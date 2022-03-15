«Компания с рынка ушла, а ответственность осталась»: Эксперты о защите прав потребителей

В сегодняшней ситуации некоторые татарстанские продавцы начали пренебрегать законом о защите прав потребителей. Может ли расти цена на товар от полки до кассы, сколько должны вернуть за отмененный авиаперелет – рассказали представители Роспотребнадзора и Госакогольинспекции Татарстана.

Розалия Арсланова: «Компании не хотят нести ответственность в том числе по статье 6 ‘’Закона о защите прав потребителей’’, в соответствии с которой изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его службы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ушедшие с российского рынка компании все еще несут ответственность перед потребителями

Непростая ситуация на рынке порождает немалое количество вопросов у потребителей. На некоторые из них сегодня, во Всемирный день защиты прав потребителей, на пресс-конференции в «Татар-информе» ответили специалисты Роспотребнадзора и Госалкогольинспекции

«В ситуации связанной с тем, что многие иностранные компании сочли объявить, что они закрываются. Количество обращений к нам увеличилось. При этом компании не хотят нести ответственность в том числе по статье 6 ‘’Закона о защите прав потребителей’’, в соответствии с которой изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его службы», – рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции по РТ Розалия Арсланова.

Розалия Арсланова добавила, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в России под зарубежными марками, зарегистрированы в России. Поэтому проблемы с ними также можно решить согласно закону о правах потребителей. У этих компаний есть свой адрес в реестре юридических лиц, если на этот адрес прислать официальную претензию, то они обязаны отреагировать.

«При отсутствии ответной реакции по истечении определенного срока, возможно обратиться в судебные органы, другого варианта нет. Они несут полную ответственность в соответствии с законом о защите прав потребителей», – добавила она.

Из-за прекратившегося авиасообщение со многими странами, рейсы внутри страны переносятся Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Деньги за отмененные авиаперелеты должны возвращать полностью

Из-за прекратившегося авиасообщение со многими странами, рейсы внутри страны переносятся.

«В ситуации, которая возникла с недавнего времени по приостановлению авиаперевозок и авиасообщения, подлежит возмещению полная сумма, в том числе попутные затраты, поскольку договор авиаперевозки был расторгнут в одностороннем порядке не по вине самого потребителя», – объяснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

В таком случае человек имеет право на возмещение всех убытков, понесенных в связи с этой ситуацией.

По словам Марины Трофимовой, если добровольно фирма-посредник или перевозчик не соглашается вернуть деньги, то ситуацию можно решить в суде.

Что касается купленных туров за границу, нормативного регулирования такой ситуации на данный момент нет. Возможно, это вопрос времени. Напомним, что во время пандемии действовало постановление Правительства РФ, согласно которому качество тура при переносе должно было быть на том же уровне комфорта, в случае его переноса из-за коронавирусных ограничений.

Нередки случаи, когда консультанты в магазинах советуют покупателям не смотреть на ценники в торговых залах, а проверять сколько стоит товар на кассе. Однако этак делать нельзя Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пробивать товар можно только по ценнику из торгового зала

В ситуации сегодняшнего дня нередки случаи, когда консультанты в магазинах советуют покупателям не смотреть на ценники в торговых залах, а проверять сколько стоит товар на кассе. Однако этак делать нельзя.

«Ситуация сейчас распространена. Это является нарушением прав потребителей, поскольку цена, указанная на ценнике товара, является своего рода информацией о нем: его стоимости, цене за вес или единицу товара. Эта информация является обязательной для предоставления потребителю в силу закона о защите прав потребителей», – отметила заместитель главного санитарного врача республики.

Она добавила, что с точки зрения гражданского законодательства, ценник является публичной офертой, и это условие заключение договора купли-продажи не могут быть изменены продавцом.

Если продавец пытается продать товар по цене, которая противоречит ценнику, это противозаконно. И покупатель может настаивать на оплату согласно сумме на ценнике в торговом зале. А если обман обнаружился только после оплаты, продавец должен вернуть разницу, или покупатель может отказаться от товара с возвратом всей суммы.

«Это право потребителя, не выбор продавца. Так как иногда продавец говорит, мы вам не будем возвращать разницу, мы можем вам только вернуть деньги. Это тоже неправомерно», – добавила Трофимова.

В случае, если ситуацию не получается разрешить устно на месте, то необходимо сфотографировать ценник, чек и направить письменную претензию в адрес магазина.

На любые сообщения со стороны продавца о том, что цена выросла и придется заплатить больше, реагировать не стоит Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если договор заключен – сумма меняться не может

Нередки ситуации, когда цена начинает увеличиваться уже после того, как был заключен договор на покупку. К примеру, за то время пока мягкая мебель изготавливается или едет до покупателя. Но на любые сообщения со стороны продавца о том, что цена выросла и придется заплатить больше, реагировать не стоит.

В Роспотребнадзоре объяснили – если договор уже подписан, там есть условия. В одностороннем порядке продавец не может их изменять.

В случае, если продавец отказывается доставить товар, который уже оформлен по договору, потребитель вправе назначить новый срок доставки или потребовать возмещения оплаченной суммы, также он может рассчитывать на компенсацию.

Марина Трофимова: «В связи со складывающейся ситуацией на потребительском рынке Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам потребителей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за ситуации на потребительском рынке

Татарстанцы могут обратиться на горячую линию с вопросами о соблюдении прав потребителей.

«В связи со складывающейся ситуацией на потребительском рынке Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам потребителей. Принимаются вопросы, связанные с закрытием отдельных магазинов, приостановлением авиасообщения и так далее», – отметила Марина Трофимова.

Телефон горячей линии 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.

Марина Трофимова добавила, что на официальном сайте Роспотребнадзора есть раздел с разъяснениями по самым частым вопросам, поступающим от жителей.

Татарстан входит в топ-4 субъектов России с самыми активными потребителями финансовых услуг Фото: © «Татар-информ»

Татарстанцы начали чаще обманываться на рынке финасовых услуг

Сегодня Татарстан входит в топ-4 субъектов России с самыми активными потребителями финансовых услуг. Впереди нас Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

«В 2021 году в адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступило 1500 письменных обращений от граждан о нарушениях в сфере оказания финансовых услуг», – отметила заместитель руководителя республиканского ведомства.

Это число повысилось на 8% по сравнению с 2020 годом, тогда обращений было 1378.

87,5% обращений поступивших в прошлом году было связано с нарушением прав потребителей при заключении или исполнении кредитных договоров. 6,3% – касались микрофинансовых услуг, 6,2% обращений связано с деятельностью страховых компаний.

После рассмотрения обращений по выявленным нарушениям составили 425 протоколов об административных правонарушениях, наложили штрафов почти на 4,5 млн рублей.

«Совет простой, нужно всегда внимательно читать договор, который вы подписываете. Тщатально ознакамливаться со всеми его условиями», – подчеркнула Марина Трофимова.