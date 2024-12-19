«Эта система рабочая, ее надо сохранять»: почему главы против муниципальной реформы

Реформа местного самоуправления стала красной нитью съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ», который прошел сегодня в Казани. Возможную ликвидацию сельсоветов обсуждали и с трибуны, и в кулуарах. Что думают об изменении системы Рустам Минниханов, главы районов и поселений – в репортаже «Татар-информа».





Руководители муниципалитетов в Татарстане по традиции подводят итоги года в декабре

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Узнав о реформе МСУ, бабушки плакали»

Руководители муниципалитетов в Татарстане по традиции подводят итоги года в декабре – приезжают представители всех муниципальных образований республики. В этом году прибыли 956 делегатов, еще 300 человек – представители республиканской и государственной власти, депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации РФ от Татарстана, ветераны органов местного самоуправления, руководители ТОС и землячеств, общественных организаций.

Главной темой, конечно же, стала реформа местного самоуправления, которую задумали провести в Госдуме. На рассмотрении есть проект федерального закона, который предлагает объединение всех сельских и городских поселений с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидировать.

Глава Бакрчинского сельского поселения Тетюшского муниципального района Ильдар Шамсутдинов работает в этой должности десять лет. По его словам, при работе с людьми нет выходных и праздников. Новость о возможном упразднении власти на местах жителей поселения не обрадовала.

«Когда мои бабушки и дедушки из сельского поселения узнали, что грядет реформа местного самоуправления, поступило много звонков. Они все звонили и плакали, говорили, что будут никому не нужны. Сельские поселения – связующее звено с государством. На местах мы много проблем решаем совместно с людьми», – рассказал он обозревателю «Татар-информа».

Люди приходят к главе сельского поселения с разными житейскими проблемами и вопросами: кому-то нужно оформить земельный участок, кому-то оплатить налоги или оформить субсидии на скот.

«Это все делается сейчас электронно, пожилые люди не могут. Наше сельское поселение находится в 55 км от райцентра, ездить туда для населения будет накладно», – пояснил Шамсутдинов.

Радмир Беляев сообщил, что главы сельских поседений знают все болевые точки, потому что родились и выросли на земле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ломать – не строить. Есть много других проблем»

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев в беседе с «Татар-информом» сообщил, что главы сельских поселений знают все болевые точки, потому что родились и выросли на земле, интересы жителей которой он защищает.

«Сегодня наделить полномочиями некое управление территориального развития, взять специалиста, который якобы будет управлять селом, – это же нереальные вещи. Во-первых, есть вопросы по заработной плате в целом у муниципальной службы. Во-вторых, есть вопросы понимания сельской территории. Если человек там не родился и не вырос, о каком патриотизме может идти речь?» – поинтересовался он.

Беляев заметил, что в республике уделяется большое внимание главам, строится и обновляется администрация, проводится капремонт, выделяются и обновляются автомобили, есть секретариат, заработная плата и премии.

«Эта система – рабочая, ее нужно однозначно сохранять. Ломать – не строить. Есть много других проблем, которыми нужно заниматься. Только патриот сельской территории из числа жителей может эффективно и с душой ею управлять», – подчеркнул он.

Михаил Афанасьев: «У нас выстроенная, устоявшаяся система, она показала жизнеспособность и эффективность» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главы сельских поселений избраны народом»

Глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев также поделился мнением о реформе МСУ. В качестве аргумента он привел две поговорки: «Не буди лихо, пока оно тихо» и «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».

«У нас выстроенная, устоявшаяся система, она показала жизнеспособность и эффективность. Наши главы сельских поселений облечены властью, и они избраны народом. Они имеют сильное право голоса, и все являются авторитетами», – сказал собеседник.

Главы районов, в свою очередь, выстраивают систему управления территориями. Соблюдается плюрализм, депутаты собираются, обсуждают насущные вопросы.

«Система устоялась, и я бы не стал ее менять. Возможно, на каких-то территориях такая форма нужна. Но у нас в Татарстане сильная власть и есть некие материальные возможности: обеспеченность транспортом, техникой, программой по строительству и ремонту, – это все вкупе позволяет нам эффективно использовать двухуровневую систему», – считает Афанасьев.

Экзам Губайдуллин отметил необходимость сохранения для сельчан возможности участвовать в местном самоуправлении Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Труд глав поселения особый, для них нет выходных»

Необходимость сохранения для сельчан, а это почти миллион человек по Татарстану, возможности участия в местном самоуправлении отметил в своем выступлении на съезде председатель ассоциации Экзам Губайдуллин.

«В республике сложилась система бережного отношения к кадровому потенциалу управленцев, преемственности и сохранения традиций самоуправления, участия населения в решении вопросов своего города и поселения», – сообщил он.

