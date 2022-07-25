Как купить квартиру по программе «Молодая семья»

Правительство РФ выдает молодым семьям деньги на приобретение недвижимости. Рассказываем, как стать участником программы и какой размер господдержки вы можете получить.

Фото: ru.freepik.com

А вы знали, что семейные пары в России имеют право на получении субсидии для оплаты 30% от стоимости жилого помещения? Да, это не сказка и не Советский Союз, это федеральная программа «Молодая семья», которая существует в стране уже с 2010 года, но мало кто о ней знает.

Покупка жилья для молодой семьи сегодня практически неподъемная ноша. Редакция «Урбан Медиа» уже делала расчет, сколько нужно зарабатывать, чтобы обзавестись жильем в Казани. Чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, нужно ждать несколько лет при ежемесячной зарплате не менее 55 тыс. рублей на каждого.

Действие данной государственной поддержки закончится в 2025 году (хотя есть вероятность, что ее продлят). Поэтому рекомендуем вам быстрее ознакомиться с условиями программы: у вас есть всего 3 года, чтобы получить деньги от государства. Это очень маленький срок, советуем поторопиться, и сейчас объясним, почему.

Фото: ru.freepik.com

Условия программы

Получить субсидию на покупку жилья могут только «молодые семьи». Давайте разбираться, что же подразумевает правительство РФ под этим понятием. Молодая семья — это:

пара, которая узаконила свой брак в ЗАГСе мать или отец-одиночка с детьми.

При этом супругам на момент подачи документов не должно быть больше 35 лет. Но погодите радоваться, этих условий недостаточно.

Есть еще одно немаловажное условие: субсидию могут получить только нуждающиеся. А таковым вам может признать только администрация вашего района. Обычно под «нуждающимся» имеют в виду тех, у кого в собственности есть доля в помещении не больше размера учетной нормы. Этот показатель каждый регион определяет самостоятельно. В Казани общая площадь на одного человека не должна превышать 12 кв.м. К слову, в Москве учетная норма составляет и того меньше — 10 кв.м.

Также помимо этих двух условий вам нужно будет доказать, что у вас есть доход. Это необходимо, так как государства дает только 30-35% от расчетной стоимости квартиры, остальную часть вам придется покрывать самостоятельно.

Если вы обратите внимание, в условиях участия не написано, что семья должна иметь гражданство Российской Федерации.

Совет: обратитесь в администрацию своего города, чтобы уточнить условия программы, какие нужны документы, сколько человек стоит в очереди и когда вы сможете получить субсидию. В каждом муниципалитете есть свои нюансы улучшения жилищных условий по программе.

Фото: ru.freepik.com

Как стать участником программы

Убедились, что подходите под все параметры программы «Молодая семья»? Значит, вам пора подавать заявку. Скажем сразу, что это дело непростое. Многие семьи несколько месяцев собирают справки, доказывают свою нужду в жилье и судятся с чиновниками. Итак, для подачи заявки для участия вам необходимые следующие документы:

— заявление (нужно заполнять ежегодно)

— паспорта и свидетельства о рождении каждого члена семьи

— копия свидетельства о браке

— решение жилищно-бытовой комиссии муниципального образования о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

— документы, подтверждающие доходы не менее прожиточного минимуму на каждого человека

— согласие на обработку персональных данных

— документы на квартиру/дом

— справки и выписки из банка, если хотите потратить сертификат на ипотечную недвижимость.

Подробно с перечнем документов можно ознакомиться на сайте Министерства молодежи РТ в разделе «Федеральное мероприятие по обеспечению жильем молодых семей». Кстати, там же есть прямой эфир с ответами на главные вопросы о том, как улучшить жилищные условия.

Как происходит выплата по федеральной программе “Молодая семья” Фото: minmol.tatarstan.ru

Случай из жизни

Молодая семья Бариевых встала на учет программы, чтобы улучшить свои жилищные условия, в 2018 году, когда Алисе было 28 лет, а Артуру 32. Они стояли в очереди четыре года, но так и не получили субсидию. В 2022 году, когда их время пришло, муниципалитет отказал им в выдаче сертификата, так как Артуру уже исполнилось 36 лет. А значит, супруг не подходит под условия участников программы и Бариевы вылетают из очереди.

Формула расчета суммы, которую вы получите, выглядит так

Размер субсидии

Сумма, которую получит молодая семья, рассчитывается в каждом случае индивидуально. Размер субсидии зависит от следующих факторов:

Есть ли дети в вашей семье. Если да, то можно получить 35% от расчетной стоимости квартиры, если нет, то только 30%. Какой норматив стоимости одного кв. м. общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы. Он устанавливается в каждом городе индивидуально, но не выше средней стоимости квадратного метра в регионе.

Какова расчетная площадь жилья. Обычно для семьи из двух человек — это 42 кв.м., для семьи численностью 3 и более человек- по 18 кв. м на 1 человека.

Отметим, что во втором квартале 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра в Казани составил 101 776 рублей.

Например, молодая семья Нуриевых состоит из трех человек и они покупают квартиру площадью 65 кв.м. в Казани. Размер их субсидии составит 1 923 566 рублей. Расчетная сумма вычислялась так: 18 * 3 * 101 776 = 5 495 904 рублей. Далее государство выдает 30% от этой стоимости. Точная сумма будет написана в вашем сертификате.

Учтите, что получить сертификат можно только один раз за всю жизнь.

На что можно потратить сертификат

Полученные деньги можно потратить на:

— покупку жилья за наличку на вторичном и первичном рынке

— оплату первоначального взноса по ипотеке

— строительство дома через договор строительного подряда

— оплату части долга и процентов по ипотеке

— последний платеж в счет паевого взноса.

