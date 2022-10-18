«Такие отчаянные по-хорошему парни»: как мобилизация изменила жизнь десяти друзей

Из небольшой деревни Татарское Ходяшево в Пестречинском районе Татарстана мобилизовали сразу десять парней. Они вместе выросли, почти все вместе работали, а теперь все вместе ушли на войну.

Повестки десятерым друзьям пришли почти одновременно Слева направо: Рамис, Ленар. Справа налево: Ранис, Юлдаш, Делюс, Ильшат. Фото: © «Татар-информ»

В Татарском Ходяшево 206 домов. Видно, что живут хорошо, дома все как на подбор — с резными наличниками, ухоженные. Большинство людей работает животноводами в агрохолдинге «Ак Барс Пестрецы» под Ленино-Кокушкино. Работы много, поэтому много и молодежи: 39 молодых семей, в каждой — дети, а девять из них — многодетные.

В Татарском Ходяшево большинство людей работает животноводами в агрохолдинге «Ак Барс Пестрецы» под Ленино-Кокушкино Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Повестки десятерым друзьям пришли почти одновременно. Все произошло стремительно: вечером были повестки, а с утра уже — проводы.

Директор Татходяшевской школы Равиля Мифтахова преподавала у всех ребят математику, при ней же они все школу и окончили — а теперь там учатся их дети.

Все мобилизованные друзья окончили одну школу в Татарском Ходяшево Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В армию провожать — это одно, а здесь другое. Все-таки ребята идут на настоящую войну. На проводах пообнимались-поплакали. Те, кто уходил, были в нормальном расположении духа. Юлдаш — вообще на позитиве. Может, просто виду не показывали нам. Рядом же матери, жены. Они и учились вместе, и работали вместе, и почти всей командой ушли Родину защищать. Теперь они в группу в „Ватсапе“ бросают фотографии. Например, видим, что Ленару Гарипову дали автомат, он в горячих точках служил...»

Рушания Бухараева: «Они же как мои дети. Мои. Все хорошие...» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Провожали друзей в Пестречинский военкомат всей деревней, а из Пестрецов уже всем районом. В этот же день из района призвали еще 57 человек.

«Что я могу сказать о ребятах? Да только хорошее. Они же как мои дети. Мои. Все хорошие...» — отзывается приветливая секретарь сельского поселения Рушания Бухараева. Она и вручала всем повестки как представитель власти.

Сейчас все ребята — той же дружной компанией — на сборном пункте в «Казань Экспо».

Ильшат

Душа компании, гроза всех девчонок и передовик сельского хозяйства Ильшат Ахметов в этом году — как и в предыдущие — получил звание батыра на Сабантуе. На работе Ильшат тоже батыр — работает комбайнером в «Ак Барс Пестрецы», почти ежегодно получает звание «Кыр батыры» («Батыр полей»).

В деревне Ильшата Ахметова определили старостой среди призванных военнослужащих, через него держат связь, передают посылки Фото: предоставлено Ильшатом Ахметовым

Ему 32 года. С супругой Гулиной, она учитель, воспитывают троих детей. Старший — шестилетний Амирхан, четырехлетняя Зулейха и пятимесячная Наргиза.

Мы созвонились с Ильшатом.

«Настрой боевой, с подавленным настроением долго не проживешь, — рассуждает он. — Всегда нужно быть оптимистом. Больше всего переживаю за детей, скучаю, конечно».

Ильшат Ахметов: «Больше всего переживаю за детей, скучаю, конечно» (на фото – с дочкой Зулейхой) Фото: предоставлено Ильшатом Ахметовым

В деревне его определили старостой среди призванных военнослужащих. «Через Ильшата район держат связь, через него передают посылки, решают какие-то вопросы. Сразу Ахметова назначили», — рассказала Рушания апа.

Пресс-секретарь главы Пестречинского района Ляйсан Мифтахова по совместительству еще и друг семьи Ахметовых: «Ильшат — компанейский и веселый парень, был свидетелем на нашей свадьбе. Очень хороший друг. Вместе с остальными участвует в чемпионате района по мини-футболу — у Тат-Ходяшева есть своя футбольная команда. Парни успевают и работать, и по хозяйству управляться, и играть. В общем, Ильшат и его друзья — это такие отчаянные по-хорошему парни, здоровые, настоящие».

Радис

Радису Шаймарданову — 35 лет. Он пенсионер УФСИН. С женой Гулией они воспитывают троих детей, старшей Диле — девять, Камиле — семь, младшему Ривалю — четыре. «Семья работящая, живут тихо, спокойно», — говорит про них Рушания апа.

Радис Шаймарданов – пенсионер УФСИН Фото: предоставлено Радисом Шаймардановым

Весной семья начала строить дом на выделенной для многодетных земле. Радис сам залил фундамент, рабочие в сентябре подняли кирпичные стены. Но не успели завести дом под крышу.

Повестку Радису вручали около дома. Тогда, рассказал он жене, мелькнула мысль: «А дом-то не успел достроить. Но надо так надо. Дострою потом». До сих пор на участке не убраны доски и кирпич.

