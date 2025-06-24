«Как на рельсах стоим»: Мухаметшин – о правильных решениях прошлого и предстоящих выборах

Заседание Высшего совета движения «Татарстан – Новый век» прошло сегодня в Казани. На нем обсудили развитие парламентаризма и согласовали кандидатуры для выдвижения на выборы муниципальных депутатов. Воспоминаниями о работе Верховного Совета ТАССР поделился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он также поставил задачи по проведению выборов.





Заседание Высшего совета движения «Татарстан – новый век» прошло сегодня в Казани

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Татарстан всегда был важнейшим участником общероссийского социально-политического процесса»

Заседание Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» было посвящено 30-летию Госсовета республики, которое отмечается в этом году. «Кто не знает свою историю, у того нет будущего», – сказал глава парламента и председатель Высшего совета «ТНВ» Фарид Мухаметшин, открывая мероприятие.

«Сегодня мы вспоминаем те исторические события, которые характеризуют особенности становления и развития парламентаризма в республике, уникальность и достойность пройденного пути», – уточнил он.

Мухаметшин подчеркнул, что 30-летие деятельности Государственного Совета – значимая дата в общественно-политической жизни Татарстана.

«Она отражает преемственность, непрерывность развития татарстанского парламентаризма, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять нашу страну и республику, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться поставленных целей», – заявил он.

Татарстан всегда был важнейшим участником общероссийского социально-политического процесса, отметил глава парламента. «Особенно в той части, которая связана с выработкой принципов и механизмов функционирования демократической правовой федеративной государственности», – добавил он.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что 30-летие деятельности Государственного Совета – значимая дата в общественно-политической жизни Татарстана Фото: gossov.tatarstan.ru

«Минтимер Шаймиев очень многое сделал, чтобы республика выбрала свой вектор развития»

Значимую роль в парламентской деятельности сыграл Верховный Совет ТАССР. Он действовал с 1938 по 1990 год, рассказал Мухаметшин. По его словам, Верховный Совет стал хорошей школой жизни для многих людей и кузницей кадров для республики. Однако отправной точкой ныне действующей модели представительного народовластия глава парламента назвал выборы народных депутатов заключительного XII созыва Верховного Совета ТАССР. Они состоялись 4 марта 1990 года и впервые прошли на альтернативной основе.

Народные депутаты Верховного Совета того созыва заложили основу для развития нынешней модели татарстанского парламентаризма и современного Татарстана в целом, подчеркнул Председатель Госсовета.

«Деятельность Верховного Совета XII созыва проходила в непростое время. И в такое трудное время Верховный Совет возглавил Минтимер Шаймиев. Он очень многое сделал, чтобы республика выбрала свой вектор развития, особое внимание обращая на многонациональность в регионе. А сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов многое делает, чтобы республика сохранила твердую поступь в своем развитии», – заявил Председатель Госсовета.

Несмотря на все вызовы, сегодня Татарстан продолжает успешно развиваться, и основа этого как раз и была заложена в предыдущие годы, добавил он.

Олег Глебов: «Нам предстояло выполнить историческую миссию, создавать и принимать судьбоносные для Татарстана законы и законодательные акты» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Каждому созыву парламента выпала честь принять важнейшие для многонационального народа решения»

Свое приветствие участникам заседания направил первый Президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Его зачитал заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов.

В обращении Шаймиев отметил, что каждому созыву парламента выпала честь принять важнейшие для многонационального народа решения.

«Это касается и XII созыва Верховного Совета. Сейчас его называют первым демократическим, даже легендарным созывом. Я, как руководитель того созыва, Председатель Верховного Совета республики с 11 апреля 1990 года по 4 июля 1991 года, полностью разделяю это мнение. Нам предстояло выполнить историческую миссию, создавать и принимать судьбоносные для Татарстана законы и законодательные акты», – говорится в обращении Шаймиева.

В частности, в 1990-е годы были приняты Декларация о государственном суверенитете, закон о проведении референдума о статусе республики, разработана и принята Конституция РТ, заключен Договор о разграничении предметов ведения между органами госвласти РТ и РФ. Государственный флаг, герб с изображением барса и гимн республики также были приняты Верховным Советом XII созыва.

«На мой взгляд, парламент республики, преобразованный в 1994 году в Государственный Совет, достойно продолжил традиции, заложенные нами в конце прошлого века, доказал свою жизнеспособность и готовность ответить любым вызовам времени», – подчеркнул Шаймиев.

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Выборы должны пройти честно и легитимно»

Было важно вспомнить и еще раз убедиться, что в те годы была проведена правильная превентивная работа органами власти, сказал Мухаметшин.

«Правильные мы тогда решения принимали, жизненно важные. И сегодня их реализуем, на них еще, как на рельсах, стоим. По экономике, инвестициям, по межнациональным вопросам республика живет полнокровной жизнью», – отметил он.

В этом году, по словам главы парламента, ожидается ключевое событие в жизни республики. «Оно определит вектор развития Татарстана на предстоящую пятилетку», – заметил Председатель Госсовета.

Речь идет о выборах Раиса Татарстана и более 7,5 тысячи муниципальных депутатов. Мухаметшин подчеркнул, что предстоящие 14 сентября выборы должны пройти честно и легитимно.

«В подавляющем большинстве должны быть избраны люди, понимающие ответственность за свою работу, которые могут и дальше вести родную республику в правильном направлении, по тому пути, который намечен. В Татарстане каждый год вводиться большое количество жилья, строятся новые дороги. Сегодня республика развивается. И Раису РТ Рустаму Минниханову удается находить взаимопонимание с федеральным центром и вместе решать задачи», – заявил он.

Алсу Тарханова: «Наши территориальные отделения еще проведут конференцию уже по выдвижению этих кандидатов в депутаты» Фото: gossov.tatarstan.ru

На прошлых муниципальных выборах 149 мандатов получили представители «ТНВ»

Кандидатуры для последующего выдвижения кандидатами в депутаты городских и районных советов утвердили в завершение заседания. Советы территориальных отделений движения «Татарстан – Новый век» представили на согласование 159 человек.

«Наши территориальные отделения еще проведут конференцию уже по выдвижению этих кандидатов в депутаты», – сказала председатель исполкома Высшего совета «ТНВ» Алсу Тарханова.

Она заметила, что законодательство позволяет движению выдвигать кандидатов в муниципальные депутаты.

«Мы этим правом пользуемся каждый раз. И в этот раз дали задание территориальным отделениям провести работу по подбору кандидатов», – сказала Тарханова.

На прошлых муниципальных выборах 2020 года из 7635 мандатов 149 получили представители движения «Татарстан – Новый век». Таким образом, «ТНВ» обеспечило себе представительство в 32 муниципальных образованиях республики.