Как вполовину снизить риск развития рака и сахарного диабета: советы врача

Причиной смерти семи из десяти татарстанцев являются хронические неинфекционные болезни, такие как онкология или сахарный диабет. Почти половина из умерших могли бы еще жить, если бы тщательно следили за собой. Как не уйти из жизни прежде времени, «Татар-информу» объяснила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РТ Ольга Радченко.

Ольга Радченко: «На сегодняшний день они являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России»

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Чем страшны х ронические неинфекционные болезни?

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РТ, профессор кафедры общей гигиены КГМУ Ольга Радченко объяснила, что хронические неинфекционные заболевания – это достаточно распространенные болезни, они довольно долго развиваются, вызывает их комбинация генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.

«На сегодняшний день они являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России. Так, по последним данным, на долю смертей от хронических неинфекционных заболеваний приходится около 70% всех случаев, из которых более 40% являются преждевременными», – объяснила доктор медицинских наук.

К основным хроническим неинфекционным заболеваниям относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет.

Повышенное давление и высокий холестерин можно контролировать, достаточно всего лишь соблюдать рекомендации врача, принимать терапию и регулярно контролировать свое состояние Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему развиваются рак и сахарный диабет?

Понять, что в большей степени влияет на возникновение у человека этих болезней, почти невозможно. Чаще всего они развиваются по многим причинам.

«Эти причины можно разделить на две большие группы. Первая – это те причины, на которые нельзя повлиять: возраст или наследственность. Вторая группа причин, или в последние годы широко используют термин “факторы риска”, – это курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточное потребление алкоголя, ожирение, повышенный уровень артериального давления и повышенный уровень холестерина в крови», – заметила Ольга Радченко.

50% вклада в развитие хронических неинфекционных заболеваний вносят именно эти семь факторов. Причем последние две причины: повышенное давление и высокий холестерин – можно контролировать, достаточно всего лишь соблюдать рекомендации врача, принимать терапию и регулярно контролировать свое состояние.

Следует увеличить потребление овощей в количестве не менее 200 граммов в сутки, не считая картофеля и фруктов Фото: © «Татар-информ»

Как избежать страшных болезней?

Если в медицинской карте еще нет хронических неинфекционных заболеваний, профессор кафедры общей гигиены КГМУ посоветовала озаботиться профилактикой. По ее словам, самым действенным методом является соблюдение принципов здорового питания.

Следует увеличить потребление овощей в количестве не менее 200 граммов в сутки, не считая картофеля и фруктов.

«Помните: чем больше потребление фруктов и овощей, тем сильнее выражен защитный эффект в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ результатов исследований показывает, что увеличение потребления овощей и фруктов в среднем на 150 граммов в сутки может снизить риск смерти от ишемической болезни сердца на 20-40%, от инсульта – на 25%», – отметила специалист.

Исследования к тому же показали, что фрукты и овощи в рационе снижают уровень артериального давления и общего холестерина крови.

Увеличить потребление продуктов из цельного зерна и бобовых. Они помогут обеспечить организм клетчаткой.

Рацион должен содержать достаточное количество растительных масел ­– это 20-30 граммов в сутки. В этом поможет рыба, желательно жирных сортов, не менее 2 раз в неделю Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Потребляйте не менее одного блюда из зерновых в день, предпочтительно из цельнозерновых, именно они богаты антиоксидантами, фитохимическими веществами и минералами, включая магний, калий и кальций, что определяет их положительное действие на здоровье человека», – заметила она.

А вот насыщенные жиры и трансжиры, наоборот, негативно влияют на здоровье. Рацион должен содержать достаточное количество растительных масел ­– это 20-30 граммов в сутки. Такое количество обеспечит организм полиненасыщенными жирными кислотами. В этом поможет рыба, желательно жирных сортов, не менее 2 раз в неделю.

Следует ограничить потребление соли до 4-5 граммов в сутки – это одна чайная ложка без верха.

Ольга Радченко подчеркнула, что нужно как можно меньше пить сладких газированных напитков и есть пирожных и печенья.

И, конечно, важно отказаться от употребления спиртных напитков и курения, отметила она.

Необходимо чередовать анаэробные и аэробные нагрузки. Аэробные – это все виды аэробики, велопрогулки, катание на лыжах, коньках и роликах, плавание, бег и занятия на беговой дорожке Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как правильно заняться спортом?

Еще одним важным фактором профилактики серьезных заболеваний являются физические нагрузки.

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РТ напомнила, что взрослые люди должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям спортом средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности, при этом каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

При этом необходимо чередовать анаэробные и аэробные нагрузки. Аэробные – это все виды аэробики, велопрогулки, катание на лыжах, коньках и роликах, плавание, бег и занятия на беговой дорожке, спортивная ходьба, танцы. Этим неплохо бы заниматься 5-7 раз в неделю. Анаэробные нагрузки – это, например, спринтерский бег, быстрая езда на велосипеде, пауэрлифтинг, все виды силовых тренировок, занятия на спортивных тренажерах. Их нужно посещать 2-3 раза в неделю.

Важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Диспансеризация спасет от преждевременной смерти

Ольга Радченко уверена, что важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

«Многие из нас, в самом деле, заботятся о себе в последнюю очередь. Мы терпим до последнего, идем к врачу только тогда, когда уже нестерпимо болит, а все таблетки, которые рекламирует телевидение или советуют “выздоровевшие”, не помогают. Мы прислушиваемся к кому угодно: к соседке, к обаятельному блогеру, но игнорируем то, что прописал врач на приеме. Не отслеживаем свое давление и самочувствие, не соблюдаем режим дня. При этом ругаем врачей, что они ничего не знают, уделяют пациентам мало времени и внимания», – посетовала профессор.

Ольга Радченко посоветовала татарстанцам начать с себя – не ждать нового месяца или понедельника, чтобы начать «новую жизнь», а прямо сегодня сообщить работодателю, что вы хотите пройти плановую или, если вы перенесли тяжелый Covid-19, углубленную диспансеризацию. Записаться в поликлинику на осмотр для того, чтобы узнать свои показатели уровня здоровья. Это индекс массы тела, окружность талии, величина артериального давления, уровень холестерина и глюкозы в крови, посоветовала врач.