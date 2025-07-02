Как меняется размер пенсии у татарстанцев, которым исполнилось 80 лет

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По достижении 80-летнего возраста у татарстанцев увеличивается страховая пенсия. О том, на какую сумму и с какого срока получают прибавку – в материале «Татар-информа».

Удвоенная фиксированная выплата

Жители Татарстана, которым исполнилось 80 лет, получают право на увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. По достижении этого возраста она удваивается – с 8 907,7 рубля до 17 815,4 рубля. Но данное правило не распространяется на получателей социальной пенсии, поскольку она рассчитывается иначе, нежели страховая.

Начисление доплаты происходит автоматически с даты дня рождения, а выплачивается начиная со следующего месяца — обращаться с заявлением в Соцфонд не требуется.

Для инвалидов первой группы, достигших 80-летнего возраста, дополнительная выплата не назначается, так как они уже получают аналогичную компенсацию на основании инвалидности. Таким образом, доплата к пенсии устанавливается по одному из двух оснований:

- достижение возраста 80 лет

- наличие инвалидности первой группы

Доплата за уход

Помимо увеличения фиксированной выплаты, возможна доплата лицам, которые осуществляют уход за пенсионером. Она начисляется, если ухаживающий —трудоспособный, но нетрудоустроенный гражданин. При этом ухаживающий не обязательно должен быть родственником пенсионера и жить с ним вместе.