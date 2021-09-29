Как Марджани жаловался на калфак, а Карл Фукс не смог увидеть лицо татарки

Хиджаб: от Поволжья и Крыма до Сибири

Исследуя различные источники по истории татарского национального костюма, убеждаешься в том, что ещё до сравнительно недавнего времени он полностью соответствовал требованиям ислама. Женщины, как правило, закрывались насколько,

насколько этому обязывает ряд религиозных заповедей содержащихся в Коране и Сунне:

«О, Пророк! Скажи своим женам, дочерям и женщинам верующим, чтобы они опускали свои покрывала. Так их легче будет отличить [от рабынь и женщин легкого поведения], чтобы не причинить им обиды. И Аллах – Прощающий, Милующий [верующих]» (Коран, Аль-Ахзаб, 59)

Передается от Урвы, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Посланник Аллаха вел утреннюю молитву и верующие женщины посещали ее, закутанные в свои накидки так, что возвращаясь домой, они оставались неузнанными» (Бухари, Муслим).

В соответствии с ханафитской правовой школой, которой придерживается большинство татар, покрывать женщине следовало все тело, кроме овала лица и кистей рук. Подобный вид одежды, называющийся в мусульманском мире «хиджаб», являлся непременным составляющим элементом гардероба татарской женщины. Бытовал он повсеместно, среди татарок Поволжья, Крыма и Сибири, вплоть до второй половины XIX века.

«Татарка не смеет выйти, не покрытая с ног до головы джиляном»

Свидетельства этому мы находим в этнографических трудах русских и иностранных авторов, описавших быт татар того времени.

Наиболее полное представление о нём дает Карл Фукс в изложенном им в книге «Казанские татары», 1844 года:

«Чем богаче татарин, чем знаменитее по своей торговле, тем более скрывает своих жен; они только открывают лицо в своей спальне, потому что их лица запрещено видеть даже свекрам, братьям мужа, дядьям и их детям, одним словом каждому мужчине, живущему в доме…»

«Пара лошадей... везет ее, всю закутанную, к ее знакомой, и она, бедная, не выставит из-под покрывала носа до самой горницы своей приятельницы...».

«Садов у них нет, а ежели и есть у кого, то это небольшие палисадники; туда богатая татарка не смеет выйти, не покрытая с ног до головы джиляном, боясь встретиться с кем-нибудь из родственников, живущих с ней в одном доме. Она боится даже смотреть в окошко, чтобы мимо ходящие по улице ее не увидали...».

А вот из его описания визита к болеющей татарке:

«Как врач, я имел несколько случаев пользовать Татарских жен; расскажу один из них. Хозяин ввел меня из приемных комнат, чрез многие пустые комнаты до дверей их спальни; тут позвал он старуху и приказал ей проводить меня к больной, но сам не пошел туда со мною. Пришел к больной в спальню, я увидел широкие нары, покрытые богатыми коврами, и на них множество подушек. Кругом по стенам висели женские платья и богатейшие шубы. На месте стульев стояло там много больших, красиво окованных сундуков, также покрытых коврами. Моя больная лежала на перине за богатым занавесом. Я, сколько знал по-татарски, просил ее, чтоб она позволила мне пощупать пульс; она из-под занавеса выставила мне руку, которая была унизана золотыми браслетами и Голландскими червонцами; а как это препятствовало мне сыскать пульс, то немалого стоило труда уговорить ее снять эти украшения. Но посмотреть у больной язык, что мне всего нужнее было, и увидать чрез это ее красивое личико, старуха ни под каким видом мне не позволила».





«Женщины начали носить калфаки»

Согласно записям К. Фукса, подобная приверженность канонам ислама характеризовала и менее значимые слои населения:

«Второстепенные также занимаются хозяйством, смотрят за стряпкой, иногда делают сами пироги и пельмени, выходят на двор смотреть чисто ли в конюшне и в коровнике. Тут они не всегда закрываются при встрече с домашними мужчинами, включая свекра. В гости часто ходят пешком, выставляя при том нос и один глаз».

Увы, в силу разрушительных веяний джадидизма конца XIX века, подобная форма одежды постепенно становится в основном уделом старших поколений.



Будучи очевидцем этих перемен, величайший татарский историк и богослов XIX века Ш. Марджани в своей работе «Мустафад аль-ахбар» (1885 г.) писал: «Сейчас, к большому сожалению, женщины начали носить калфаки, они их носят даже после того, как выйдут замуж». При этом идеалом для Ш. Марджани представлялись женщин, чьи «платки полностью покрывают голову», кто «на грудь одевает специальные нагрудники и всегда носит платья с длинными рукавами», поскольку «такая форма одежды наиболее подходит женщинам-мусульманкам».

Автор: Айрат Газизуллин, milliard.tatar

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