Более трети глав муниципалитетов работают на местах более десяти лет. «Труд глав поселения особый, для них нет выходных и нормированного рабочего дня. Общение с людьми начинается практически с порога дома», – рассказал Губайдуллин.

За успехи в работе на местах лидеров сельских поселений поощряют республиканскими наградами. Медалью за заслуги в развитии местного самоуправления в республике награждено более 850 муниципальных работников. В этом году утверждено звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», которое присвоено трем татарстанцам.

«В республике многое сделано для обеспечения труда работников местной власти. За 9 лет построено 80 и отремонтировано 257 зданий сельсоветов. За 15 лет главам муниципалитетов выделено 3,2 тыс. автомобилей», – рассказал Губайдуллин.

Благодаря служебному автотранспорту руководителям сельских поселений удается решать самые разные вопросы. Они даже подвозят пожилых людей в больницы, доставляют сельчан на субботники, вывозят творческие коллективы на концерты в поле.

Марсель Шайдуллин заметил, что главы сельских поселений выступают связующим звеном между населением и органами власти Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы работаем с инвалидами, помогаем участникам СВО и их семьям»

Глава Азнакаевского муниципального района Марсель Шайдуллин с трибуны так же заметил, что главы сельских поселений выступают связующим звеном между населением и органами власти.

«Рустам Нургалиевич, мы всецело поддерживаем вашу позицию и позицию парламента республики о сохранении поселений в системе местного самоуправления. Мы дорожим нашими главами сельских поселений и председателями ТОС», – сказал он.

Сидящие в зале поддержали эти слова бурными аплодисментами. Глава Лельвижского сельского поселения Кукморского муниципального района Эльвира Игнатьева в свою очередь заметила, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, предложенный инициативной группой на федеральном уровне, вызвал большую обеспокоенность среди глав поселений и депутатского корпуса республики.

Эльвира Игнатьева поделилась, что законопроект вызвал большую обеспокоенность среди глав поселений и депутатского корпуса республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы считаем, что необходимо сохранить двухуровневую систему местного самоуправления. На селе нужно иметь главного человека. Мы решаем все повседневные вопросы – очистки дорог, ремонта водонапорных башен, работаем с инвалидами, помогаем участникам СВО и их семьям», – пояснила она после заседания «Татар-информу».

Главы сельских поселений участвуют в СВО

Стоит отметить, что несколько глав сельских поселений ушли добровольцами в зону СВО. Они стакли почетными участниками заседания, сидели в первом ряду. В их числе бывший глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района Александр Хорьков. Он рассказал, почему решил стать участником специальной военной операции.

«Я профессиональный военный и не мог остаться в стороне. Мое решение поддержали в семье. Моя супруга тоже приехала через полгода, стала заниматься волонтерской работой», – пояснил он журналистам.

Хорьков отметил работу, проводимую руководителями сельских поселений.

Александр Хорьков отметил работу, проводимую руководителями сельских поселений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главы сельских поселений собрались, построили передвижную баню и привезли. Она до сих пор функционирует, эта помощь неоценима», – добавил он.

Также он заметил, что работа глав поселений незаменима. Особенно когда речь идет обустройстве жизни и быта участников специальной военной операции по возвращении домой.

«Социальные сети не подходят, надо работать с людьми»

В Татарстане накоплен позитивный опыт развития муниципальных образований, заявил, подводя итоги заседания, Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он также высказался по поводу реформы местного самоуправления.

«Мы всегда должны быть последовательны в своих действиях. Было принято решение о двухуровневой модели, она хорошо вписалась в нашу республику. Мы в своей работе всегда опираемся на наш поселенческий уровень. Если у кого-то есть пожелания сделать другую схему – пусть попробуют. Если она будет лучше – мы съездим и изучим этот опыт. Как можно отдаляться от народа?» – вопрошал Раис Татарстана.

Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане накоплен позитивный опыт развития муниципальных образований Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поселения находятся в прямом контакте с населением. Некоторые люди хотят перевести все общение через социальные сети, заметил он.

«Социальные сети не подходят, надо работать с людьми», – подчеркнул Минниханов.

И особенно эта работа важна сегодня, в условиях СВО.

«Мы за сильную Россию и за то, чтобы работать с населением», – добавил Раис Татарстана.

По его мнению, в новом законе должна быть предусмотрена возможность сохранения двухуровневой модели МСУ. Госсовет РТ уже направил соответствующие поправки к проекту закона в Госдуму РФ.

По итогам съезда будет сформирован план совместных мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления Татарстана. Этот документ станет одним из ключевых в работе министерств, ведомств и муниципалитетов республики.