Обратите внимание, что приобретаемая недвижимость должна располагаться в том регионе, где вы проживаете и подали заявку. В нашем случае — это Татарстан. Кроме того, жилое помещение должно быть не менее учетной нормы. То есть если у вас в семье два человека, то квартира должна быть не менее 42 кв.м., если вас трое, то не менее 54 кв.м.

Оплатить сертификатом можно и уже взятую ипотеку. Но есть условия — важно оформить жилищный кредит в банке только после того, как администрация города признает вас нуждающимися. Если вы вдруг только что узнали о существовании данной программы, но у вас уже есть ипотека на жилье большой площадью, то данную государственную поддержку вы не получите.

Ринат Садыков первый замминистра по делам молодежи РТ

Я призываю молодые семьи поторопитьсь с заявками и регистрацией либо с перерегистрацией, если вы уже были заявлены в прошлых годах. Потому что объем финансовых средств федеральных и республиканских бюджетов ограничен. На сегодняшний день — это 67,7 млн рублей. Но из-за того, что квадратный метр на следующий год вырастет, количество семей, которых мы сможем поддержать в этом объеме, несколько снизится. Соответственно, и конкурс увеличится. Призываю скорее регистрироваться и заявляться.

Фото: ru.freepik.com

Очередь по программе

А теперь самое интересное. По вышеописанным условиям кажется, что субсидию получить достаточно легко, но на практике это довольно сложно. Во-первых, надо постараться доказать, что вы действительно нуждающаяся семья. Например, бывали случаи, когда администрация города считала, что претенденты намеренно ухудшили свои жилищные условия, чтобы получить сертификат. Такое может произойти, если в течение последних пяти лет вы продавали недвижимость или съезжали от родителей, где у вас была большая доля.

Во-вторых, очередь по программе движется очень медленно. На просторах интернета пишут, что в одном регионе только 20 семей в год получают сертификат. Но, как сообщили Урбан Медиа в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, в 2021 году 49 семей получили выплаты по программе на общую сумму 60,2 млн рублей. В 2022 году деньги получат 50 семей на сумму 67,8 млн рублей. Вы можете продвинуться вверх по очереди, если:

вы стали многодетной семьей кто-то до вас выбыл из списка.

Тем не менее, если вы подходите под параметры, то надо торопиться. Здесь работает принцип «кто первый встал, того и тапочки».

Обычно молодые семьи стоят в очереди от 1 года до 5 лет. Большинство претендентов выбывают из-за того, что пока они стояли в очереди, им уже исполнилось 35 лет. Также можно перестать быть участником программы, если вы уже приобрели недвижимость и больше не нуждаетесь в улучшении жилищных условий.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А как в регионах?

В Республике Татарстан программа также работает с 2006 года. За 16 лет ее существования 8041 молодая семья смогла получить деньги на улучшение жилищных условий. Отметим, что одна из особенностей программы — это разные нормы для постановки на учет по нуждаемости в улучшении жилищных условий. В г. Казани или Бугульминском, Зеленодольском районах должно приходится менее 12 кв. м. на каждого члена семьи. В Набережных Челнах, Альметьевском районах — такой норматив соответствует 15 кв.м. на человек. В Агрызском, Арском, Елабужском районах — менее 18 кв.м. на человека. То есть чем меньше город, тем выше может быть доля собственности.

Максимальные выплаты по программе в Татарстане на двух человек составляют 881 029 рублей, для трех человек — до 1 132 752 рублей, для четырех человек — 1 510 336 рублей.

Ринат Садыков первый замминистра по делам молодежи РТ

Даже если молодая семья заявится в 2022 году, то получить субсидию в этом году уже не получится. Сертификат получают те, кто были зарегистрированы в прошлом году. Учтите, что регистрация новых и перерегистрация старых участников стартует с начала года и заканчивается в апреле-мае.

Какие еще льготы положены молодым семьям в Татарстане

Помимо федеральной программы, в регионах действует много других мер поддержки, которые положены семьям. Перечислим те, которые существуют в Республике Татарстан:

1. «Беспроцентная рассрочка молодой семье». Согласно этому закону, семьям дают рассрочку до 60% от стоимости приобретаемого нового или вторичного жилья сроком до 15 лет. Подробнее об этой мере поддержки можно узнать на сайте Минмолодежи РТ.

2. «Социальная ипотека молодым семьям РТ». Это возможность купить квартиру в соципотечном доме под 7% годовых, где стоимость квадратного метра начинается от 42 тыс. рублей. Участвуя в этой программе, вы также получите 200 тыс. в качестве безвозмездной выплаты при рождении ребенка. Этот вид господдержки курирует Госжилфонд РТ.

3. «Семейная ипотека». Это федеральная программа для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. С помощью нее вы можете получить ипотеку на улучшение жилищных условий под 6%. Подробнее о ней можно почитать на сайте Дом.РФ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Коротко о важном

— субсидию на улучшение жилищных условий, где возмещают до 35% от расчетной стоимости объекта, могут получить молодые семьи как с детьми так и без

— три главных условия для получения сертификата: официальный брак, возраст супругов не более 35 лет, признаны администрацией города нуждающимися в жилье

— чтобы стать участником программы, нужно собрать десятки документов, список которых лучше уточнять у себя в городе

— сумма, которую вы можете получить, зависит от количества членов семьи, расчетной площади недвижимости и нормативов стоимости одного кв.м. в вашем регионе

— сертификат можно потратить на покупку жилья, первоначалку по ипотеке, покрытие части жилищного кредита и на строительство дома



— но придется долго стоять в очереди: обычно это срок от 1 года до 5 лет. Движение происходит, только если кто-то выбыл из программы, получил господдержку или льготу.

Источник – urban-media.ru