохранялась исключительно праздничная культура, а повседневность стала сохраняться только начиная с XX века. Таким образом, у нас получается достаточно узкий корпус источников, из которых мы можем делать какие-то выводы.

Знаменитый образ царицы Сююмбике на самом деле сформировался только в XIX веке. Как именно она выглядела, мы доподлинно не знаем. Есть, конечно, научные предположения, но и это только фантазии.

Трехчастный головной убор проходит красной нитью через весь XIX век

На экране – работы как профессиональных художников, так и непрофессиональных. Слева и справа изображения, выполненные Мартыновым и Корнеевым, закончившими Академию художеств. Они были первыми художниками, которые точно обозначили в своих подписях девичий и женский костюм казанских татарок.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этих изображениях мы видим отличия в количестве составляющих элементов головного убора. Если у незамужней девушки головной убор состоял из покрывала и такыя-бурек (конусообразный головной убор), то у замужних мы можем наблюдать очертания скрытого конусообразного головного убора и нескольких покрывал: светлое, наподобие өрпәк/кыекча, скрывающее верхнюю часть тела, а над ним еще одно покрывало-косынка, то есть как минимум трехчастный головной убор. Этот принцип одеяния будет проходить красной нитью через весь XIX век.

Незамужние татарки в вопросе покрывания себя могли позволить себе чуть больше – зачастую у них были небольшие шапочки либо те же самые калфаки, и не обязательно покрывала. Замужние женщины носили калфак не как шапку, а как волосник, который обязательно сверху покрывался.

Калфаки в Национальном музее РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

У татар-кряшен долго сохранялся «ак калфак»

В центральной части экрана мы видим изображение из фронтисписа книги профессионального военного, путешественника родом из Шотландии Джона Кохрейна, совершившего вояж по России. Приехав в Казань, художник зарисовал казанскую татарку вместе с маленьким ребенком. И если наряд женщины нам привычен, и мы его уже видели в предыдущих работах, то на одеяние маленькой девочки стоит обратить внимание – на голове у ребенка тот самый «ак калфак», о котором мы все много слышали, но вряд ли видели, как его носили в более ранний период.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У татар-кряшен «ак калфак» сохранялся долго, молодые девушки носили его вплоть до начала ХХ столетия. У казанских татар он вышел из обихода достаточно рано. При этом исследователи пишут, что его носили, в музейных коллекциях он есть, но доказательств в виде изображений нет. И как раз это изображение стало документальным источником того, что данный головной убор был в ходу.

Когда мы говорим о татарке, мы прежде всего вспоминаем о калфаке. Но помимо него были и другие головные уборы. Но и сам калфак был очень разнообразен. Буквально в одно столетие он прожил огромную жизнь – от головного убора длиной практически в полтора метра до маленькой шапочки не более 10 см в высоту.

Калфаки в Национальном музее РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рубахи и штаны не отличались по крою от мужских

Говоря о костюме татарок, мы понимаем, что это были не только головные уборы. И это были рубахи, притом могу с уверенностью сказать, что как рубахи, так и штаны татарок того времени совершенно не отличались от мужских, особенно в более ранних архаичных комплексах. Они были идентичны по крою – туникообразная рубаха и штаны с широким шагом.

Высшее сословие одевалось в те же одежды, что и низшее, главное отличие состояло в тканях. Более зажиточные люди могли позволить себе привозные ткани – персидские, индийские, китайские и европейские. Вплоть до 80-х годов XIX столетия, когда в моду вошел модерн, основа была неизменной – туникообразная рубаха, у которой в разные периоды укорачивался или удлинялся остов, пришивались воланы, оборки разной ширины и т.д.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие ткани были в ходу у татарок?

В различных вариантах татарского мужского и женского костюмов активно использовались шелк и полушелк среднеазиатского производства. В основном в ходу были абровые ткани. Но стоит отметить, что они часто встречаются в обиходе в более ранних комплексах, а к концу XIX столетия – уже только в костюмах старшего поколения или в сельской местности, что, например мы можем видеть в акварелях К. Ф. Гуна.

Когда мы говорим о традиционной одежде, мы зачастую думаем, что она практически не менялась и сохраняла исключительно архаичные элементы, что традиция и мода несовместимы. Но мода всегда влияла на традицию, постепенно переходя от молодежи и городского населения ко всем остальным.

Какие же ткани использовались? Домоткань: лен, конопля (более грубая и жесткая ткань), а также хлопчатобумажные полотна, сотканные из покупных нитей. Вообще, татары достаточно рано стали покупать нити фабричного производства, из которых ткали дома самостоятельно.

