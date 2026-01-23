Как обезопасить домашнего питомца от обморожения в холода – советы эксперта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во время сильных морозов домашние животные могут пострадать от долгих прогулок или же жизни на улице, поэтому стоит соблюдать ряд правил, чтобы обезопасить своего питомца. Об этом «Татар-информу» рассказала кинолог Яна Орлова.

«Если мы говорим о квартирных собаках, то с ними проще – можно пойти на короткую прогулку. Даже если у нее короткая шерсть или это маленькая собака, то мы надеваем на нее комбинезон и можем также использовать обувь, которая продается в любом магазине», – сказал Орлова.

Если же собака живет на улице в вольере, то на время морозов ее лучше временно забрать в дом. По словам эксперта, питомцу будет достаточно помещения, где температура находится на уровне нуля градусов.

«Если днем температура поднимается до приемлемых значений, то мы ее выпускаем обратно в вольер. Либо же выводим на кратковременный выгул в случае, если погода не изменилась», – подчеркнула кинолог.

Она добавила, что, если будка у живущей на улице собаки теплоизолирована, можно просто дополнительно утеплить пол, и тогда питомец будет согревать будку своим теплом и не пострадает.