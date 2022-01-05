Как ликвидировали транснациональную корпорацию, поставлявшую наркотики из Казахстана

Подробности этой операции, проведенной татарстанскими полицейскими, долго были скрыты за завесой секретности. О масштабах и рисках можно было догадываться только по открытым для публики фактам.

«Додж», заправленный под завязку

Март 2007 года. На контрольно-пропускном пункте милиции «Зея», расположенном на трассе Москва – Уфа, сотрудники ГИБДД тормозят «Додж-Караван». В салоне двое мужчин и женщина, нервничают. Начав досмотр машины, оперативники обнаруживают гашиш – очень много гашиша. Наркотики спрятаны в скрытых полостях под обшивкой кузова, сидений, под днищем – «Додж» буквально набит ядовитой гадостью.

Тайник с наркотиками был обнаружен при досмотре сотрудниками ГИБДД на контрольно-пропускном пункте милиции Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Зеленодольск, куда доставили задержанных, срочно выезжает Дмитрий Мерзлов, сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по РТ. Задача – разобраться в ситуации на месте и попытаться выйти через наркокурьеров на организаторов убойного наркотрафика. Мерзлов – неплохой психолог, за его плечами уже имеющийся опыт внедрения в преступные группы.

Его разговор по душам с одним из задержанных дает неожиданный эффект. Мужчина вдруг признается:

– Вы не всё нашли.

– Шутишь, что ли?

– Не шучу, там еще тайник есть…

Вскоре из скрытой полости бензобака выгружают новую порцию наркотиков. В общей сложности «улов» составляет почти 100 килограммов – всего 261 брикет с гашишем. Размер не просто «особо крупный» – гигантский.

«Всю партию они привезли из Казахстана, – вспоминает Дмитрий Мерзлов. – Я смотрел на этого человека и думал, получится ли наладить с ним контакт, чтобы напрочь закрыть канал поступления наркотиков?»

Сотрудничать мужчина согласился. Подробно рассказал оперативнику обо всех членах преступной группы. Стало понятно: татарстанцы вышли на след настоящей транснациональной корпорации, которая наладила массовые поставки наркотиков из Казахстана. Адреса поставок – Санкт-Петербург и страны Балтии. Масштабы трафика – такие, что трудно поверить.

У оперативников созревает план: выйти на организатора поставок под видом серьезного покупателя. С очень большими деньгами – иначе не клюнут. Все понимают: задача не для слабонервных.

«Справитесь? – вопрошает руководитель ведомства. – Уверены?»

Получив утвердительный ответ, дает добро. Операция начинается.

Первый шаг – переговоры с организатором поставок, для начала дистанционные. Задержанный на посту «Зея» – в роли связного. Гарантирует шефу, что клиенты – серьезные люди: не фуфло и не менты…

«Звоним мы ему в Казахстан, аккуратно пробиваем, сколько вообще можно забрать товара, какими могут быть условия сделки, – рассказывает Дмитрий Мерзлов. – Начинаем даже потихоньку торговаться. В итоге сговорились, что покупаем… около тонны наркотиков. Причем сразу.

«Операция такого масштаба требует больших денег. Восемь миллионов рублей – сумма тогда огромная!» Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

Операция такого масштаба требует больших денег. Восемь миллионов рублей – сумма тогда огромная! Но где ее взять? Говорят, Асгат Сафаров, в то время возглавлявший МВД по РТ, выделил деньги, на время отозвав их со строительства нового здания для ведомства. Пояснил: «Я верю, они привезут их обратно».

«Терки» по ту сторону границы

Место встречи преступники назначили… на Алтае. В маленьком поселке Кулунда с населением 15 тысяч человек. Не засветиться – та еще задача! Тем более что ехать туда пришлось немалым составом – в операции было задействовано 25 человек. Чтобы не привлекать внимания, разделились на группы. Выезжали в разное время. Кто-то самолетом до Барнаула, кто-то на поезде. Остальные – группа внедрения и отряд милиции специального назначения, обеспечивавший силовое прикрытие, – на трех машинах.

Груз должны были забирать на «Газели». Самим «людям с большими деньгами» предстояло предстать перед преступниками во всей красе, но по дороге, еще в Екатеринбурге, их респектабельный автомобиль сломался – пришлось дальше ехать на поезде. И как тут не разрушить легенду? Выручил коллега из Алтайского края: сотрудник местного подразделения, который обеспечивал межрегиональное взаимодействие и координацию, смог «добыть» в интересах дела крутой внедорожник.

«Мы разместились в Кулунде, но тут преступники выдвинули неожиданное условие: для переговоров нужно приехать в Казахстан, – вспоминает Дмитрий Мерзлов. – Это была очередная проверка – далеко не каждый милиционер тогда согласился бы на такое, в чужой стране может случиться всякое. Многие из нашей группы были против, чтобы мы пересекали границу. Развернуться всем своим большим составом и уехать обратно в Казань? Позволить преступникам просто уйти? Нет, мы представляли, что стоит на кону, и смогли убедить руководство в верности своего решения.

Границу пересекали на такси. Знакомство произошло за 170 километров от Кулунды, в небольшом городке Павлодаре. Именно знакомство, разговоры за чаем – ничего больше. По дороге обратно в Кулунду преступники организовали слежку, но конспирацией наши ребята никогда не пренебрегали, поэтому еще одна проверка был благополучно пройдена» .

«Старший» из Казахстана появился в гостинице, в которой они остановились, на следующий день. Переговорщиком выступал Мерзлов.

«Даже не могу в деталях рассказать, как это было. Просто представьте: идет настоящий “базар”. Преступники хвалились, у кого машина круче да денег больше…

– Как будете товар забирать? – спросил тогда “старший”.

