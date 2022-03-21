Как малому бизнесу сэкономить время и деньги, занимаясь подбором кадров

Хорошо, когда компания имеет возможность нанять опытного HR-специалиста, или даже создать отдел кадров. Но если речь идет о малом и среднем бизнесе, где подбором персонала занимается, как правило, собственник предприятия? В этом случае наем превращается в длительный, трудоемкий процесс, ведь зачастую владелец использует личные связи, которых оказывается недостаточно.

Предпринимателям, которые не хотят тратить много времени и сил на рекрутинг, стоит обратить внимание на специальные онлайн-сервисы. Например, на платформу «Авито Работа», которую в месяц посещает до 18 млн человек. На портале регистрируются люди самых разных профессий: от водителей до менеджеров по развитию. Чаще всего работодатели ищут здесь «серых воротничков» — работников социальной инфраструктуры, персонал сферы обслуживания и менеджерские позиции. И, конечно же, активно размещают вакансии для «синих воротничков»: грузчиков, водителей, комплектовщиков, продавцов и кассиров. Всего на платформе опубликовано 600 тыс. вакансий со всей России. Большая часть соискателей «Авито Работы» — потенциальные сотрудники для малых и средних компаний. Какие HR-инструменты позволяют им достичь максимального эффекта при подборе массового персонала?

Управляют вакансиями

Гендиректор любой небольшой компании, имея ограниченный бюджет, хочет грамотно планировать расходы на подбор персонала. Например, разместив вакансию на «Авито Работа», он ставит цель нанять сотрудника «ещё вчера». И для этого есть несколько инструментов:

Разные услуги продвижения позволяют получить до 10 раз больше откликов;



Карточка вакансии будет показываться кандидатам до того момента, пока не наберет запланированное количество просмотров;



Чтобы сделать публикацию более заметной, ее можно выделить или укрупнить;



Если срок размещения объявления подходит к концу, то при включенной автопубликации вакансия будет активироваться вновь через каждые 30 дней;



В разделе «Объявления» можно увидеть общее число контактов соискателей, а также отследить статистику просмотров за последний месяц.

Не стоит также забывать о начисленных бонусах, которыми можно оплачивать до 99% от стоимости услуг продвижения.

Представились благонадежными – получили больше откликов

С недавних пор «Авито Работа» проверяет работодателей по маркерам благонадежности. Значок «Компания проверена» повышает доверие и интерес к организации. Получить эту пометку может предприятие, созданное не раньше, чем полгода назад, и не нарушающее правил использования сервиса. Кроме того, значок указывает на то, что компания не проходит процедуру банкротства и вовремя платит налоги.

Формируют «теплую» базу кандидатов

Одна из разработок платформы, помогающих быстрее работать с кандидатами — бот-ассистент. Он в автоматическом режиме опрашивает соискателей и помогает им составить небольшое резюме. Бот, например, фиксирует возраст кандидата, гражданство, пол и его профессиональный опыт. Работодателю сразу понятно, подходит ли ему соискатель и остается лишь назначить время для собеседования.

Найти подходящего кандидата быстро для малого и среднего бизнеса — особенно важно. Если на собеседовании выяснится, что соискатель невнимательно прочитал описание вакансии и не готов работать по тому или иному графику, рекрутер лишь зря потратит время. Ценность бота в том и состоит, что он бережет каждый рабочий час нанимателя. «Из-за текучести персонала нам часто требуется много пекарей, — рассказывает директор пекарни „Домашняя“ Дамир Шарапов. — Самое сложное в таком бизнесе как наш — найти работников, готовых к тому, что пекарни находятся в труднодоступном месте и открываются в четыре утра. Тем не менее разные технологии на „Авито“ дают хороший эффект: вакансии работают сами по себе, а мы в это время занимаемся исключительно производством».

Выращивают своих

«Авито Работа» — платформа, на котором ищут работу люди самых разных специальностей и опыта. Многие работодатели находят здесь тех, кто готов сменить сферу деятельности, пройдя обучение. Такие соискатели имеют свои плюсы для компаний: их запросы не так высоки, как у узких специалистов и они более лояльны. «Подбирать сотрудников в креативные компании — непростая задача, — делится опытом директор компании Clean-Garden Мария Иванова. — Такие люди на рынке труда исчисляются единицами. Однако результат дает поиск не только в профессиональных сообществах, но и на различных интернет-площадках». По мнению Ивановой, даже если человек имеет небольшой опыт по конкретному направлению, но готов учиться, ему интересен проект, вполне возможно, что именно он и подойдет компании. Платформа «Авито Работа» позволяет находить соискателей, желающих сменить сферу деятельности и выкладываться в новой для себя отрасли на все 100%. Но чтобы найти такого сотрудника, нужно разместить вакансию и обязательно пригласить человека на очное собеседование, говорит Иванова.

Находят квалифицированные кадры

Нередко малому бизнесу требуются квалифицированные работники в определенном направлении — например, педагоги или врачи. Переобучить на эти специальности людей из других профессий не так-то просто. Работные сайты, тем не менее, снова приходят на помощь: их посещает все больше опытных кандидатов в определенных образовательных сферах: юристы, экономисты, бухгалтеры.

«В нашей организации нет большой текучести персонала, но, если появляется новое направление, мы тоже ищем дополнительный персонал, педагогов, прежде всего, — рассказывает директор детского центра „Шмели Сумели“ Регина Зарипова. — Или, если один из администраторов не справляется с возрастающей нагрузкой — нанимаем второго». По ее словам, закрывать вакансии успешно удается на платформе «Авито Работа». «На ней всегда много работников из образовательной сферы, — отмечает она. — Главное » не жалеть деньги на услуги продвижения, а получив отклик, внимательно изучать портфолио кандидата. Важно, насколько грамотно оно составлено, какое у человека образование и какими навыками он владеет".