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Общество 15 апреля 2024 13:05
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Как купить готовый бизнес: советы и рекомендации экспертов

Покупая готовый бизнес, вы приобретаете налаженные процессы, проверенные идеи и можете сразу начать зарабатывать. Но есть риски, что продавец обманет и на самом деле его предприятие работает в убыток или имеет плохую репутацию.

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Как купить готовый бизнес: советы и рекомендации экспертов
Фото: предоставлено Авито

Как найти, выбрать, проверить и купить готовый бизнес, чтобы избежать рисков, рассказали Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса «Авито», и Андрей Афанасенко, бизнес-брокер компании «Бизнес-решение».

Шаг 1. Выберите нишу и определитесь с бюджетом

— Выбирайте направления, где у вас уже есть опыт, квалификация или хобби, — советует Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса «Авито».

Но бывает, что люди хотят бизнес, связанный с увлечением, а не работой. Например, фанат кофе покупает маленькую кофейню, и это тоже нормально. Еще готовый бизнес покупают действующие предприниматели, чтобы расширить географию присутствия или добавить этапы к производственной цепочке.

Когда выбрали нишу, подумайте, сколько вы готовы потратить на покупку и сколько хотите получать выручки.

По словам бизнес-брокера компании «Бизнес-решение» Андрея Афанасенко, готовый бизнес с доходностью от 100 000 ₽ в месяц и сильной командой сейчас стоит от 2 млн ₽. Таким образом, его получится окупить за 20 месяцев или почти два года. За 1 млн ₽ вы получите бизнес с доходностью 30 000–50 000 ₽ в месяц.

Есть два основных подхода к установлению цены бизнеса:

  1. Стоимость бизнеса = прибыль за месяц х 12 или 24 месяца, то есть бизнес продается по цене, равной его прибыли за 1-2 года.

  2. Стоимость бизнеса = Остаточная стоимость его материальных активов + прибыль за месяц х 12. Такой подход используют для бизнесов с дорогим оборудованием и свежим ремонтом. Например, если салон красоты, оборудование и мебель которого стоят 1 млн ₽, приносит прибыль 100 000 ₽ в месяц, его будут продавать за 2,2 млн ₽. Такой бизнес окупится за 22 месяца.

На рынке есть негласное правило, что готовый бизнес должен окупаться до двух лет. Хороший показатель окупаемости — 15-18 месяцев. Идеально, если покупка готового бизнеса окупится уже за 12 месяцев.

— Сейчас дорого делать ремонт, нужно время, чтобы выстроить бизнес, который будет приносить деньги. Никто не будет продавать дешево то, что действительно работает и приносит прибыль, если не случилось форс-мажорной ситуации, когда деньги нужны срочно, — добавил Андрей Афанасенко.

Когда определились с бюджетом, нишей и ожидаемой доходностью, опишите для себя характеристики, на которые будете обращать внимание при покупке: локация, концепция, наличие команды, площадь помещения.

Не обязательно точно себе представлять готовый бизнес, вряд ли вы будете сразу понимать, что для кафе в центре города нужно помещение 50 квадратов, а концепция будет похожа на «Шоколадницу» или другой знаменитый бренд. Характеристики — это маркеры, на которые вам будет проще ориентироваться при выборе.

Бизнес-брокер Андрей Афанасенко рекомендует три площадки, где можно найти объявления о продаже готового бизнеса:

Авито — более 286 000 объявлений по всей России, собранные по категориям;

— ЦИАН — здесь чаще всего продают арендный бизнес;

— БИБОСС — более 6000 объявлений на момент написания заметки, от онлайн-школ до производств.

Объявления о продаже готового бизнеса на Авито в категории «ПВЗ и магазины». Всего таких предложений по России более 36 000

Объявления о продаже готового бизнеса на Авито в категории «ПВЗ и магазины». Всего таких предложений по России более 36 000.

Когда будете смотреть объявления, важно понимать, что бизнес продают частные лица, то есть владельцы бизнеса, и бизнес-брокеры — агентства и специалисты, которые помогают собственникам с продажей, показывают объекты, консультируют покупателей, составляют договор и курируют весь процесс продажи. Последние работают за комиссию. Схема похожа на работу риелторов.

Выберите несколько готовых бизнесов, которые подошли под ваши критерии, составьте рейтинг от самого подходящего к менее удачному. На Авито, например, это сделать проще, там можно добавлять объявления в «Избранное». Благодаря этому есть вероятность получить спецпредложение от продавца бизнеса — скидку, консультацию или компенсацию расходов на сопровождение сделки.

Бывает, что лучшее предложение не находится с первого раза, тогда расширьте список источников для поиска или повторите поиск через несколько дней, когда появятся новые объявления.

