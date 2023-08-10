«Компании настроены на рост»: как малый бизнес Татарстана адаптируется к новым реалиям

Дмитрий Кнатько: «Эффективная поддержка МСП для обеспечения качественного и количественного развития предпринимательства крайне важна для экономики России» Фото: © Высшая школа экономики

Число бизнесменов Татарстане за полгода выросло на 3,2%

Для устойчивого развития экономики Республики Татарстан создана рабочая группа под руководством заместителя Премьер-министра – министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, в задачи которой входит адаптация субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к новым условиям за счет широкого комплекса мер федеральной и республиканской поддержки, в том числе федеральное льготное кредитование, льготные республиканские микрозаймы, поручительства и меры непрямой финансовой поддержки, а также развитие индустриальных промышленных парков.

Для поддержки субъектов МСП Татарстана, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», оказывается комплекс мер финансовой и нефинансовой поддержки. С начала 2022 года финансовую и нефинансовую поддержку получили более 30 тыс. субъектов МСП, в том числе 6 тыс. субъектов МСП получили финансовую поддержку на сумму более 83 млрд рублей. Эти меры обеспечили инвестиции в расширение производства малого и среднего бизнеса, создание и сохранение новых рабочих мест.

По данным Федеральной налоговой службы на июль 2023 года, о развитии МСП свидетельствует рост количества субъектов предпринимательской деятельности в Татарстане на 3,2%, или на 4983 предприятия, по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным государственной цифровой платформы МСП, за период с 1 января по апрель 2023 года зафиксирована положительная статистика — в сравнении с тем же периодом 2022 года предприятия Республики Татарстан получили более чем на 55 млрд рублей больше выручки.

По показателю размера финансовой поддержки, выделенной сектору МСП, Республика Татарстан находится в лидирующей десятке регионов России. Согласно актуальным данным НИСИПП (Национальный институт сравнительных исследований проблем предпринимательства), республиканский сектор МСП также входит в топ-10 по обеспеченности кредитными ресурсами. А в августе этого года Татарстан, по данным того же НИСИПП, поднялся на третье место среди всех регионов по объему гарантий и поручительств: 19,7 тыс. рублей в расчете на одного занятого в секторе МСП.

Заметным стало развитие предприятий МСП на территориях промышленных парков в 2022 году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сектор МСП адаптируется к турбулентности

Российский малый и средний бизнес адаптируется к турбулентности, созданной внешнеполитическими событиями 2022 года. Заметным стало развитие предприятий МСП на территориях промышленных парков в 2022 году. Ключевые из них демонстрируют устойчивые показатели по итогам 2022 года: технополис «Химград» — 365 резидентов с общей численностью работающих 9,9 тыс. человек, выручка – 68,1 млрд рублей; Камский индустриальный парк «Мастер» — 288 резидентов с общей численностью занятых более 12,2 тыс. человек, выручка резидентов – 148,9 млрд рублей; и иные промышленные парки.

Согласно данным Татарстанстата, рынки товаров и услуг в Республике Татарстан за период январь – июнь 2023 года демонстрируют восстановление положительной динамики роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, за первое полугодие выросли обороты розничной торговли (на 6,8% к соответствующему периоду прошлого года) и общественного питания (на 20,6%), рынок платных услуг населению (на 6,6%), оборот оптовой торговли (на 19,1%).

Как показывает исследование ПРИМ, которое провели Минэкономразвития России, Сбербанк и Фонд общественного мнения (исследование проблем малого бизнеса и самозанятых, их настроений, ожиданий и планов на будущее), многим компаниям малого бизнеса удалось справиться с проблемами логистики материалов и товаров, что может указывать на окончание наиболее острой фазы переходного адаптационного периода.

За первое полугодие выросли обороты розничной торговли – на 6,8% к соответствующему периоду прошлого года – и общественного питания – на 20,6% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уход иностранцев – позитив для российского МСП, как и меры господдержки

Однако и в сложившихся обстоятельствах ряд предпринимателей видит точки опоры и роста: среди позитивных моментов отмечают уход иностранных компаний с рынка, меры господдержки, предпринятые государством для смягчения последствий экономических санкций, – финансовые, информационные, консультационные.

Как показала шестая волна лонгитюдного (длительного, – прим. Т-и) исследования малого бизнеса ФОМ, в течение событий 2022 года предпринимательский оптимизм сильно колебался, предприниматели по-прежнему не уверены в том, останется ли внешняя среда стабильной. Как показывает 7-я волна лонгитюдного исследования ФОМ, стратегии выживания и сохранения все так же остаются основными бизнес-стратегиями предпринимателей, вне зависимости от того, насколько сильно по предпринимателям ударили санкции в 2022 году.

Поддержка настроения предпринимателей в отношении уверенности в бизнес-среде и решение проблемы нехватки знаний, которую отмечают многие из них, в частности наиболее уязвимые представители микробизнеса, является важным приоритетом для органов поддержки предпринимательства в 2023 году.

Российским компаниям важно, чтобы МСП получали доступ к специальным налоговым режимам, льготному кредитованию, льготной рекламной поддержке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

2023 год: прогноз «осторожно позитивный»

Высокая волатильность текущей экономико-политической ситуации вынуждает экспертов сохранять высокую осторожность в прогнозах, несмотря на надежду сохранения умеренно позитивных тенденций в некоторых аспектах бизнес-среды. К примеру, индекс промышленного производства РФ за первое полугодие 2023 года составил 106,3% к соответствующему периоду прошлого года. А общая деловая активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг остается в зоне роста экономической активности, по данным Индекса деловой активности в производственной сфере (PMI от S&P Global).

Согласно последним данным индекса Опоры RSBI, в июне значение индекса RSBI достигло исторического максимума, что может указывать на уверенный рост деловой активности.

Говоря о возможности дальнейшего роста, опираясь на данные исследования ПРИМ, мы видим, что российским компаниям важно, чтобы МСП получали доступ к специальным налоговым режимам, льготному кредитованию, льготной рекламной поддержке, помощи в выходе на новые рынки кредитных каникул и отсрочек платежей, обучению бизнес-планированию, имели доступ к IT-решениям для организации и ведения бизнеса. Как показывает ПРИМ, преодолев жизнеобеспечивающие сложности с поставками, компании настроены на рост и реализацию своих планов в 2023 году. Обеспечение качественной поддержки возможности ведения бизнеса способно заложить основу этого роста для компаний малого и среднего бизнеса.

Эффективная поддержка предпринимателей для обеспечения качественного и количественного развития предпринимательства крайне важна для экономики России. Согласно целевым показателям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», страна должна достигнуть показателя в 32,5% доли малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте России к 2024 году.

Дмитрий Кнатько – доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, заведующий проектно-учебной лабораторией Высшей школы бизнеса «Центр предпринимательства», академический руководитель программы «Управление бизнесом».

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»