В детском саду «Экият» работает жена Радиса Гулия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сейчас жена с ребятишками живет в доме его родителей. «Радис год как вышел на пенсию. Работал в исправительной колонии в Пановке. Он у меня работящий очень, всегда по хозяйству помогал. Детям я пока говорю, что папа на работе. И он, конечно, каждый день звонит, про них спрашивает», — начинает дрожать голос Гулии.

Ленар

Ленару Гарипову 35 лет. Срочную службу проходил в ВДВ — довелось поучаствовать в грузинском конфликте 08.08.08.

Ленару Гарипову, проходившему срочную службу в ВДВ, довелось поучаствовать в грузинском конфликте Фото: предоставлено Ленаром Гариповым

«Он мне как первый ребенок, — говорит старшая сестра Ленара Гелюза. — Родители работали, меня оставляли с ним, маленьким. Я была жутко худая, а он уже родился чуть ли не 5 кг. Тяжелый был, постоянно на ручки просился. Спать не давал, рано просыпался и чай просил. А я лежала, притворялась, что сплю, он ручками своими мои глаза открывал».

До мобилизации Ленар (слева) работал в строительной организации в Кощакове. Дома его ждут два сына и жена Фото: «Татар-информ»

Пока Ленар в «Казань Экспо», Гелюза старается навещать брата каждый день, угощает чем-нибудь вкусным, как в детстве. «Плачу уж, если даже спросят, как дела, уже слезы. Боюсь за него», — отворачивается Гелюза.

Ленар мечтает построить свой дом.

До мобилизации он работал в строительной организации в Кощакове. Дома его ждут два сына — восьмилетний Азамат, пятилетний Азат, и супруга Лейсан.

Ранис

Ранису Гизатуллину 31 год. Он — передовик-механизатор в «Ак Барс Пестрецы». У него двое детей — старший Данир в третьем классе, младший Амир в этом году пошел в первый.

Ранис Гизатуллин – передовик-механизатор в «Ак Барс Пестрецы» Фото: предоставлено Ранисом Гизатуллиным

Самому старшему члену семейства — прабабушке — 15 октября исполнится 90 лет. Они живут все месте — четыре поколения. «Вот он уехал, во дворе даже коровы мычат, нас не слушаются, как будто ждут его. Раньше он ухаживал за ними», — рассказывает его мама.

У Раниса с Зилей двое сыновей Фото: предоставлено Ранисом Гизатуллиным

Супруга Зиля говорит, что она совсем забросила дом. Пока муж в Казани, хочется побыть с ним. «После работы сразу еду к нему в „Казань Экспо“, обратно приезжаю только ночью».

Рамис

34-летний Рамис Багавиев с женой до мобилизации работали в Казани, а на выходные приезжали в деревню. Родители с обеих стороны живут в Татарском Ходяшево.

Про Рамиса Багавиева в деревне говорят: очень надежный, поможет по первому зову Фото: предоставлено Рамисом Багавиевым

Вместе они воспитывают сына — ему пять.

Все, с кем я разговаривала в деревне, говорят про него примерно одинаковыми словами: спокойный, уравновешенный, очень надежный, поможет по первому зову.

Делюс

Самый младший из призванных — 26-летний Делюс Зайнуллин — перед мобилизацией строил планы о свадьбе. Дома его осталась ждать невеста.

Делюс Зайнуллин самый младший из призванных, пришел из армии два года назад Фото: предоставлено Делюсом Зайнуллиным

Живет с родителями, отец — «афганец». Сам Делюс пришел из армии два года назад.

«Очень эмоциональный. Открытый, иногда доверчивый малай. Все принимает близко к сердцу», — говорит про Делюса сосед.

Фаиль

31-летний Фаиль Абдуллин женился в прошлом году. Он работает в Казани. Мама, Равиля, младший воспитатель детского сада в Татарском Ходяшево. «Ну как про сына скажешь, — смущается она. — Какой он? Хороший человек и хороший сын».

Фаиль Абдуллин был на работе в Казани, когда пришла повестка. Он сам поехал в военкомат Фото: предоставлено Фаилем Абдуллиным

Отец, Вазих абый, больше напирает на чувство долга: «Когда принесли повестку, его дома не было, был на работе в Казани. Узнав об этом, сам поехал в военкомат получать повестку. Не испугался, не убежал. Если надо выполнить долг, значит, пойдет и выполнит! Такой у него характер. И в армию сам пошел, служил в городе Сарове, был стрелком. С детства защищал младших», — Вазих абый явно гордится сыном. И его можно понять.

«Ну, как про сына скажешь, — смущается мама Фаиля. — Какой он? Хороший человек и хороший сын» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руслан

Руслан Фаляхутдинов — уроженец соседнего села Белкино. Ему 34 года, есть дочка 10 лет. Семь лет назад они всей семьей переехали в Татарское Ходяшево. Потом Руслан жил и работал в Казани.

Его мама очень переживала, что провожает единственного помощника в семье. «У них дом не новый был, он приезжал, все время строил, помогал. Когда повестки вручали, его не было дома.