Шаг 2. Проведите экспресс-скрининг

Экспресс-скрининг — это проверка бизнеса по открытым источникам: отзывы, финансовые показатели, условия аренды, репутация, локация и трафик.

Илья Дудковский

Фото: предоставлено Авито

— Но если бизнес продается через бизнес-брокера, часто экспресс-скрининг сделать невозможно: потенциального покупателя просят подписать NDA перед показом объекта, потому что продавец не хочет огласки своего имени. Это нормальная практика, владелец опасается, что персонал или контрагенты начнут волноваться, а эффективность бизнеса упадет, — говорит Илья Дудковский.

Чтобы провести экспресс-скрининг, Илья советует обратить внимание на несколько вещей.

Причина продажи. Спросите продавца, почему он продает проект. «Хорошие» причины для продажи бизнеса:

  1. Владелец эмоционально выгорел или просто устал.

  2. Бизнес изначально открывался для перепродажи. Яркий пример — проекты Олега Тинькова — магазины электроники «Техношок», производство пельменей «Дарья», пиво «Тинькофф».

  3. Партнеры не сошлись во взглядах. Например, один из собственников хотел реинвестировать прибыль в развитие, второй — забирать деньги, и они решают продать бизнес. Но тут есть риск, что второй партнер не хочет продавать компанию. Этот момент тоже важно уточнить.

  4. Владелец развивает другой проект. Например, предприниматель владел ларьком шаурмы у метро и начал развивать бизнес на маркетплейсах. Магазин на маркетплейсе стал более успешным, и предприниматель решил продать точку с шаурмой.

  5. Личные причины — развод, болезнь, переезд, ситуация, когда срочно нужны деньги.

К «плохим» причинам относятся любые сложности, связанные с изменением законодательства. Например, сдавали в аренду дроны, а власти запретили летать. Поэтому перед покупкой бизнеса изучите касающиеся отрасли законы, а также законы, которые планируют принять. Эту информацию можно найти в новостях в СМИ и в интервью лидеров рынка отрасли.

Еще начинающим предпринимателям не рекомендуется покупать убыточные компании. Чтобы вывести компанию в прибыль, понадобится время и дополнительные вложения. Но это не значит, что такие компании не продаются. Например, предприниматель вложил в ремонт ресторана 3 миллиона ₽, но что-то пошло не так. Тогда заведение купила крупная ресторанная сеть и сделала ребрендинг. Это выгодная сделка, потому что им важна была инфраструктура, а как вывести в филиал в прибыль, для них дело техники.

— Не стоит полагаться только на слова продавца. Он может умолчать о слабых сторонах бизнеса, например, текучке кадров, неудачном расположении, проблемах с арендодателем. Все это нужно перепроверить на других этапах оценки бизнеса, — рекомендует бизнес-брокер Андрей Афанасенко.

Отзывы и репутация. Посмотрите отзывы о бизнесе на Google Картах, Яндекс Картах, 2ГИС и других сервисах. Особенно это важно для компаний потребительского сектора: магазинов, кафе и ресторанов, салонов красоты и ПВЗ. Будет непросто переломить ситуацию, если оценки плохие. В то же время отзывы подскажут, что следует изменить в компании.

Локация и трафик. Для ритейла и общепита локация очень важна, так как от нее будет зависеть количество посетителей и выручка. Оценить пешеходный трафик можно онлайн, например, с помощью приложения gisbuyer.

Перепроверить данные лучше лично, выехав на место. Посмотрите, сколько офисов и жилых домов есть поблизости. Посчитайте, сколько людей проходит мимо локации готового бизнеса за час в разное время суток и в разные дни недели, сколько из них относятся к целевой аудитории бизнеса. Оценить число посетителей в торговле и общепите можно по чекам: сделайте покупку утром и вечером и посчитайте разницу между номерами чеков — столько покупателей было за день.

— Для производственных и строительных предприятий локация тоже важна, но уже с точки зрения удобства логистики поставок комплектующих и готовой продукции. Единого рецепта для каждой индустрии нет, — рекомендует руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса «Авито» Илья Дудковский.

Проверьте риски локации. Например, поблизости может открыться ваш конкурент или рядом планируют начать грандиозную стройку.

— Поискать такую информацию можно в СМИ, на сайте администрации города или района. План будущей застройки публикуют за три года до ее начала, — говорит Андрей Афанасенко.

Текущие финансовые показатели. Спросите у продавца о выручке, расходах, чистой прибыли, налогах и системе налогообложения. Перепроверьте полученные данные в одном из сервисов проверки контрагентов — Rusprofile, СПАРК, Контур. Фокус. Стоимость проверки в подобных сервисах — от 300 до 2 500 ₽.

