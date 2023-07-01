Как минимум 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии

Как минимум 25 человек погибли при возгорании автобуса в индийском штате Махараштра, сообщает ТАСС.

Пожар случился в автобусе, который ехал ил Яватмал в Пуну.

Отмечается, что всего в автобусе ехали 32 человека. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

30 июня по меньшей мере 45 человек погибли в Кении в результате ДТП. Авария произошла недалеко от города Лондиани — грузовик не справился с управлением и врезался в несколько других автомобилей и рыночных торго

вцев.