Как обеспечить комфорт и развлечения для четырех миллионов туристов в Казани?

Эльмира Хан рассказывает о своей идее создания «татарского Диснейленда»

Фото предоставлено Эльмирой Хан

Сердце мое принадлежит Казани, но в последнее время нельзя не заметить, что главные магниты столицы Татарстана – Кремль, Кремлевская набережная, улица Баумана – уже не справляются с потоком туристов в сезон. Люди в этих локациях просто прогуливаются и скучают, неизбежно оседая в предприятиях общепита. Решить эту проблему могло бы создание большого парка развлечений, аналога Диснейленда, но с национальным уклоном.

Цель – не только развлечь, но и погрузить в историю, культуру и атмосферу татарского ханства

В этот ансамбль, которому я бы дала название «Милли Парк», войдут такие значимые объекты, как Кремль, башня Сююмбике, Старо-Татарская слобода, а также дома, дворцы и отели, стилизованные под ханские постройки. Этот комплекс будет не просто развлекательным центром, а настоящим художественным произведением, воссоздающим атмосферу средневекового ханства. Поэтому важным аспектом проекта является решительное отсутствие в его композиции современных зданий. Строения парка будут строго стилизованы под средневековую архитектуру с сохранением традиционных форм и декоративных элементов.

Главные магниты столицы Татарстана уже не справляются с потоком туристов в сезон Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

То есть цель «Милли Парка» – не только развлечь посетителей, но и погрузить их в историю и культуру нашего удивительного уголка мира, раскрыть атмосферу Казанского ханства, подчеркнув красоту и уникальность традиций Татарстана. Такой подход создает особую магию, увлекая посетителей в путешествие в прошлое. «Милли Парк» станет и местом развлечений, и живым музеем, сохраняющим дух древности и передающим его будущим поколениям.

Мое видение «Милли Парка»

На мой взгляд, парк должен предложить посетителям уникальный и разнообразный опыт, сочетающий в себе развлечения, культурное наследие и образование.

На входе гостей может встречать змей Зилант или любой другой сказочный герой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Виды развлечений с героями огромного размера:

1. Сразись со змеем Зилантом.

Огромный огнедышащий дракон, которого надо победить, или рассмешить, или станцевать с ним… Или подпрыгивать, когда он метет хвостом.

2. Здание Шурале.

Встречайте Шурале впечатляющих размеров. Поймайте его за хвост, станцуйте с ним, заварите чай, поучаствуйте в волейбольных баталиях с этим великаном.

3. Королевство Су Анасы.

Глубокий аквариум предлагает погружение в королевство Су Анасы, где она правит своим водным царством. Это впечатляющее визуальное представление для посетителей.

4. Прокатись с Господином Эчпочмакиным.

Карусели и американские горки с сиденьями в форме огромных эчпочмаков.

5. Лабиринт Зур Балеш, где гости погружаются в огромный пирог.

6. Пересмеши Бичуру.

Интерактив, где огромный Бичура смеется, а посетители соревнуются в громкости смеха перед этим великаном.

7. Лабиринт любви. Романтический лес для влюбленных с бесподобными цветами, деревьями и растениями, фонтанами в петергофском стиле.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Список игр и развлечений, конечно, не ограничен, его можно увеличивать по мере необходимости. Впечатляющие размеры героев добавляют элемент волшебства и восхищения, делая «Милли Парк» незабываемым местом для посетителей всех возрастов.

Развлекательный комплекс также включает в себя: костюмерную (прокат национальных костюмов); мастер-классы «Сыграй на курае», «Сыграй на гармошке и т.д.»; аренду костюмов и фотосессии «Стань героем сказки»; конюшню (прокат телеги, гонки на конях с телегами, в телегах сидят гости); интерактивную игру для детей «Организуй свой Сабантуй», где каждый может создать картинку своего идеального Сабантуя, например с участием сказочных героев; игру с мечами для мальчиков в национальных костюмах «А ты батыр?»; ресторан татарской кухни «Почувствуй себя ханом или ханшей» в стиле ханского дворца, который может трансформироваться в концертный зал.

Одной из ярких локаций может стать башня Сююмбике. Получить старинную летопись от самой Сююмбике (поднимаемся в полутьме на верх башни, на столе интерактивное пишущее перо женским голосом интересуется вашим ФИО и записывает, официально объявляет, что вы внесены в летопись Татарстана. Спускаетесь и получаете памятный пергамент, подписанный Сююмбике). Можно устраивать в окне башни спектакли.

Башня может стать музыкальным пристанищем для любителей национального фольклора.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Привлекательность для бизнеса

Проект окупается за счет работы развлекательного центра и правильно организованной инфраструктуры:

Рестораны в татарском стиле

Отели в татарском стиле с персоналом в старинной одежде

Зоны отдыха с кинотеатрами и площадками для отдыха

Зоны мастер-классов по татарским традициям

Паровозики в стиле сказочных героев

Зоны отдыха с кушетками в виде кыстыбыя, качели в стиле эчпочмака и т.д.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Необходимо действовать прямо сейчас!

Создание «Милли Парка» представляет собой важный стратегический шаг для развития туризма и укрепления культурного наследия Татарстана. В наше время, когда регион активно расширяет связи с зарубежными странами, представление этого проекта на международных площадках, таких как форум БРИКС, дает уникальную возможность привлечь внимание иностранных инвесторов и стимулирует обмен культурными ценностями между регионами. Такой шаг внесет вклад в экономику Татарстана и подчеркнет его гостеприимство и открытость международному партнерству.

При этом «Милли Парк» рассматривается не только как уникальный развлекательный комплекс, но и как значимый историко-культурный проект, который приносит множество преимуществ для Татарстана: увеличение туристического потока, сохранение культурного наследия, экономические выгоды (новые рабочие места, рост предпринимательства, поддержка туристической отрасли, повышение уровня доходов в регионе), образовательный аспект, укрепление патриотизма.

В итоге «Милли Парк» станет одним из ключевых факторов укрепления культурного и экономического благосостояния Татарстана, оставляющих незабываемый след в сердцах его посетителей.

Эльмира Хан (Эльмира Зиганшина) родилась в 1980 году в д. Адаево Кукморского района РТ. Окончила МГОУ (специалист по гражданскому праву). В 2005-2009 гг. работала юристом в коммерческих организациях, была совладельцем сети интернет-магазинов.

В 2010 году вышла замуж и уехала в Алжир. В 2017 году окончила курсы директора салона красоты в Казани и открыла салон красоты в Алжире. В 2021 году вернулась в Казань.

Семейный статус: замужем, есть сын.

В 2015 году окончила литературные курсы им. А. Воронцова и литературные курсы издательства АСТ. В 2020-2021 гг. окончила сценарные курсы Александра Молчанова, режиссерские курсы московской киношколы «The one film».

Роман Э. Хан «Красный лукум от Сююмбике», написанный в 2021 году, попал в лонг-листы международного конкурса в Лондоне «Евразия 2021» и литературного конкурса Литрес «Электронная буква».

В 2021-2022 гг. в качестве режиссера и сценариста сняла свой дипломный проект - короткометражный фильм «Инста-гусь», а также короткометражный фильм-сказку «Тылсымлы читеклэр».

Основное направление в сценаристике и писательстве - культура, история Татарстана, ислам, Восток.

В настоящий момент ведет поиск инвесторов на кинопроекты, повышает квалификацию в качестве сценариста и готовит к изданию восточный роман «Шепот дорог» и книгу «Кому в Алжире жить хорошо».

Главная мечта: вывести татарский кинематограф на уровень Голливуда и подарить татарам новогоднюю историю.