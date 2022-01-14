Как КФУ и «Татмедиа» готовят национальные кадры: репортаж с первого зачета первокурсников

Руководитель «Татмедиа» Шамиль Садыков и редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов побывали на первом зачете студентов первого курса направления татарской журналистики КФУ. Корреспондент «Татар-информа» Рифат Каюмов послушал наставников и пообщался со студентами после их первого испытания на журналистском поприще.

Агентство «Татмедиа» вносит немалый вклад в подготовку национальных кадров. Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Казанского федерального университета вот уже несколько лет готовит журналистов для татарских СМИ. Большинство студентов обучаются на бюджетной основе.

В то же время немалый вклад в подготовку национальных кадров вносит и агентство «Татмедиа». Будущие журналисты проходят практику в редакциях газет и журналов «Татмедиа», кроме того, сами руководители этих редакций проводят занятия со студентами, заодно подбирают себе будущих сотрудников – самые способные получают приглашение на работу еще во время учебы. Так, со студентами второго курса занимается генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, а первым курсам преподают главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов и директор по социальным медиа АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова.

Какие проблемы волнуют будущих журналистов

В течение семестра студенты выполняли практические задания, и вот настало время показать результаты этой работы. Первое задание зачета: придумать заголовок к готовому тексту. Казалось бы, это совсем не сложно, но только на первый взгляд. Иногда даже опытные журналисты ломают голову над заголовком, ведь он должен быть ярким и вызвать желание у читателя ознакомиться с самим материалом. От заголовка зависит, насколько читаемыми станут новость или статья.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Второе задание студенты тоже выполняли еще до зачета. Они должны были провести прямой эфир в Истаграме и написать материал по его результатам. Ребята и девчата подошли к заданию ответственно и творчески. Кто-то пригласил в свой эфир известного артиста, кто-то провел экскурсию по университету, а кто-то свой прямой эфир посвятил особенностям студенческой жизни.

Последнее задание – статья на свободную тему. Авторы тут охватили широкий ряд проблем – как студентам живется в Казани, что происходит в общежитии, ограничения в связи с пандемией, татарская эстрада, была даже попытка проанализировать психологию авторов негативных комментариев в соцсетях.

«Татароязычных журналистов не хватает»

Шамиль Садыков первое испытание студентов направления татарской журналистики оценил как успешное, отметив их активность, умение держаться перед аудиторией, способность замечать и раскрывать интересные темы. В то же время руководитель «Татмедиа» обратил внимание на общий для всех недостаток – несовершенство языка, недостаточно богатый язык обучающихся – и посоветовал им больше читать на татарском – художественную литературу и публицистику, а также смотреть татарские телепередачи и видео на татарском языке в интернете. Он выразил уверенность, что обучение на этом факультете даст им возможность совершенствовать знание родного языка.

Шамиль Садыков первое испытание студентов направления татарской журналистики оценил как успешное, но обратил внимание на несовершенство языка и посоветовал им больше читать на родном языке Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Я, Рамис Латыпов и Алсу Исмагилова участвуем в процессе вашего обучения лишь с одной целью – чтобы у нашего народа были хорошие специалисты в области журналистики. Мы сами в свое время обучались на журфаке, филфаке, и нами занимались такие преданные национальной журналистике люди, как Ильшат Аминов, Флорид Агзамов. Благодаря им мы нашли свой путь в журналистике и по сей день работаем в этой сфере», – рассказал Шамиль Садыков студентам.

По мнению руководителя «Татмедиа», знание татарского языка – это большое преимущество для журналиста в Татарстане.

«В России русскоязычных журналистов очень много. Сложно с ними конкурировать. А специалисту, в совершенстве владеющему татарским языком, больше возможности найти свое место под солнцем, потому что татарских журналистов не так много. Татароязычных журналистов не хватает во всех видах СМИ. Вы можете попробовать себя в любой редакции.

В следующем году вас ожидают еще более интересные, увлекательные задания. Работы много. Я более тесно работаю с второкурсниками. Студенты второго курса уже начали трудиться в изданиях “Татмедиа”. Жду вас в следующем году в наших редакциях», – сказал Шамиль Садыков.

«Желающие стать журналистами могут поступать на бюджетные места»

Главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов считает, что созданная на базе татфака Высшая школа – хорошая площадка для подготовки татарских журналистов.

Рамис Латыпов считает, что созданная на базе татфака Высшая школа – хорошая площадка для подготовки татарских журналистов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая КФУ есть татарская среда, потому что она создана на базе прежнего татфака. Студенты могут хорошо изучить татарский язык. Раньше журналисты обычно приходили из татфака, но татфак не готовил их целенаправленно, он учил их только языку. А теперь, с учетом нехватки кадров, здесь даются навыки и по журналистике.

Профессиональному мастерству студенты будут обучаться не просто сидя в аудитории, но и в редакциях. Часть поступивших в прошлом году студентов уже работают в газетах и журналах. Я считаю, что это направление нужно обществу, и оно уже дает свои положительные результаты. Хочу подчеркнуть очень важный момент – эти ребята учатся на бюджетных местах. Значит, желающие стать журналистами могут поступить бесплатно. А на журфаке несколько лет бюджетных мест не выделялось. Говорят, что сейчас они есть. Отлично, если есть! Значит, у детей будет возможность выбирать», – сказал Рамис Латыпов.

