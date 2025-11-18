news_header_top
Общество 18 ноября 2025 14:09

Как нейросети помогают создавать контент, рассказали представителям СМИ Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани прошел семинар-практикум «Цифровая редакция 2.0. Нейросети в редакционных процессах», организованный силами «Татмедиа».

Журналисты и редакторы узнали, как современные технологии помогают автоматизировать редакционные процессы и создавать качественный контент быстрее. Участники освоили методы использования нейросетей для анализа данных, генерации текстов и взаимодействия с аудиторией.

«Нейросети помогают автоматизировать рутинные задачи, такие как сбор информации, создание заголовков и анализ данных. Это позволяет журналистам сосредоточиться на более творческой и аналитической работе. Однако важно помнить, что искусственный интеллект не заменяет человека, а лишь дополняет его возможности», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Семинар-практикум «Цифровая редакция 2.0» был организован с целью помочь журналистам и редакторам филиалов «Татмедиа» освоить современные инструменты и технологии, которые могут значительно улучшить их работу. Мероприятие прошло в формате интерактивных лекций и практических занятий, что позволило участникам не только получить теоретические знания, но и применить их на практике.

Встреча стала важным шагом в развитии медиаиндустрии и показала, как современные технологии могут помочь журналистам справляться с вызовами цифрового мира. Участники получили ценные знания и навыки, которые помогут им улучшить качество и эффективность своей работы.

В заключение семинара участники выразили надежду на продолжение подобных мероприятий, которые помогут им оставаться в курсе последних тенденций и технологий в области журналистики. Они также подчеркнули важность постоянного обучения и адаптации к изменениям в медиаиндустрии, чтобы оставаться конкурентоспособными и предоставлять аудитории качественный контент.

#нейросеть #ао татмедиа #искусственный интеллект