Фото из коллекции Национального музея РТ

Я часто слышу, что у татар практически не сохранилось аутентичности, поскольку к концу XIX века домоткань стала выходить из обихода. Она сохранилась только на периферии, а в Казани и пригородах покупались в основном фабричные ткани (шелка, парча, хлопок, ситец, шерстяные ткани). Но домотканые полотна все же сохранялись в качестве ткани для предметов домашнего быта – полотенца, салфетки и т.д.

Что такое татарский и французский платки?

В наши дни очень любят категорично утверждать: «это татарский цветок, а это нетатарский», «это татарский цвет, а это нетатарский». Это татары носили, это не носили, а это носили чуваши или марийцы. Но откуда появились эти стереотипы, в какой момент они стали прорастать?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда говорят об одежде татарок, можно услышать выражение «чын татар яулык» (настоящий татарский платок, – прим. Т-и). Этот платок, как многие считают, обязательно вышитый. Но в какой момент вышитый платок стал чисто татарским? Здесь необходимо понимать, что платки изготавливались на одних и тех же мануфактурах и покупались на одних и тех же базарах разными народами. Да, безусловно, были свои предпочтения, но они не превращались в табу в виде запрета или разрешения на покупку только определенных товаров.

Так называемый «француз яулык» всегда был разнообразен по своему узору, но его основа всегда была одинакова – это сочетание красного и белого. То есть красный фон с белым цветочно-растительным узором по всему периметру. «Француз яулык» носили и татары, и башкиры. Поэтому говорить «это наш платок, а это не наш» несерьезно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С появлением пестряди появляется и цветовое разнообразие

Необходимо отметить, что домоткань окрашивали в разные цвета. Как отмечал Николай Иосифович Воробьев (русский советский этнограф, географ, педагог, краевед. Основоположник этнографического татароведения, – прим. Т-и), были и синие, и терракотово-красные оттенки. Если более ранние рубахи были из некрашеного полотна, то с появлением пестряди появляется и цветовое разнообразие – это синие, красные, зеленые и коричневые полосы и клетка.

Зачастую могли использоваться домотканая основа и декор в виде воланов из фабричных полотен. В сельской местности не было принято носить нижние рубахи, это достаточно позднее явление, в отличие от городских татарок, у которых они появляются уже в начале XIX века.

Полотна, которые покупались в Индии, Персии или Европе, нельзя назвать чисто татарской тканью. Просто были какие-то свои предпочтения: чаще всего это был растительный узор, либо какой-то стилизованный, располагавшийся по всему периметру полотна. В музейных коллекциях рубахи более раннего периода зачастую из однотонного муарового шелка. По цветовой гамме чаще всего это были светло-розовые, персиковые, голубые и светло-зеленые тона. В отличие от основного цвета рубахи, камзолы часто были контрастно яркими.

Калфаки в Национальном музее РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В XIX веке было шесть вариантов изготовления калфаков

До XIX века исследователи не писали о том, что у татарок был в ходу калфак. Именно в XIX веке он становится одним из наиболее ярких и запоминающихся головных уборов татарских девушек и женщин. Несмотря на то что у татар калфаки получили свое признание как один из наиболее ярких элементов материального наследия, нельзя забывать, что головные уборы по типу колпака были характерны для разных народов, причем территория распространения была очень широкая.

Русские на севере носили белые вязаные калфаки, идентичные по узорам с татарскими. А например, трикотажные калфаки встречаются у донских казаков, также трикотажные и шелковые калфаки активно продавались на ярмарках. Но необходимо отметить, что у донских казачек основа трикотажного полотна чаще была в мелкий растительный узор. У татарок трикотажные калфаки либо полностью из однотонного полотна, либо полосатые, декорированные вышивкой. При этом декор в разные периоды тоже отличался.

Недавно мы подсчитали, что в XIX веке существовало шесть вариантов изготовления калфаков: вязанные, сшитые из домотканых и фабричных тканей, полностью из трикотажного шелка, сшитые из контрастных полос только бархата или шелка и бархата, а также полностью бархатные.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Девичьи головные уборы были шапкообразной формы: калфаки с повязками, шапочки такыя и кәттәҗи – убор, напоминающий крымско-татарский фес, но овальной или круглой формы (c конца XIX века носился и женщинами).

Изначально калфак был исключительно девичьим головным убором. Потом уже Шигабутдин Марджани писал, что если сначала это был девичий головной убор, то теперь уже и замужние татарки носят калфак. Со временем калфак менялся. Буквально к 1980-90-м годам он из полноценного головного убора превратился в калфак-наколку.

