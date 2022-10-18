«Такие отчаянные по-хорошему парни»: как мобилизация изменила жизнь десяти друзей
Из небольшой деревни Татарское Ходяшево в Пестречинском районе Татарстана мобилизовали сразу десять парней. Они вместе выросли, почти все вместе работали, а теперь все вместе ушли на войну.
В Татарском Ходяшево 206 домов. Видно, что живут хорошо, дома все как на подбор — с резными наличниками, ухоженные. Большинство людей работает животноводами в агрохолдинге «Ак Барс Пестрецы» под Ленино-Кокушкино. Работы много, поэтому много и молодежи: 39 молодых семей, в каждой — дети, а девять из них — многодетные.
Повестки десятерым друзьям пришли почти одновременно. Все произошло стремительно: вечером были повестки, а с утра уже — проводы.
Директор Татходяшевской школы Равиля Мифтахова преподавала у всех ребят математику, при ней же они все школу и окончили — а теперь там учатся их дети.
«В армию провожать — это одно, а здесь другое. Все-таки ребята идут на настоящую войну. На проводах пообнимались-поплакали. Те, кто уходил, были в нормальном расположении духа. Юлдаш — вообще на позитиве. Может, просто виду не показывали нам. Рядом же матери, жены. Они и учились вместе, и работали вместе, и почти всей командой ушли Родину защищать. Теперь они в группу в „Ватсапе“ бросают фотографии. Например, видим, что Ленару Гарипову дали автомат, он в горячих точках служил...»
Провожали друзей в Пестречинский военкомат всей деревней, а из Пестрецов уже всем районом. В этот же день из района призвали еще 57 человек.
«Что я могу сказать о ребятах? Да только хорошее. Они же как мои дети. Мои. Все хорошие...» — отзывается приветливая секретарь сельского поселения Рушания Бухараева. Она и вручала всем повестки как представитель власти.
Сейчас все ребята — той же дружной компанией — на сборном пункте в «Казань Экспо».
Ильшат
Душа компании, гроза всех девчонок и передовик сельского хозяйства Ильшат Ахметов в этом году — как и в предыдущие — получил звание батыра на Сабантуе. На работе Ильшат тоже батыр — работает комбайнером в «Ак Барс Пестрецы», почти ежегодно получает звание «Кыр батыры» («Батыр полей»).
Ему 32 года. С супругой Гулиной, она учитель, воспитывают троих детей. Старший — шестилетний Амирхан, четырехлетняя Зулейха и пятимесячная Наргиза.
Мы созвонились с Ильшатом.
«Настрой боевой, с подавленным настроением долго не проживешь, — рассуждает он. — Всегда нужно быть оптимистом. Больше всего переживаю за детей, скучаю, конечно».
В деревне его определили старостой среди призванных военнослужащих. «Через Ильшата район держат связь, через него передают посылки, решают какие-то вопросы. Сразу Ахметова назначили», — рассказала Рушания апа.
Пресс-секретарь главы Пестречинского района Ляйсан Мифтахова по совместительству еще и друг семьи Ахметовых: «Ильшат — компанейский и веселый парень, был свидетелем на нашей свадьбе. Очень хороший друг. Вместе с остальными участвует в чемпионате района по мини-футболу — у Тат-Ходяшева есть своя футбольная команда. Парни успевают и работать, и по хозяйству управляться, и играть. В общем, Ильшат и его друзья — это такие отчаянные по-хорошему парни, здоровые, настоящие».
Радис
Радису Шаймарданову — 35 лет. Он пенсионер УФСИН. С женой Гулией они воспитывают троих детей, старшей Диле — девять, Камиле — семь, младшему Ривалю — четыре. «Семья работящая, живут тихо, спокойно», — говорит про них Рушания апа.
Весной семья начала строить дом на выделенной для многодетных земле. Радис сам залил фундамент, рабочие в сентябре подняли кирпичные стены. Но не успели завести дом под крышу.
Повестку Радису вручали около дома. Тогда, рассказал он жене, мелькнула мысль: «А дом-то не успел достроить. Но надо так надо. Дострою потом». До сих пор на участке не убраны доски и кирпич.
