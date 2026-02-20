Как не попасться на уловки мошенников перед 23 февраля – советы эксперта

В преддверии Дня защитника Отечества злоумышленники активизируют рассылки о несуществующих денежных переводах, а также усиливают активность на сайтах знакомств. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, мошенники активно используют праздничные дни для реализации различных схем. В этот период они могут рассылать сообщения о фиктивных выплатах, требующих подтверждения через поддельные сайты и фишинговые ссылки. Также распространены уловки на платформах для знакомств, где аферисты предлагают помощь в трудной ситуации, а также схемы с ложными курьерами и посылками.

Щербаченко отметил, что злоумышленники нередко создают поддельные сайты, копирующие популярные маркетплейсы, и предлагают товары по заниженным ценам. Кроме того, они рассылают фишинговые сообщения с обещаниями скидок от имени известных магазинов.

Для защиты от обмана эксперт рекомендует не сообщать мошенникам личные данные, не распространять избыточную персональную информацию в соцсетях и не переводить предоплату. Также он советует не хранить крупные суммы на карте. Проверять информацию о выплатах следует только на официальных сайтах правительства, Госдумы или Социального фонда России. Оплату на маркетплейсах рекомендуется проводить при защищённом соединении.