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Как минимум 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии
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Как минимум 25 человек погибли при возгорании автобуса в индийском штате Махараштра, сообщает ТАСС.
Пожар случился в автобусе, который ехал ил Яватмал в Пуну.
Отмечается, что всего в автобусе ехали 32 человека. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
30 июня по меньшей мере 45 человек погибли в Кении в результате ДТП. Авария произошла недалеко от города Лондиани — грузовик не справился с управлением и врезался в несколько других автомобилей и рыночных торго
вцев.
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