«Было интересно обучаться у известных журналистов»

После зачета студенты поделились впечатлениями с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Профессиональному мастерству студенты будут обучаться не просто сидя в аудитории, но и в редакциях Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Зарина Закирова, староста группы:

«Я очень волновалась. Этот зачет стал показателем всех полученных нами знаний в течение семестра, нашего умения применить их на практике. Думаю, что это испытание станет таким стимулом, чтобы еще больше совершенствоваться. Если честно, выбирая это направление, я не совсем была уверена, что смогу стать журналистом. А сейчас мне эта профессия нравится. Опубликованных материалов у меня пока нет. Они, конечно, будут.

Было очень интересно обучаться у известных журналистов. Много нового от них узнали. Мне очень нравится здесь учиться.

Я родилась и выросла в Казани, училась в 171-й школе. Принимала участие в олимпиадах по татарскому языку и литературе, дополнительно занималась родным языком с моей учительницей. Благодаря этому хорошо знаю язык. Свою учительницу я очень любила, думаю, от нее мне передалась любовь к татарскому языку», – поделилась Зарина.

Суфия Шавалеева:

«Поступила по совету своей учительницы, я приехала из деревни Сульче-Баш Новошешминского района. С детства любила писать, искать какие-то новости, поэтому профессия журналиста мне подходит. Мои заметки выходили в газете “Көмеш кыңгырау”. Я уверена, что в будущем стану журналистом».

Зарина Абдрашитова:

«Я казанская, окончила школу №81. Татарский язык у нас преподавали хорошо. Моя учительница водила меня на олимпиады, конференции. Дома мы тоже общаемся на татарском. Летом я обычно отдыхала в деревне Аксу Буинского района. Там тоже говорили только на татарском. Это очень помогло мне поддерживать чистоту родного языка, совершенствовать его.

Мне здесь очень нравится. Я с детства ходила на киностудию и мечтала о творческой профессии. В будущем хотела бы стать тележурналистом».

По словам руководителя «Татмедиа», татароязычных журналистов не хватает во всех видах СМИ Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Алина Закирова:

«Я из деревни Нурлат Буинского района, выпускница Буинского лицея-интерната для одаренных детей. В журналистику попала как-то неожиданно. Сначала я по баллам прошла в математическое направление, но желание стать журналистом в последний момент толкнуло меня сюда. Со школьных лет активно веду свой Инстаграм, где делюсь своими мыслями и впечатлениями. И хотя в последние годы углубленно занималась математикой, мне захотелось попробовать себя в журналистике. Мне кажется, здесь я себе буду открывать больше чего-то нового для себя. Думаю, моим профилем станут экономика и политика. Сейчас я редактор студенческой газеты нашего факультета – “Раушан”».

Ильзира Хайрутдинова:

«Я из села Кушманы Кайбицкого района. Сюда меня привело мое желание стать журналистом. Никуда больше документы не сдавала. Ранее мой родственник здесь уже учился, поэтому долго искать это место не пришлось. Хочу получить профессию и посвятить себя ей в будущем».

Сылу Фатхутдинова:

«Я приехала из деревни Шуган Татышлинского района Башкортостана. Еще в девятом классе поставила перед собой цель получить профессию, связанную с татарским языком. В десятом классе узнала, что есть такое направление, и мне захотелось попасть сюда. Я довольно часто побеждала на олимпиадах, поэтому мои учителя предлагали ехать в Уфу, но душа тянула в Казань.

У нас в дерене живут одни татары, поэтому говорили мы всегда только на татарском. И наш район в основном татарский. Родной язык и литературу изучали по одному уроку в неделю. У меня была хорошая учительница, привила мне любовь к родному языку, в том числе благодаря ее стараниям я побеждала на олимпиадах».

Первым курсам преподают главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов и директор по социальным медиа АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова (на фото) Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Рустам Тухватуллин:

«Я приехал издалека – из села Казанлы Вагайского района Тюменской области. Участвовал в олимпиадах по татарскому языку и литературе, поэтому хорошо изучил родной язык. В 2020 году стал обладателем Гран-при в творческом конкурсе по татарскому языку. Большую роль в моих успехах сыграла моя учительница. Асия Юрисовна Зимагулова – победительница всероссийского конкурса среди учителей татарского языка, она завоевала второе место.

Мечтаю работать на телевидении. Поэтому пришел сюда учиться, хочу реализовать эту мечту».

Дилияр Бурганов:

«Я из Заинска. Моя мама свой трудовой путь начинала журналисткой, и я не стал долго выбирать – последовал ее примеру.

Веду свой Инстаграм, в печатных СМИ еще не публиковался. Мне больше нравится тележурналистика. Хочу в будущем пойти работать на телевидение.

Увлекаюсь жанром пантомимы, участвую в КВН. В этом году стал обладателем Гран-при.

С татарскими газетами и журналами я знаком, журнал “Идель” выписываем домой. Подписался на социальные сети многих газет, по ним слежу за новостями».