Чапан относился не только к мужскому гардеробу

Интересно отметить, что верхняя одежда тоже не сильно отличалась от мужской. Она была такая же – это рубаха, штаны, камзол, казакин, бишмәт, толып, тун. Просто мужская одежда была менее декорирована.

Не только к мужскому гардеробу относился и чапан. Татарские женщины зачастую могли накинуть его сверху, когда выходили на улицу, чтобы их не увидели другие. История есть история, татарские женщины себя покрывали. Необходимо отметить такой факт, что в целом для народов Поволжья очень понятно и естественно, что замужняя женщина полностью скрывала свои волосы.

Как ходили девушки на селе? Там они выглядели примерно так же, как и в городе, с небольшой разницей в тканях. На молодых девушках были надеты домотканые рубахи, а сверху калфак либо платок, который подвязывался под подбородком. Камзол считался элементом больше женского костюмного комплекса, нежели девичьего.

Фото из коллекции Национального музея РТ

Выходя на улицу, женщина полностью скрывала себя и свою фигуру

Разнообразие головных уборов татарок скрывалось и различными покрывалами, которые накидывались сверху и скрывали практически все тело. Они могли быть квадратными, прямоугольными, треугольными (өрпәк, кыекча – большая косынка, которая почти полностью покрывала тело женщины).

Покрывала могли быть до полутора-двух метров длиной, то есть, выходя на улицу, женщина полностью скрывала себя и свою фигуру. Также и молодые девушки закрывали свои лица. При этом исследователи писали, что перед односельчанами девушки обязательно скрывали свои лица, а перед заезжими путниками могли не закрывать. Поскольку этот человек не из ее общины и никак не может повлиять на ее социальный статус, увидев ее лицо.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нельзя утверждать, что хаситә – исключительно татарский элемент

Головные украшения были представлены различными повязками, накосными украшениями – тезмә, чәч тәнкәсе, – полностью закрывающими косу и звенящими чулпами, подвешиваемыми в нижней части.

Серьги также были любимы татарками, девочкам рано прокалывали ушки – уже в три-четыре года. Одна из наиболее читаемых форм, представляющая традицию казанско-татарских ювелиров, – миндалевидная.

Хаситә является одной из ярчайших деталей женского костюма, однако нельзя утверждать, что это исключительно татарский элемент, так как перевязи были характерны и для других народов. Наиболее ранние сохранившиеся хаситә были изготовлены из металла и представляли собой больше статусное украшение.

Еще татарки носили разнообразные браслеты и кольца.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарские дворянские сапожки продавались по всей империи и за границей

Кожаная обувь была самая разнообразная: если в мужском варианте это были сапоги с минимальным декором на заднике, то в женском варианте сапожок украшался практически полностью кожаной мозаикой. Сначала кожаная обувь была на мягкой подошве и носилась с калошами, потом появились сапожки и на твердой подошве, и на каблучке. И самый сахар – это дворянские сапожки, которые делались по типу городских полусапожек на шнуровке. Подобная обувь изготавливалась не только для татар, но и на продажу на территории всей Российской империи и за границу. В музейных коллекциях их сохранилось всего несколько пар.

Туфельки тогда тоже были самые разные, причем как с задником, так и без него. Интересной особенностью татарских башмаков было то, что их задник шился отдельно от передней части. В традиции обуви соседних народов такого не было.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дети носили то же, что и взрослые

Когда у меня спрашивают, что носили татарские дети, могу с уверенностью ответить: «То же самое, что и взрослые, только меньшего размера».

Необходимо понимать, что детская одежда как явление стала характерна только для ХХ века. До этого как таковой ее не было, это всегда была уменьшенная копия одежды взрослых.

ХХ век: глобальные изменения

В ХХ веке произошли глобальные изменения. В городской среде традиционная культура ушла из бытования практически безвозвратно. Сельская молодежь, уезжая из деревни на учебу или работать, старалась максимально ассимилироваться в городе, меняя не только привычки, но и одежду. Однако у многих из нас сохранились воспоминания о том, в чем ходили наши бабушки и прабабушки, – платья, все так же свободного кроя, все те же штаны с широким шагом и платки, которые и до сих пор не сдают свои позиции.

Именно село очень долго сберегало традиции и особенности ношения исконных форм одежды. Фабричное производство, крупные магазины и мода вносили свои коррективы, но это тоже являлось нормой, так как и в более ранний период любые новшества или быстро уходили, или приживались и становились традицией.

Айгуль Ахмадишина, «Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»