Сейчас жена с ребятишками живет в доме его родителей. «Радис год как вышел на пенсию. Работал в исправительной колонии в Пановке. Он у меня работящий очень, всегда по хозяйству помогал. Детям я пока говорю, что папа на работе. И он, конечно, каждый день звонит, про них спрашивает», — начинает дрожать голос Гулии.
Ленар
Ленару Гарипову 35 лет. Срочную службу проходил в ВДВ — довелось поучаствовать в грузинском конфликте 08.08.08.
«Он мне как первый ребенок, — говорит старшая сестра Ленара Гелюза. — Родители работали, меня оставляли с ним, маленьким. Я была жутко худая, а он уже родился чуть ли не 5 кг. Тяжелый был, постоянно на ручки просился. Спать не давал, рано просыпался и чай просил. А я лежала, притворялась, что сплю, он ручками своими мои глаза открывал».
Пока Ленар в «Казань Экспо», Гелюза старается навещать брата каждый день, угощает чем-нибудь вкусным, как в детстве. «Плачу уж, если даже спросят, как дела, уже слезы. Боюсь за него», — отворачивается Гелюза.
Ленар мечтает построить свой дом.
До мобилизации он работал в строительной организации в Кощакове. Дома его ждут два сына — восьмилетний Азамат, пятилетний Азат, и супруга Лейсан.
Ранис
Ранису Гизатуллину 31 год. Он — передовик-механизатор в «Ак Барс Пестрецы». У него двое детей — старший Данир в третьем классе, младший Амир в этом году пошел в первый.
Самому старшему члену семейства — прабабушке — 15 октября исполнится 90 лет. Они живут все месте — четыре поколения. «Вот он уехал, во дворе даже коровы мычат, нас не слушаются, как будто ждут его. Раньше он ухаживал за ними», — рассказывает его мама.
Супруга Зиля говорит, что она совсем забросила дом. Пока муж в Казани, хочется побыть с ним. «После работы сразу еду к нему в „Казань Экспо“, обратно приезжаю только ночью».
Рамис
34-летний Рамис Багавиев с женой до мобилизации работали в Казани, а на выходные приезжали в деревню. Родители с обеих стороны живут в Татарском Ходяшево.
Вместе они воспитывают сына — ему пять.
Все, с кем я разговаривала в деревне, говорят про него примерно одинаковыми словами: спокойный, уравновешенный, очень надежный, поможет по первому зову.
Делюс
Самый младший из призванных — 26-летний Делюс Зайнуллин — перед мобилизацией строил планы о свадьбе. Дома его осталась ждать невеста.
Живет с родителями, отец — «афганец». Сам Делюс пришел из армии два года назад.
«Очень эмоциональный. Открытый, иногда доверчивый малай. Все принимает близко к сердцу», — говорит про Делюса сосед.
Фаиль
31-летний Фаиль Абдуллин женился в прошлом году. Он работает в Казани. Мама, Равиля, младший воспитатель детского сада в Татарском Ходяшево. «Ну как про сына скажешь, — смущается она. — Какой он? Хороший человек и хороший сын».
Отец, Вазих абый, больше напирает на чувство долга: «Когда принесли повестку, его дома не было, был на работе в Казани. Узнав об этом, сам поехал в военкомат получать повестку. Не испугался, не убежал. Если надо выполнить долг, значит, пойдет и выполнит! Такой у него характер. И в армию сам пошел, служил в городе Сарове, был стрелком. С детства защищал младших», — Вазих абый явно гордится сыном. И его можно понять.
Руслан
Руслан Фаляхутдинов — уроженец соседнего села Белкино. Ему 34 года, есть дочка 10 лет. Семь лет назад они всей семьей переехали в Татарское Ходяшево. Потом Руслан жил и работал в Казани.
Его мама очень переживала, что провожает единственного помощника в семье. «У них дом не новый был, он приезжал, все время строил, помогал. Когда повестки вручали, его не было дома.
Глава поселения позвонил ему, сказал: „Как получать будешь?“ Руслан ответил: „Сам приду“. И пришел сам за повесткой ко мне домой», — рассказала Рушания апа.