Отчет о финансовых результатах из СПАРК. Как видим, последние несколько лет компания несла убытки. Кроме 2021 года, когда получила прибыль в 294 000 ₽

Условия аренды. Если помещение бизнеса в аренде, уточните у продавца условия. Сравните уровень арендных ставок со средней стоимостью аренды в этом районе. Хорошо, если ставка не выше средней, в идеале — ставка ниже средней в удачной локации. Уточните, на какой срок заключен договор аренды.

— Преимуществом будет долгосрочный договор продавца готового бизнеса с арендодателем на три, пять или десять лет. Тогда после покупки у вас сохранится арендная ставка. Долгосрочный арендный договор должен быть зарегистрирован в Росреестре, — говорит бизнес-брокер Андрей Афанасенко. — Если договор аренды заключен меньше, чем на три года, нужно будет встретиться с арендодателем и договориться о продлении, по возможности с прежней ставкой.

Помещение в собственности бизнеса — скорее, редкость, и цена покупки такой компании будет в десятки раз выше.

Шаг 3. Встретьтесь с продавцом

На встрече не стесняйтесь задавать вопросы собственнику. Вот о чем стоит спросить:

О бизнесе. Вопросы помогут понять историю бизнеса и возможности для развития. Особенно важен вопрос про стоимость. В нее может быть включено только оборудование или оборудование и клиентская база. Может, понадобится доплатить за товарный остаток или выплатить долги перед поставщиками. Спросите:

  • Когда проект запустился? Как много вы в него вложили?

  • Что входит в стоимость?

  • Как участвует собственник в бизнесе?

  • В чем этот бизнес уступает конкурентам? Какие у него конкурентные преимущества?

  • Какие есть документы, подтверждающие прибыль?

  • Как увеличить прибыль?

О документах и контроле. С помощью этого блока вопросов выясните, насколько легально ведется бизнес. Было бы обидно купить готовый бизнес и столкнуться с претензиями налоговой или другого проверяющего органа. Спросите:

  • Какая система налогообложения?

  • В каком виде ведется клиентская база?

  • Какое программное обеспечение используется в бизнесе? Какие лицензионные отчисления за него?

  • Как часто проходят проверки? Что именно проверяют?

  • Вывеска согласована? Если нет, возможно ли согласовать?

  • Зарегистрирована ли торговая марка?

  • Насколько бизнес соответствует действующему законодательству?

  • Как часто надо появляться на объекте для управления?

О состоянии бизнеса. Это блок вопросов об активах и отношениях с клиентами, контрагентами и сотрудниками. Он позволяет узнать, есть ли долги у компании, может, у бизнеса огромная дебиторская задолженность или по зарплате, а вы об этом не знали. Спросите:

  • Как давно делали ремонт?

  • Каков срок службы и остаточная амортизация оборудования?

  • Как оборудование поставляется? Оно в лизинге, в аренде или в собственности? Есть ли на него документы?

  • Какая выручка и прибыль?

  • Какие отзывы у заведения?

  • Какие площадки используются для рекламы? Какой результат они приносят?

  • Какой размер клиентской базы?

  • Сколько сотрудников и как они оформлены?

  • Какие неприятности за время работы? Как справлялись?

  • Какие сложности сейчас есть у бизнеса? Что нужно решить в первую очередь?

— Самый лучший вариант для покупки — оцифрованный бизнес, то есть тот, в котором используются системы учета сырья, продукции, рабочих смен, CRM-система. В них можно посмотреть клиентскую базу, число заказов в день, выручку, затраты на закупку и т.д. На любой бизнес-процесс есть своя программа. Чем более оцифрован бизнес, тем он более прозрачен, а у покупателя меньше риск купить кота в мешке, — утверждает Илья Дудковский.

О деталях сделки и договоренностях. Финальный блок вопросов фиксирует основные условия сделки. Спросите:

  • Будете помогать в первое время?

  • Собственник помещения в курсе продажи?

  • Депозит за аренду остается?

  • Возможна ли долгосрочная аренда?

  • Товарный остаток входит в стоимость?

  • Останется ли команда?

  • Есть ли возможность арендных каникул?

  • Есть ли долгосрочные финансовые контракты?

Это общий список вопросов, но у каждого бизнеса будут свои нюансы. Допустим, предприниматель планирует купить пекарню. Что важно спросить у собственника или брокера.

— Спросите, кто начальник производства и как организованы смены. Какие каналы взаимодействия с клиентами есть? Пекарня поставляет свою продукцию в магазины и кафе или продает розничным клиентам напрямую? Если продают конечным покупателям, то зарегистрирована ли торговая марка? Если пекарня работает в b2b, то какие действующие контракты есть? Обязательно нужно запросить рецептурные карты.

