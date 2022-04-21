Укусы клещей, мышиная лихорадка и тяжелые травмы: врачи об опасностях дачного сезона в РТ

Переломы позвоночника, рук и ног, падения со стремянки, отрезанные болгаркой пальцы, смертельно опасные инфекции – отдых на дачах не повод расслабляться, уверяют врачи. Как встретить и прожить дачный сезон живыми и здоровыми – об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали эпидемиолог, травматолог, ревматолог и инфекционист.

Эпидемиолог, травматолог, ревматолог и инфекционист рассказали, как начать сезон без вреда для здоровья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Весеннее солнце опасно!

«Весна – это солнце, это тепло, это радость, но может огорчить человека непереносимость солнечных лучей. Есть заболевание – системная красная волчанка, которая может начаться у молодых девушек 16-18 лет из-за первых майских солнечные лучей», – рассказала руководитель городского ревматологического центра Казани Равия Мухина.

Врач объяснила, что приехать на дачу и сразу броситься загорать – плохая идея. Волчанка в течение первых двух недель может вызвать агрессивное аутоиммунное заболевание, которое поражает почки, кожу и слизистые оболочки.

Если диагноз системная красная волчанка уже поставлен врачом, необходимо не забывать о терапии. Таким пациентам стоит носить шляпы с широкими полями, белые рубашки, чтобы закрыть тело от солнечных лучей.

Равия Мухина: «Системная красная волчанка может начаться у молодых девушек 16-18 лет из-за первых майских солнечных лучей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пожилые татарстанцы с остеопорозом, по совету Равии Мухиной, должны уделять особое внимание своему здоровью и заботиться о себе – не поднимать тяжести, не использовать стремянки.

«Люди должны отвечать за свое здоровье, особенно, когда у них есть хронические заболевания», – подчеркнула врач.

У возрастных пациентов даже падение с высоты своего роста может стать причиной самых тяжелых последствий.

«Не надо на даче работать внаклонку, маленькие стульчики надо иметь, и работать, сидя на маленьком стульчике. На грядках не надо торопиться, не надо за раз сажать десять грядок. Пусть немного поработаете, зато коленки, поясница не будут болеть», – подчеркнула ревматолог.

Ирина Булычева: «Людям, кто знает, что будет находиться на природе необходимо носить закрытую, плотную одежду, либо спецодежду» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Клещи уже проснулись

Эпидемиолог Казанской поликлиники №21, ассистент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины КГМУ Ирина Булычева рассказала, что в Татарстане уже зафиксировали первые случаи укусов клещей.

Клещи переносят энцефалит, боррелиоз, пироплазмоз человека. Татарстан эндемичен по всем этим болезням, то есть членистоногие, которые обитают в республике, переносят эти инфекции.

Ирина Булычева добавила, что вакцинироваться можно только от энцефалита, однако прививку надо делать заранее, а не в сам сезон клещей. К примеру, если вы планируете пойти в поход в августе, то задуматься о вакцинации против клещевого энцефалита стоит уже сейчас.

«Людям, кто знает, что будет находиться на природе, необходимо носить закрытую плотную одежду, либо спецодежду и пользоваться средствами индивидуальной защиты – это различные химические препараты, которые наносятся на одежду в целях защиты от клещей», – отметила эпидемиолог.

Снимать клеща необходимо в медучреждении и отправлять на анализ, чтобы выяснить переносил ли он какие-либо инфекции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важно после возвращения домой с пикника или прогулки по лесу, провести осмотр кожи. Клещи обычно присасываются не сразу, а заползают под одежду и находят укромное место – это подмышки, паховая зона. И там присасываются. То есть у человека есть примерно полчаса с момента попадания клеща на тело, чтобы успеть снять клеща до того, как он прикрепися.

Снимать кровопийца необходимо в медучреждении, а его самого отправлять на анализ, чтобы выяснить переносил ли он какие-либо инфекции.