Рамзиль
Рамзилю Файзрахманову 33 года. Он водитель и по профессии, и по военно-учетной специальности. Повестку Рамзилю вручили прямо в поле — он развозил на «КАМАЗе» с прицепом корма для коров. Вместе с женой воспитывают трехлетнюю дочку.
Все, с кем я разговаривала в деревне, отзываются о Рамзиле: простой, работящий, надежный.
Он единственный из парней, кому известно, кем он будет служить: военным водителем.
Юлдаш
35-летний Юлдаш Замалиев до призыва работал в «Ак Барсе Пестрецы» механизатором. Вместе с супругой Ландыш они растят двоих детей — 14-летнюю Зарину и 10-летнего Самира. Его мама Каусария апа говорит: «Вырастили воспитанного парня, но если надо — за словом в карман не полезет».
«Хорошо работает в колхозе, премии дают каждый год. Если что-то не нравилось, говорил. Начальник прислушивался к нему, уважал его мнение, — Каусария апа, в отличие от других мам, как будто бы спокойна. Говорит — многие женщины в деревне до сих пор плачут: – Я уже им высказала: вы тут панику не стройте! Они Родину пошли защищать!»
Отец, Миннехан абый, несет фотоальбом: вот это Юлдаш женился, здесь проводили в армию, он служил в Москве.
Родители каждый день ездят к сыну в «Казань Экспо». «Да что тут ехать-то! 30 километров! — всплескивает руками мать. — Мы видимся через забор. Главное, что у всех у них лица жизнерадостные, улыбаются, радуются встречам».
Смысл песни "Мәк чэчэге" в том, чтобы не унывать, это судьба. Поет Фирдус Тямаев. Видео: Гелюза Василова
Вместе — сила
Равнодушным к судьбе мобилизованных в районе не остался, кажется, никто. Тот самый агрохолдинг «Ак Барс Пестрецы», где работает большинство ребят, закупил мобилизованным района зимнюю одежду, берцы, спальные мешки. Не только своим сотрудникам — всем пестречинским призывникам. А их на сегодняшний день их 162 человека.
Врачи и медсестры Пестречинской райбольницы собрали почти 100 тысяч рублей, чтобы закупить спасательные одеяла и ткань для подсумков-аптечек — которые тут же, в Доме детского творчества в Пестрецах, шьют учителя технологии, а наполняют медицинскими средствами волонтеры из пункта «Всё для фронта. Пестрецы» на деньги, присланные жителями Пестрецов, Казани, Челябинска, Уфы и даже Москвы.
Недалеко от Пестрецов, в Шалях, в Доме культуры организовали маленький цех по пошиву балаклав и пончо — простой и надежной защиты от ветра и дождя. Шьют волонтеры, местные женщины всех возрастов — чтобы их и чьим-то другим внукам, сыновьям, мужьям и братьям было теплее.
В администрации района создали специальный штаб для помощи семьям мобилизованных. Каждое обращение рассматривают индивидуально, по-настоящему, не для галочки.
Пока мы разговаривали с секретарем сельсовета Татарского Ходяшево, в сельсовет пришло три человека. И все с одной целью. «Вчера вообще стояла очередь. Многие передают деньги от своих родственников и знакомых — на экипировку ребят, на поддержку семей. Все помогают от чистого сердца, никто же не заставляет», — тут и у Рушании апа, до того даже поругивавшей односельчанок за «слезы-сопли», кажется, встал в горле ком.
Вообще-то журналисту так не положено делать, но я хочу обратиться к героям этой публикации лично. Парни, вы видите, как вас все поддерживают — в семье, в родной деревне, в районе, в республике, в стране. У нас всех к вам единственная просьба: пожалуйста, возвращайтесь живыми, здоровыми и с победой. Ранис пусть отметит столетие прабабушки, Радис достроит дом, Ленар построит дом с нуля, Дилюс женится, Ильшат снова станет батыром на Сабантуе, все обнимут жен и детей и отметят победу большой дружной компанией — точно такой же, какой ушли на фронт.