Еще нужно узнать, кто поставщики, какие с ними договоренности, какой график закупок. Чем больше партий, тем больше возможности оптимизировать свои издержки на производство. Узнайте, как отбирается персонал, как проводится его адаптация. Спросите о среднемесячной выручке и прибыли за последний год, как ведется бухгалтерия, кто бухгалтер, как платили налоги, — рассказал руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса «Авито» Илья Дудковский.

Шаг 4. Проведите финансовый и юридический аудит бизнеса

Для проверки бизнеса лучше нанять профессионального аудитора или оценщика, советует Илья Дудковский. Если вы все-таки решили сделать это самостоятельно, проверьте:

Факт регистрации компании, её реквизиты и контакты. По словам юриста Марии Базюк, такая проверка — базовый фильтр от недобросовестных лиц и мошенников. Эти данные посмотреть на сайте ФНС по ИНН, ОГРН, названию юрлица или ФИО ИП.

Сервис предоставления данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС. Ввели данные, и тут же получаете отчет по компании

Полномочия руководителя. До подписания договора проверьте физических лиц, которые представляют компанию. Если договор подпишет неуполномоченное лицо, сделку признают недействительной, — предупреждает юрист Мария Базюк. — Сверьте фамилию в паспорте с фамилией в ЕГРЮЛ.

Возможные ликвидацию и банкротство. Удостоверьтесь, что суд не рассматривает заявление о банкротстве компании и она не находится в процессе ликвидации или банкротства. Это можно проверить в сервисах проверки контрагентов, в картотеке арбитражного суда и на Федресурсе.

Лицензию и разрешения. Для некоторых видов деятельности нужна лицензия. Например, для компаний в сфере медицины и образования. У компаний из сфер строительства и страхования должна быть не лицензия, а членство в саморегулируемой организации. Запросите этот документ у продавца бизнеса.

Другие риски. В выписке ЕГРН и реестре обеспечительных мер ФНС проверьте, нет ли у компании имущества в залоге. Активы в залоге — дополнительный риск при покупке готового бизнеса, так как имущество могут забрать в счет погашения долгов.

Без согласия держателя залога продать имущество нельзя.

В сервисах проверки контрагентов, реестре исполнительных производств и картотеке арбитражных дел посмотрите, нет ли судебных разбирательств и исполнительных производств в отношении компании или ее руководителей. Такой бизнес не стоит покупать, так как он может лишиться счетов и имущества.

Запросите у компании финансовые документы — баланс, отчет о движении средств, отчет о прибыли и убытках. Изучите договоры с поставщиками, клиентами и работниками.

— Самые важные показатели для бизнеса — это прибыль и выручка, а также их динамика. Чем выше прибыль и выручка, а также их рост на протяжении трех-пяти лет, тем лучше, — объясняет Мария Базюк.

Все это лишь базовая проверка надежности фирмы. Если покупаете дорогой бизнес, проведите так называемую проверку Due Diligence — это полный анализ компании финансовыми аналитиками, юристами и аудиторами. Он поможет снизить риски, — советует Илья Дудковский.

Шаг 5. Заключите договор

ООО. Целиком продать как бизнес можно только юрлицо. Договор составляйте с юристом, обойтись типовым документом из интернета не выйдет. Оформить его нужно нотариально. По словам бизнес-брокера Андрея Афанасенко, в договоре обязательно должны быть:

  1. Предмет договора, то есть перечень материальных и нематериальных активов, переуступка права аренды.

  2. Сроки, если сделка проходит в несколько этапов. Сначала вносится задаток, потом бизнес проверяется, потом вносится полная оплата и заключается сделка.

  3. Каким образом из сделки можно выйти, если показатели не подтверждаются.

ИП. Купить ИП невозможно, так как это статус физического лица. Предприниматель может продать только отдельные активы — мебель, оборудование, права на торговый знак, сайт, соцсети. Тут тоже лучше обратиться к юристу для заключения сделки.

Шаг 6. Начните работу

Чтобы успокоить персонал, после покупки бизнеса проведите общее собрание и расскажите, как вы видите работу и систему оплаты труда. Не надо быть для сотрудников другом, но и не становитесь сразу тираном.

— Когда приходит новый собственник и начинает махать шашкой, это не нравится никому. Команда уходит, выручка летит вниз. Новый собственник думает, что его обманули, но он сам создал такую ситуацию, — объясняет Андрей Афанасенко.

Купив готовый бизнес, не рубите с плеча. Не нужно браться сразу за все: начинать ремонт, менять концепцию и команду, меню, если речь об общепите.

— Это большая ошибка, потому что при покупке готового бизнеса вы как раз приобретаете определенный фундамент, — говорит бизнес-брокер компании «Бизнес-решение» Андрей Афанасенко. — Менять и улучшать бизнес нужно, но постепенно. Если возьметесь за все сразу, ни одного зайца не поймаете.

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