– Вон “Газель" за окном стоит…

– Вижу. Так вот на ней и поедете?

– А это тебя не должно волновать…»

В общем, начались «терки» – очередной этап переговоров, почти как в кинофильмах про мафию. Когда оперативники кинули «старшему» сумку с деньгами – «считай!», напряжение немного спало. Тот лениво расстегнул молнию – мол, зачем, сумма серьезная. Но все же пачки пересчитал. Одну открыл, посмотрел – вроде бы все в порядке. Окончательно успокоился. Наконец, стороны смогли договориться о времени и месте сделки.

Вооруженный всадник и команда на задержание

Почти 900 килограммов высушенной марихуаны – такой вес в людном поселке никто держать не будет. Свой тайник преступники расположили в лесопосадке, в 15 километрах от Кулунды. Задача была – взять их с поличным.

На улице дождь вперемежку со снегом: слякоть, лужи огромные. Добраться бы без проблем до места! Главный из группы прикрытия с оперативниками заранее выехали на разведку – проверить подходы. Предусматривали малейшие нюансы – не могли позволить себе «засветиться» даже перед ничего не подозревающими местными коллегами! Крутой Cadillac – машина видная, особенно в захолустном поселке. Но сотрудникам алтайского ГИБДД ни разу не удалось остановить люксовое авто – татарстанцы действовали четко, виртуозно объезжая все посты на своем пути.

Сделка была назначена на позднее время. Первой по сценарию на место прибыла только часть группы внедрения. Выкапывать мешки согласились лишь вместе с преступниками – якобы убедиться в наличии товара. Дмитрий Мерзлов оставался на отдалении в автомобиле с деньгами, ждал сигнала. Часы тянулись, словно дни, – эта ночь добавила седых волос. И вот он, долгожданный звонок: «Все нормально, приезжай!» – отмашка ему и группе захвата.

«Неожиданно в темном лесу я увидел лошадь, а на ней вооруженного человека, – вспоминает Дмитрий. – Я тогда открыл окно машины, присмотрелся, узнал в нем преступника – одного из тех, с кем встречались в Казахстане. Он махнул мне рукой, крикнул, что будет рядом. Что ни говори, а бдительность они не ослабляли. Боялся я тогда застрять в этой грязи, но Cadillac выручил».

Мерзлов передал своим из силовой поддержки: всадника упустить нельзя. Часть из них ехали за ним в «Газели», кто-то вместе с ним, в багажнике.

«А дальше была команда на задержание. Всех положили – взяли преступников с поличным» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

А дальше была команда на задержание. Всех положили – взяли преступников с поличным. Всадника тоже. Бежали за ним по грязи и снегу несколько сотен метров по лесу. Свою задачу оперативники выполнили.

«Клад» в огромной яме

В Казань ехали тяжело. Снова группами: кто на поезде, кто на машинах. Задержанных везли с собой. По всей России тогда пустили телеграмму, что проведена опасная операция и милиционеры Татарстана возвращаются домой с важным опасным грузом. Все подразделения ГИБДД на их пути – от Кулунды и до Казани – должны были сопровождать колонну во избежание всяких недоразумений. У татарстанских оперативников тогда чуть ли не в глазах рябило – трое суток с мигалками.

«Мы по дороге с этими жуликами разговаривали, выяснили, что двое из них в Казани служили, – рассказывает Дмитрий Мерзлов. – Нам удалось наладить контакт, и уже в Казани один из них признался, что изъяли у них еще не все».

Он сообщил, что часть наркотиков припрятана за границей. Тайник находился в Казахстане. Обнаружить и достать его было поручено Мерзлову.

«На месте нас встретили коллеги из Казахстана, – вспоминает он. – Долго мы не могли найти этот “клад”. Трактор с плугом уже вспахал всю землю в округе… Неужели придется возвращаться ни с чем? Как оказалось потом, преступник хотел выехать вместе с нами за границу. И не важно, показал бы он нам тайник или нет, главным для него было сбежать. Но планам его не удалось сбыться.

Мерзлов позвонил в Казань коллегам, преступнику дали трубку.

– Что видишь? – спросил он.

– Посадку.

– Давай сто шагов направо…

Вот так, шаг за шагом он довел оперативника до цели. Из огромной ямы достали еще несколько огромных мешков наркоты. Найденное оставили казахам – то были уже их уголовные дела. Сами отправились домой. Счастливые и спокойные.

«Меня часто спрашивали потом, было ли страшно, – говорит Дмитрий. – Конечно было! Только глупец ничего не боится. Тут дело в другом. Эта операция была большой совместной работой сотрудников нашего отдела. Внедрение, силовая поддержка, тонкий расчет и координация всех наших действий, наконец, подготовка огромного количества документов… Каждый был хорош на своем месте, каждый был профессионалом. К тому же случайных людей в наших рядах не было. Чувство плеча и полное взаимопонимание – всем нам это придавало сил и уверенности».

Вместо послесловия

В той, последней в этом деле поездке в Казахстан оперативниками было обнаружено 348,6 килограмма марихуаны. Все эти наркотики принадлежали задержанному в Кулунде преступнику. В общей сложности у участников данной организованной преступной группы было изъято 99,2 кг гашиша и 1 т 195,6 кг марихуаны. Канал наркотрафика был перекрыт.



14 марта 2008 года приговором Зеленодольского суда Республики Татарстан наркопреступники были осуждены на длительные сроки – от 11 до 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Согласившийся на сотрудничество задержанный на КПП «Зея» получил 4 года лишения свободы.

Ольга Туманская

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