Как обжаловать штраф, выписанный повторно из-за сбоя системы, рассказали в ГИБДД РТ

В марте из-за технического сбоя системы некоторым водителям пришли повторно постановления о штрафе за одно и тоже нарушение правил дорожного движения, которое было зафиксировано на камеру видео- и фотофиксации.

Как пояснили в республиканской Госавтоинспекции, повторные постановления подлежат отмене.

«При выявлении подобных фактов, собственникам транспортных средств необходимо обратиться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Татарстан для обжалования постановления в установленном законом порядке. При этом, в случае оплаты административного штрафа по обоим постановлениям, необходимо с заявлением установленного образца обратиться в Управление ГИБДД МВД по РТ для возврата излишне уплаченной суммы», – пояснил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.

Бланки заявлений можно скачать на сайте ГИБДД МВД по РТ во вкладке «Помощь водителю». Кроме того, обращение можно направить онлайн на портале госуслуг, прикрепив заявление в электронном виде.