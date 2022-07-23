Как не стать жертвой «тихой охоты»: главный токсиколог РТ об отравлении грибами

В Татарстане начался сезон «тихой охоты». В пригородных поездах и автобусах толпы довольных татарстанцев, хвастающихся своим богатым «уловом». Однако из года в год грибной сезон становится для жителей республики опасной игрой в «съедобное-несъедобное». Как не стать жертвой «неправильных» грибов, рассказала главный токсиколог РТ Алия Насибуллина.

Как не стать жертвой «неправильных» грибов, рассказала главный токсиколог РТ Алия Насибуллина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Отравиться можно и благородным грибом»

Принято считать, что грибной сезон начинается летом и длится в среднем до середины осени. Однако, как рассказала главный токсиколог республики Алия Насибуллина, сезонности по отравлению грибами как таковой нет.

«С начала весны в отделение токсикологии с отравлением предположительно грибами поступили 18 пациентов. Если в начале весны травятся в основном строчками и сморчками, то летом и осенью у нас пациенты с отравлением «благородными» грибами – белыми, подосиновиками, лисичками и так далее. Если мы говорим о токсическом отравлении, то в нашей полосе только два гриба, которые дают такое поражение, – это бледная поганка и галерина. Но обращу внимание, что отравиться можно практически любым грибом», – отметила медик.

К примеру, строчки и сморчки считаются хорошими грибами. Однако строчки в сыром виде – ядовиты.

Многое зависит от правильного хранения грибов. Опытные грибники знают, что «улов» нужно хранить в плетеной корзине, где они хорошо проветриваются, нет запотевания, а значит, минимизируется риск развития болезнетворных бактерий. Однако есть любители сложить грибы в полиэтиленовый пакет либо ведро, где они начинают гнить.

«Так хранить грибы категорически нельзя! Гриб преет, в нем появляются бактерии, которые могут нанести серьезный вред организму человека», – продолжила токсиколог.

Кроме того, по словам Алии Насибуллиной, большое значение имеют правильная обработка и приготовление грибов. Особенно это касается консервации. Ведь при домашней мариновке грибов в банки может попасть немного земли или грязи. В этом случае смертельно опасный ботулотоксин вырабатывается практически сразу.

«Ботулизм – очень опасная инфекция. Она развивается, когда в организм человека попадает ботулотоксин. Заражение происходит чаще всего от употребления в пищу консервов или домашних заготовок, в которых находятся споры ботулизма» – пояснила медик.

К нам поступают пациенты, которые даже не предполагают, какой гриб они съели. К примеру, собрал и приготовил грибы один, а страдают от этого близкие и родные Фото: ru.freepik.com

«Большая часть пациентов даже не знают, какие грибы ели»

В медицинской практике токсикологов нередки случаи, когда в отделение привозят пациента, который даже не знает, что съел. К примеру, собрал и приготовил грибы один, а страдают от этого его близкие и родные.

Какой гриб занимает первое место по «популярности» отравлений, сказать однозначно невозможно.

«К нам поступают пациенты, которые даже не предполагают, какой гриб они съели. Так бывает, если их угостили, к примеру, в гостях или грибы были куплены у бабушек на рынке. Есть еще один тип пациентов – «я съел сыроежку». Как показывает практика, сыроежкой в 99% случаев оказывается бледная поганка. Они внешне очень схожи», – продолжила рассказ Алия Насибуллина.

Медик советует, прежде чем что-то положить себе в рот, несколько раз проверить, хороший ли это гриб, правильно ли он приготовлен. Кроме того, грибы не рекомендуются в пищу детям до 14 лет и взрослым, у которых есть хронические заболевания и проблемы с ЖКТ.

«Грибы сами по себе очень тяжелая пища, которая долго переваривается. Надо понимать, что получить от грибов все их полезные свойства невозможно ни при каком виде приготовления. Связано это с тем, что оболочка гриба по составу сравнима с панцирем насекомого. Именно поэтому грибы по составу выходят из человеческого организма на 80% в том же виде, в каком в него попадают, в том числе вместе с полезными веществами», – сделала акцент медик.

Фото: © «Татар-информ»

Без скорой не обойтись!

Первые признаки отравления дают о себе знать уже через 5-6 часов после употребления грибов в пищу. Появляется многократная диарея, тошнота, рвота без подъема температуры.

«При появлении первых симптомов сразу вызывайте скорую. Пока медики едут, можно промыть желудок так называемым ресторанным методом – выпить порядка 2-3 литров воды и вызвать рвоту. После принять любой энтеросорбент, к примеру активированный уголь. И дожидаться медиков», – подчеркнула Алия Насибуллина.

По словам токсиколога, многие пациенты несерьезно относятся к своему состоянию и надеются на русское «авось». И им действительно на вторые сутки становится легче. Это состояние называется «мнимое благополучие» – симптомы проходят, и человеку кажется, что болезнь отступила. Но это очень обманчиво. На третьи сутки симптоматика возвращается, и риски ухудшения состояния возрастают в разы.

«Человека с отравлением необходимо доставить в стационар токсикологического отделения больницы. И чем раньше, тем больше шансов его спасти. Хочу напомнить, что в первую очередь ядовитые грибы поражают печень. Причем если человек употребил поганку или галерину, то отравление наступит вне зависимости от количества съеденного продукта и степени термической обработки», – напомнила токсиколог.

Если в начале весны травятся в основном строчками и сморчками, то летом и осенью у нас пациенты с отравлением «благородными» грибами – белыми, подосиновиками, лисичками и так далее Фото: © «Татар-информ»

«Не ем грибы уже 15 лет!»

В конце беседы Алия Насибуллина поделилась историей об одном из самых трагических моментов из ее медицинской практики.

«Это было в 2008 году. В отделение привезли юношу, совсем молодого, 18-19 лет. Сильнейшее отравление. При опросе узнали, что он с семьей ел жареную картошку с «благородными» грибами. Но именно ему в тарелке попался маленький кусочек бледной поганки. Молодой человек обратился за помощью к врачам лишь на четвертые сутки. Время было упущено. Медики делали все возможное, чтобы его спасти, но, к сожалению, пациент скончался. С тех пор я вот уже 15 лет не ем грибы», – поделилась с агентством Алия Насибуллина.

