«Как никогда много поэзии»: в Нацбиблиотеке презентовали новый выпуск журнала «Казань»

В Национальной библиотеке Татарстана сегодня презентовали сентябрьский номер журнала «Казань». Традиционно каждый выпуск редакция посвящает определенной теме и проблемам столицы республики. Так, августовский номер стал поистине огненным – авторами журнала была затронута крайне важная тема – история пожаров в Казани, как огонь повлиял на архитектурный облик города и многое другое.

«Каждый номер посвящен определенной теме и явлению. Один из выпусков мы посвящали городским кладбищам, другой – дачной тематике, а прошлый номер посвятили истории огня в столице республики. Ну, а сейчас мы посвящаем номер фестивалям», – рассказала главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ее словам, сентябрьский номер журнала стал событийным, ведь на страницах нового выпуска разместилась красочная фестивальная жизнь Казани. Журнал расскажет о героях и событиях литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест», музыкальном форуме «Абязов-фест», фестивале восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», театральной лаборатории «Свияжск АРТель» и о крупнейшем симпозиуме «Волошинский сентябрь», который впервые проходит в Казани.

«Мы как «Волошинский фестиваль» приехали к вам в Казань для того, чтобы познакомить вас с нашей огромной историей. На протяжении 19 лет фестиваль проходил в Крыму, на базе дома русского поэта Максимилиана Волошина. В этот раз мы впервые приехали в Татарстан с большой культурной программой», – поделился президент Фонда «Волошинский сентябрь», поэт Андрей Коровин.

Несомненно, большая часть материалов посвящена авторам «Волошинского фестиваля» – популярным российским поэтам и прозаикам, которые приехали в столицу республики из разных уголков страны. «В сентябрьском номере как никогда много поэзии», – добавила Альбина Абсалямова, словно описав своеобразие выпуска.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поэтический вечер предстал парадом современной поэзии и прозы, ведь он наполнился стихотворениями авторов, чьи работы можно найти на страницах журнала. Среди них – поэты Андрей Коровин, Галина Илюхина, Анна Гедымин, Ефим Бершин, Ольга Аникина, Вадим Месяц, Светлана Василенко, Лера Манович и другие известные литераторы.

«Я второй раз в Казани, однако в первый раз знакомство с городом было мимолетным. Я в восторге от Казани, даже несмотря на то, что мы находимся в городе всего пару-тройку часов. Я рад, что в Татарстане поэзии предоставляются такие большие залы», – подчеркнул поэт Ефим Бершин.

Помимо фестивальной летописи Казани, на страницах номера читатели найдут интервью с актером Качаловского театра Михаилом Галицким, а также смогут прочесть беседу с художественным руководителем Буинского драматического театра Раилем Садриевым. Это и многое другое читатель может узнать из страниц сентябрьского выпуска «Казань». А уже в октябре его ждет новое издание, посвященное родословным: самым древним фамилиям республики, запискам начинающего акушера, в поисках родословной и другим материалам.