Руслан Фаляхутдинов переехал с семьей в Татарское Ходяшево семь лет назад, в последнее время жил и работал уже в Казани Фото: предоставлено Русланом Фаляхутдиновым

Глава поселения позвонил ему, сказал: „Как получать будешь?“ Руслан ответил: „Сам приду“. И пришел сам за повесткой ко мне домой», — рассказала Рушания апа.

Рамзиль

Рамзилю Файзрахманову 33 года. Он водитель и по профессии, и по военно-учетной специальности. Повестку Рамзилю вручили прямо в поле — он развозил на «КАМАЗе» с прицепом корма для коров. Вместе с женой воспитывают трехлетнюю дочку.

Рамзиль (третий слева) – единственный из парней, кому известно, кем он будет служить: военным водителем Фото: предоставлено Рамзилем Файзрахмановым

Все, с кем я разговаривала в деревне, отзываются о Рамзиле: простой, работящий, надежный.

Он единственный из парней, кому известно, кем он будет служить: военным водителем.

Юлдаш

35-летний Юлдаш Замалиев до призыва работал в «Ак Барсе Пестрецы» механизатором. Вместе с супругой Ландыш они растят двоих детей — 14-летнюю Зарину и 10-летнего Самира. Его мама Каусария апа говорит: «Вырастили воспитанного парня, но если надо — за словом в карман не полезет».

Мама Юлдаша Замалиева Каусария высказала односельчанкам: «Вы тут панику не стройте! Они Родину пошли защищать!» (На фото Каусария апа с мужем Миннеханом.) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хорошо работает в колхозе, премии дают каждый год. Если что-то не нравилось, говорил. Начальник прислушивался к нему, уважал его мнение, — Каусария апа, в отличие от других мам, как будто бы спокойна. Говорит — многие женщины в деревне до сих пор плачут: – Я уже им высказала: вы тут панику не стройте! Они Родину пошли защищать!»

Отец Юлдаша Миннехан показывает в альбоме фотографии с сыном Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отец, Миннехан абый, несет фотоальбом: вот это Юлдаш женился, здесь проводили в армию, он служил в Москве.

Родители каждый день ездят к сыну в «Казань Экспо». «Да что тут ехать-то! 30 километров! — всплескивает руками мать. — Мы видимся через забор. Главное, что у всех у них лица жизнерадостные, улыбаются, радуются встречам».

Смысл песни "Мәк чэчэге" в том, чтобы не унывать, это судьба. Поет Фирдус Тямаев. Видео: Гелюза Василова

Вместе — сила

Равнодушным к судьбе мобилизованных в районе не остался, кажется, никто. Тот самый агрохолдинг «Ак Барс Пестрецы», где работает большинство ребят, закупил мобилизованным района зимнюю одежду, берцы, спальные мешки. Не только своим сотрудникам — всем пестречинским призывникам. А их на сегодняшний день их 162 человека.

Недалеко от Пестрецов, в Шалях, в Доме культуры организовали маленький пошивочный цех Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Врачи и медсестры Пестречинской райбольницы собрали почти 100 тысяч рублей, чтобы закупить спасательные одеяла и ткань для подсумков-аптечек — которые тут же, в Доме детского творчества в Пестрецах, шьют учителя технологии, а наполняют медицинскими средствами волонтеры из пункта «Всё для фронта. Пестрецы» на деньги, присланные жителями Пестрецов, Казани, Челябинска, Уфы и даже Москвы.

Недалеко от Пестрецов, в Шалях, в Доме культуры организовали маленький цех по пошиву балаклав и пончо — простой и надежной защиты от ветра и дождя. Шьют волонтеры, местные женщины всех возрастов — чтобы их и чьим-то другим внукам, сыновьям, мужьям и братьям было теплее.

Волонтеры – местные женщины всех возрастов, шьют балакалвы и пончо, чтобы их и чьим-то другим внукам, сыновьям, мужьям и братьям было теплее Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

В администрации района создали специальный штаб для помощи семьям мобилизованных. Каждое обращение рассматривают индивидуально, по-настоящему, не для галочки.

Многие передают деньги от своих родственников и знакомых — на экипировку ребят, на поддержку семей. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пока мы разговаривали с секретарем сельсовета Татарского Ходяшево, в сельсовет пришло три человека. И все с одной целью. «Вчера вообще стояла очередь. Многие передают деньги от своих родственников и знакомых — на экипировку ребят, на поддержку семей. Все помогают от чистого сердца, никто же не заставляет», — тут и у Рушании апа, до того даже поругивавшей односельчанок за «слезы-сопли», кажется, встал в горле ком.

«Все помогают от чистого сердца, никто же не заставляет», – говорит Рушания апа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вообще-то журналисту так не положено делать, но я хочу обратиться к героям этой публикации лично. Парни, вы видите, как вас все поддерживают — в семье, в родной деревне, в районе, в республике, в стране. У нас всех к вам единственная просьба: пожалуйста, возвращайтесь живыми, здоровыми и с победой. Ранис пусть отметит столетие прабабушки, Радис достроит дом, Ленар построит дом с нуля, Дилюс женится, Ильшат снова станет батыром на Сабантуе, все обнимут жен и детей и отметят победу большой дружной компанией — точно такой же, какой ушли на фронт.