Как купить квартиру по социальной ипотеке

Насколько реально приобрести жилье по 54 тыс. рублей за квадратный метр? Разбираемся вместе с журналом о недвижимости «Урбан Медиа», кто может стать участником программы, как упростить подачу документов и в каких случаях могут отказать.

Для покупки квартиры по социальной ипотеке возраст заявителя для постановки на учет не должен превышать 35 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Условия участия в программе

Заявитель должен быть прописан в Республике Татарстан. Конечно, программа действует и в других регионах, но подаваться на соципотеку можно только в регионе проживания/прописки.

Возраст заявителя для постановки на учет не должен превышать 35 лет. Когда заявителю исполняется 36 лет, он сохраняет за собой право на получение соципотечного жилья — если заявка была уже подана ранее.

Заявитель должен действительно нуждаться в улучшении жилищных условий, то есть располагать площадью менее 18 кв. метров для себя или менее 18 кв. метров для каждого из членов своей семьи.

Заявитель должен осуществлять свою трудовую деятельность на территории Республики Татарстан, в любой организационно-правовой форме.

Заявитель должен обладать ежемесячным доходом, обеспечивающим прожиточный минимум. В семье ежемесячный совокупный доход должен обеспечивать прожиточный минимум каждого члена семьи.

У заявителя не должно быть обязательств, связанных с выплатами стоимости жилья в рамках других государственных программ.

У заявителя должна быть возможность оплачивать стоимость квартиры в течение срока до 28,5 года.

Обратите внимание, что:



• льготная стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках программы соципотеки, составляет 54 000 рублей;



• ставка по соципотеке ГЖФ РТ составляет 7% годовых;



• жилье по соципотеке предоставляется в специально выделенных для этого жилых комплексах Казани — на сегодняшний день это преимущественно ЖК «Салават Купере»;



• есть возможность самостоятельно выбрать квартиру (а не просто взять то, что дают), если при заключении договора оплачивается более 10% от нормативной стоимости жилья (10% — обязательный первоначальный взнос).

Многие до сих пор предпочитают подавать заявку через МФЦ, а не через портал — список документов в этом случае немного меняется Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перечень документов для подачи заявки на соципотеку

Раньше все документы нужно было собрать в бумажном виде и предоставить по месту обращения.

Теперь всё стало проще — при подаче заявления через портал Госуслуг РТ некоторые документы автоматически копируются в форму из вашего личного кабинета, а некоторые сотрудники ГЖФ РТ запрашивают сами у соответствующих служб.

Кстати, многие до сих пор предпочитают подавать заявку через МФЦ, а не через портал — список документов в этом случае немного меняется. Приводим его с необходимыми уточнениями.

Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи старше 14 лет (для обращения через МФЦ). Заявление и анкета — на бумажном носителе или в электронном виде (готовая форма размещена на портале). Разрешение организации-работодателя о постановке заявителя на учет — если организация-работодатель участвует в финансировании республиканской программы. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, — если постановку на учет осуществляет не сам заявитель. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, принадлежащие непосредственно заявителю, а также членам его семьи (свидетельства о собственности на жилое помещение и землю, договор аренды, договор безвозмездного пользования, договор дарения и т. д.). Также подойдут и нотариально заверенные копии. Ордер (договор аренды или субаренды). Техплан или техпаспорт жилого помещения — если право на него не зафиксировано в Едином государственном реестре недвижимости. Копия всех страниц трудовой книжки, заверенная работодателем, либо документы о трудовом стаже за период до 1 января 2020 года. Относится и к заявителю, и к членам его семьи. Студенческий билет или документ, подтверждающий место учебы, — если заявитель находится в статусе учащегося. Справка о размере стипендии — если таковая имеется. Справка о получении пособий — если таковые имеются. Справка о прохождении воинской службы. Документы, подтверждающие родственные отношения либо опровергающие их (например, судебное решение об установлении отцовства, об установлении или прекращении родственных отношений, лишении родительских прав, уже вступившее в законную силу), — если такие документы имеются. Документы, подтверждающие право заявителя на получение социальной поддержки.

Купить жилье, встав в очередь на улучшение жилищных условий, намного более просто и реально, чем пытаться накопить на первоначальный взнос без помощи государства Фото: © «Татар-информ»

Могут ли отказать в получении соципотеки

Могут. Хотя причин для этого не так много. Вам не удастся стать обладателем соципотечного жилья, если:

предоставленные документы не стали достаточным доказательством того, что вы остро нуждаетесь в улучшении жилищных условий;

вы уже участвуете в федеральных или республиканских программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

у вас есть задолженности по налогам, сборам и прочим отчислениям в казну страны.

Также автоматически выпадают из очереди ожидания те участники программы, которые за время ожидания стали владельцами жилья — например, получили его по договору дарения либо нашли возможность приобрести самостоятельно.

Несмотря на то что соципотека имеет свои особенности, разница с рыночными ценами на квартиры колоссальная! Купить жильё, встав в очередь на улучшение жилищных условий, намного более просто и реально, чем пытаться накопить на первоначальный взнос без помощи государства. Поэтому если ваша семья действительно нуждается в улучшении жилищных условий, обязательно попытайте удачу, и, возможно, вы сможете купить квартиру за 54 тыс.руб./кв. м.

urban-media.ru