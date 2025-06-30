Как Козьмодемьянск стал прообразом Васюков, а «Бендериада» станет «Васюки Фестом»

Уже 30 лет в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл проводится фестиваль сатиры и юмора «Бендериада». В этом году он поменяет название на «Васюки Фест», но суть его останется прежней. О том, зачем трехдневке юмора понадобился ребрендинг и как увлечение чесболом приводит в Нью-Васюки, – в материале «Татар-информа».





Козьмодемьянские краеведы быстрее других перешли от слов к делу

…Помню, как в далеком 1977 году в период зимней сессии Ленинская комната общежития №5 КГУ плотно набивалась студентами физфака и биофака для просмотра очередной серии новогодней телепремьеры – «Двенадцати стульев» Марка Захарова. И какой взрыв аплодисментов и восторга случился, когда Миронов-Бендер произнес с экрана: «Проездом в Казань…» Татарстан и его столицу всесоюзный телеэфир тогда не жаловал, они были там, можно сказать, экзотикой.

Напомним, что, по бессмертному произведению Ильфа и Петрова, «великий комбинатор» и его подельник Киса Воробьянинов 22 июня 1927 года сошли с корабля «Скрябин» в городе Васюки и вознамерились одурачить доверчивых провинциалов: организовали платную лекцию про межгалактические шахматные турниры и устроили сеанс одновременной игры. Бендер выдал себя за гроссмейстера, хотя играл второй или третий раз в жизни. Разоблачение наступило почти сразу, когда местный одноглазый шахматист заорал: «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны! Отдайте мою ладью!»

За право называться прообразом Васюков по сей день борются несколько волжских городов, среди которых был замечен даже Нижний Новгород. Наши студенты-физики из Чувашии утверждали, что эта роль принадлежит их родным Чебоксарам, но внимательного читателя не проведешь: Васюки были выше Чебоксар по течению.

Трудно сказать, кто в конце концов победил, но козьмодемьянские краеведы, по крайней мере, быстро перешли от слов к делу и в 1996 году создали у себя в городе Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера. А с 1995 года здесь проводится фестиваль сатиры и юмора «Бендериада», где есть место и КВНу на тему «Васюки – столица шахматного юмора», и обожаемому всеми карнавальному шествию «Это вам не Рио-де-Жанейро!», проходящему в духе «здорового авантюризма».

Как проходит «Бендериада»

Праздник начинается со встречи «великого комбинатора», который прибывает в город на теплоходе вместе с Кисой и мадам Грицацуевой. Мэр Козьмодемьянска передает ключ от города Остапу, тот произносит свою коронную фразу: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду я!», после чего стартует то самое карнавальное шествие по улицам города, в котором принимают участие все желающие.

У организаторов ежегодного праздника хорошее чувство юмора. Судите сами: у здания Художественно-исторического музея им. А. В. Григорьева проходят «тараканьи бега» под названием «Беги, Стасик, беги!», на берегу Волги – соревнования по пляжному волейболу «Уважайте спорт, граждане!», для любителей эксклюзивных авто проводится фестиваль автокараванеров «О.Бендер Фест», ищущие одновременно и азарт, и спокойствие могут отвести душу в рыболовном состязании «Клевые Васюки». Наконец, вы можете устроить себе фотосессию с Остапом, Кисой и «знойной женщиной – мечтой поэта».

Организованы площадки для детей и молодежи с викторинами, мастер-классами по уличным танцам и концертом музыкальных групп. Плюс конкурсы гармонистов и частушечников, дискотеки и концерты под открытым небом с участием звезд марийской и общероссийской эстрады. А также точки общепита, где горожанам и гостям города предлагают попробовать блюда национальной кухни.

На главной сцене города участников фестиваля ждет аукцион стульев. Каждый может приобрести себе этот предмет мебели и проверить свою удачу: в одном из 12 стульев спрятан настоящий бриллиант.

А в парке можно посмотреть традиционный сеанс одновременной игры в быстрые шахматы с настоящими гроссмейстерами. И, конечно, поучаствовать в нем.

Дух свежей мысли и авантюр пробуждает и чемпионат по чесболу – разновидности шахмат, придуманной казанцем Степаном Сильвестровым в 2009 году, которая развивается сейчас по всей России. Это командные шахматы в формате «8 на 8», где каждый из восьми игроков команды отвечает за свою вертикаль, с которой он может делать ходы. Общение и подсказки запрещены, каждый игрок, делая ход, берет на себя ответственность перед командой. Отсюда лозунг игры: «Будь лидером коллективного разума».

Завершается торжество праздничным фейерверком в акватории Волги.

Музей сатиры и юмора

В мире много музеев, посвященных литературным героям, но козьмодемьянский Музей сатиры и юмора им. Остапа Бендера особенный.

В начале 20-х годов прошлого века к речной пристани в Козьмодемьянске причалил пароход «Герцен», одним из пассажиров которого был корреспондент газеты «Гудок» Илья Ильф. Фактически с этого момента и начинается литературное превращение Козьмодемьянска в Васюки. В 1928 году выходит роман «12 стульев». А почти через 70 лет открывается музей имени «товарища Бендера».

