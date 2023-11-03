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Как минимум 3828 детей погибли в секторе Газа с 7 октября
Начиная с 7 октября, после начала очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа, общее число погибших возрасло до 9 тысяч 277 человек, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в числе жертв как минимум 3828 детей. Еще не менее 23 тысяч человек получили различные ранения.
Напомним, Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа.
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