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Недвижимость
19 августа 2022  08:00

Как купить квартиру по социальной ипотеке

Насколько реально приобрести жилье по 54 тыс. рублей за квадратный метр? Разбираемся вместе с журналом о недвижимости «Урбан Медиа», кто может стать участником программы, как упростить подачу документов и в каких случаях могут отказать.

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Для покупки квартиры по социальной ипотеке возраст заявителя для постановки на учет не должен превышать 35 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Условия участия в программе

  • Заявитель должен быть прописан в Республике Татарстан. Конечно, программа действует и в других регионах, но подаваться на соципотеку можно только в регионе проживания/прописки.

  • Возраст заявителя для постановки на учет не должен превышать 35 лет. Когда заявителю исполняется 36 лет, он сохраняет за собой право на получение соципотечного жилья — если заявка была уже подана ранее.

  • Заявитель должен действительно нуждаться в улучшении жилищных условий, то есть располагать площадью менее 18 кв. метров для себя или менее 18 кв. метров для каждого из членов своей семьи.

  • Заявитель должен осуществлять свою трудовую деятельность на территории Республики Татарстан, в любой организационно-правовой форме.

  • Заявитель должен обладать ежемесячным доходом, обеспечивающим прожиточный минимум. В семье ежемесячный совокупный доход должен обеспечивать прожиточный минимум каждого члена семьи.

  • У заявителя не должно быть обязательств, связанных с выплатами стоимости жилья в рамках других государственных программ.

  • У заявителя должна быть возможность оплачивать стоимость квартиры в течение срока до 28,5 года.

Обратите внимание, что:

• льготная стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках программы соципотеки, составляет 54 000 рублей;

• ставка по соципотеке ГЖФ РТ составляет 7% годовых;

• жилье по соципотеке предоставляется в специально выделенных для этого жилых комплексах Казани — на сегодняшний день это преимущественно ЖК «Салават Купере»;

• есть возможность самостоятельно выбрать квартиру (а не просто взять то, что дают), если при заключении договора оплачивается более 10% от нормативной стоимости жилья (10% — обязательный первоначальный взнос).

Многие до сих пор предпочитают подавать заявку через МФЦ, а не через портал — список документов в этом случае немного меняется

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перечень документов для подачи заявки на соципотеку

Раньше все документы нужно было собрать в бумажном виде и предоставить по месту обращения.

Теперь всё стало проще — при подаче заявления через портал Госуслуг РТ некоторые документы автоматически копируются в форму из вашего личного кабинета, а некоторые сотрудники ГЖФ РТ запрашивают сами у соответствующих служб.

Кстати, многие до сих пор предпочитают подавать заявку через МФЦ, а не через портал — список документов в этом случае немного меняется. Приводим его с необходимыми уточнениями.

  1. Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи старше 14 лет (для обращения через МФЦ).

  2. Заявление и анкета — на бумажном носителе или в электронном виде (готовая форма размещена на портале).

  3. Разрешение организации-работодателя о постановке заявителя на учет — если организация-работодатель участвует в финансировании республиканской программы.

  4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, — если постановку на учет осуществляет не сам заявитель.

  5. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, принадлежащие непосредственно заявителю, а также членам его семьи (свидетельства о собственности на жилое помещение и землю, договор аренды, договор безвозмездного пользования, договор дарения и т. д.). Также подойдут и нотариально заверенные копии.

  6. Ордер (договор аренды или субаренды).

  7. Техплан или техпаспорт жилого помещения — если право на него не зафиксировано в Едином государственном реестре недвижимости.

  8. Копия всех страниц трудовой книжки, заверенная работодателем, либо документы о трудовом стаже за период до 1 января 2020 года. Относится и к заявителю, и к членам его семьи.

  9. Студенческий билет или документ, подтверждающий место учебы, — если заявитель находится в статусе учащегося.

  10. Справка о размере стипендии — если таковая имеется.

  11. Справка о получении пособий — если таковые имеются.

  12. Справка о прохождении воинской службы.

  13. Документы, подтверждающие родственные отношения либо опровергающие их (например, судебное решение об установлении отцовства, об установлении или прекращении родственных отношений, лишении родительских прав, уже вступившее в законную силу), — если такие документы имеются.

  14. Документы, подтверждающие право заявителя на получение социальной поддержки.

Купить жилье, встав в очередь на улучшение жилищных условий, намного более просто и реально, чем пытаться накопить на первоначальный взнос без помощи государства

Фото: © «Татар-информ»

Могут ли отказать в получении соципотеки

Могут. Хотя причин для этого не так много. Вам не удастся стать обладателем соципотечного жилья, если:

  • предоставленные документы не стали достаточным доказательством того, что вы остро нуждаетесь в улучшении жилищных условий;

  • вы уже участвуете в федеральных или республиканских программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

  • у вас есть задолженности по налогам, сборам и прочим отчислениям в казну страны.

Также автоматически выпадают из очереди ожидания те участники программы, которые за время ожидания стали владельцами жилья — например, получили его по договору дарения либо нашли возможность приобрести самостоятельно.

Несмотря на то что соципотека имеет свои особенности, разница с рыночными ценами на квартиры колоссальная! Купить жильё, встав в очередь на улучшение жилищных условий, намного более просто и реально, чем пытаться накопить на первоначальный взнос без помощи государства. Поэтому если ваша семья действительно нуждается в улучшении жилищных условий, обязательно попытайте удачу, и, возможно, вы сможете купить квартиру за 54 тыс.руб./кв. м.

urban-media.ru

#социальная ипотека
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