Его экспозиция необычна. Здесь можно проследить весь маршрут Остапа и Кисы в Васюках: где они побывали, чем отобедали в «Васюкинском нарпите», как их подстригли, как прошла лекция Бендера и сеанс одновременной игры в шахматы. Кроме этого, можно сфотографироваться на фоне экспозиции «Остап в помещении шахсекции города Васюки», а если повезет, то встретиться с живыми героями романа.

Здесь же можно примерить образы «великого комбинатора», его компаньона Воробьянинова, несравненной Эллочки Щукиной и даже стать музой Остапа – мадам Грицацуевой. Еще одной достопримечательностью, отсылающей к культовому роману, является памятник стулу, который герои книги пустили в плаванье по Волге, узнав, что драгоценностей в нем нет.

В музее представлены плакаты и надписи с фразами из книги, фигуры и костюмы ее героев, можно сфотографироваться в автомобиле «Антилопа» пана Козлевича (уже из «Золотого теленка») и купить уникальные сувениры. Здесь же проводятся те самые шахматные турниры – пока только межрегионального, а не межпланетного уровня.

Памятуя о бескорыстной любви Остапа Ибрагимовича к денежным знакам, директор «Федерации чесбола» Степан Сильвестров подарил музею памятную монету с изображением Алисы в Зазеркалье, смотрящей на шахматные фигуры. Эта монета послужит началом новой экспозиции Музея сатиры и юмора по теме «Шахматы и нумизматика» и, возможно, серии других – «Шахматы и филателия», «Шахматы и фалеристика» и др.

Второй город в Российской империи и Советской России

На экскурсиях по городу и его музеям мне несколько раз довелось услышать, что Козьмодемьянск - второй город в России.

Первый раз - когда в местном краеведческом музее нам рассказали, что по объемам перерабатываемого в городе и порту леса Козьмодемьянск уступал только Архангельску. Поначалу верилось с трудом, но по мере углубления в вопрос стало понятно, что все было именно так. Еще во времена Петра I город стал одним из крупнейших поставщиков леса для русского флота, а в XIX веке – вторым по величине центром лесоторговли в России. В то время он входил в Казанскую губернию. Здесь проходили и комплектовались огромные речные суда беляны. Даже сегодня своими размерами они могут поспорить с океанскими лайнерами. Некоторые из речных гигантов достигали 120 метров в длину и имели высоту бортов до 6 метров!

Козьмодемьянск находится рядом с устьем Ветлуги, по которой сплавлялся лес и на трех крупных верфях которой строили беляны. Главной речной дорогой для них были русла Камы и Волги. Дальнейший путь этих судов пролегал до Астрахани, где их разбирали до бревнышка и продавали. Жизни белянам отпускалось всего один сезон навигации. В отдельные годы вниз по Волге проплывало до 150 таких замечательных кораблей.

Козьмодемьянск – второй (после Одессы) город Российской империи, где была организована бактериологическая лаборатория по исследованию тифа под началом Николая Ковалевского – ученика Ильи Мечникова. Это произошло в 1887 году.

«Бендериады» больше не будет. Теперь – «Васюки Фест»

Имя «Бендериада» стало легендой, с ним выросло целое поколение поклонников доброго литературного юмора. Но время требует обновления. Поэтому в 2025 году вместо привычной «Бендериады» будет «Васюки Фест» – фестиваль с тем же сердцем, но в новой оболочке.

Почему же его переименовали? Это связано с ребрендингом и стремлением сделать фестиваль ближе новому поколению зрителей. Вместо прямой отсылки к образу Остапа Бендера фокус смещается на выдуманный город Васюки как символ фантазии, абсурда и доброй иронии.

«Поехали в Васюки!» – именно так звучит официальный слоган обновленного фестиваля.

Будут и новые «фишки», которые организаторы пока держат в секрете. Обещают интерактивы, цифровой юмор, визуальные инсталляции и неожиданные форматы.

Переименование – это знак того, что фестиваль живет, развивается и остается в контексте времени. Он становится более гибким, открытым для новых идей, сохраняя при этом культурную основу – литературную сатиру, добрый абсурд, игру слов и смыслов. Так что идея сделать Васюки центром юмористической вселенной звучит сегодня даже актуальнее, чем 30 лет назад.

В этом году чесбол впервые будет представлен на фестивале пятью командами шахматных школ республик Поволжья – четырьмя из Республики Марий Эл, в том числе из Козьмодемьянска, и одной из Чебоксар. Возможно участие команд и из других регионов. Надо отметить, что на центральной площади Козьмодемьянска есть шахматное поле, максимально подходящее для чесбола. Здесь эту очень динамичную, азартную и непредсказуемую игру смогут увидеть горожане и гости фестиваля.

Каждый может подарить себе порцию позитива, став участником фестиваля - вход на праздник свободный, а проходит он в теплой атмосфере и всегда запоминается. Искрометный фестиваль юмора в волжском Козьмодемьянске – прообразе города Васюки – ждет гостей. 17-19 июля очарование безмятежной провинции снова взбаламутит «великий комбинатор».

6+. Фотографии предоставлены Федерацией чесбола