Как убраться на даче и не подцепить мышиную лихорадку?

Еще одна опасность поджидает дачников в их домиках. Зимой частенько в них гостят мыши и крысы, которые переносят опасные инфекции.

Лилия Зиятдинова: «Это вирусное заболевание связано с грызунами, наша Республика Татарстан эндемична по ГЛПС» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) проявляется температурой, сыпью, причем, не всегда заметной, и ведет к повреждению почек.

«Это вирусное заболевание связано с грызунами, наша Республика Татарстан эндемична по ГЛПС», – отметила инфекционист, заведующая инфекционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова.

Люди могут заразиться, вдыхая частички высохших экскрементов грызунов. Также можно подхватить болезнь контактно-бытовым способом – если у человека повреждена кожа, и он работает без защитных средств в месте, где были мыши и крысы. Также ГЛПС можно заразиться, съев то, что до этого грызли мыши или крысы.

При этом заболевании госпитализация обязательна, потому что оно опасно тяжелыми осложнениями, например, почечной недостаточностью.

При уборке обязательно надевать маску, перчатки, использовать различные дезинфицирующие средства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«При уборке обязательно надевать маску, перчатки, использовать различные дезинфицирующие средства, кипятить воду. Если вы выезжаете на какой-то пикник, осмотрите местность, на которой вы останавливаетесь, необходимо очистить эту территорию», – добавила Лилия Зиятдинова.

По словам специалиста, чаще всего геморрогической лихорадкой заболевают мальчики и мужчины от 10 до 55 лет.

Травмы, полученные дачниками, могут быть очень сложными

Травматолог-ортопед Казанской клинической больницы №7 Тимур Кильметов призвал всех татарстанцев соблюдать технику безопасности.

«Пожалуйста, будьте благоразумны. Думайте чуть-чуть наперед, к чему может привести ваше действие. Пожалуйста, помните, что средства защиты придуманы не просто так, они нужны для вашей защиты, чтобы у вас было как можно меньше неприятностей», – отметил врач.

Тимур Кильметов: «Помните, что средства защиты придуманы не просто так, они нужны для вашей защиты, чтобы у вас было как можно меньше неприятностей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тимур Кильметов подчеркнул, что садовый инструменты необходимо использовать крайне осторожно и обязательно надевать перчатки перед работой. Инвентарем можно нанести себе тяжелые повреждения. Работа на даче требует и качественной закрытой обуви – не допустимо, к примеру, рубить дрова в сланцах.

«Мы уже морально готовы к периоду – каждый год это происходит, с мая до сентября. Очень много тех, кто получил травму, работая болгаркой. Этих травм можно было бы избежать достаточно просто – использовать щитки, защитные очки, забрало, перчатки из плотных материалов, лучше из кожи», – рассказал травматолог.

Особое внимание надо обратить на лестницы и стремянки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важно обращать внимание на состояние инструментов, к примеру, у бензопил надо вовремя менять диски. Их разрыв может привести к тяжелым травмам. Аккуратно стоит обращаться со стремянкой.

«В том году был случай, когда с лестницы упал мужчина – лестница не выдержала. Мужчина получил травму шеи, руки и ноги не работают, он прикован к кровати», – привел пример доктор.

Не стоит забывать и про Covid-19

Равия Мухина посоветовала перед дачным сезоном пройти диспансеризацию жителям всех возрастов, чтобы проверить здоровье. В том числе записаться на углубленную диспансеризацию тем, кто переболел коронавирусом. Ведь он оставляет свой след во многих системах организма.

Тем, у кого есть хронические болезни или развились последствия после Covid, важно не забывать брать с собой на дачу лекарства. Отсутствие препаратов, которые врачи назначили для постоянного приема, может привести к обострениям заболеваний и дачный сезон может закончиться раньше срока на больничной койке.

Татарстанские врачи призвали жителей не забывать и о прививке от коронавируса – вовремя приходить на повторную вакцинацию.