Как избежать сахарного диабета второго типа?

Сахарный диабет второго типа может годами не проявлять себя, но привести к серьезнейшим болезням, например, к инсульту, инфаркту и слепоте. О том, как распознать диабет и предупредить его появление, в преддверии Всемирного дня борьбы с этой болезнью «Татар-информу» рассказали в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Сахарный диабет второго типа включает группу заболеваний нарушения обмена веществ, они сопровождаются хроническим повышением уровня сахара в крови, из-за этого нарушается выделение инсулина – гормона поджелудочной железы.

Особенностью этого заболевания является длительное бессимптомное течение. При отсутствии специального обследования поставить диагноз сахарный диабет могут лишь спустя 7-9 лет с начала болезни, ведь специфических симптомов на начальных стадиях заболевания просто нет.

Чаще всего диабет находят либо случайно, либо во время диспансерного обследования пациентов с заболеваниями, сочетающимися с диабетом: ожирением, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, подагрой, поликистозом яичников у женщин, либо при госпитализации с инсультом или инфарктом миокарда, а также из-за потери зрения.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

«Это состояние опасно, так как приводит к повреждению и нарушению функций различных органов и систем, особенно глаз, почек, периферических нервов, сердца и кровеносных сосудов», – рассказали в центре медпрофилактики.

К примеру, сердечно-сосудистые заболевания среди пациентов со вторым типом диабета встречаются в 2-4 раза чаще, чем у людей без диабета.

Чаще всего этот вид диабета развивается у людей старше 40 лет с избыточной массой тела или ожирением, но может появиться и у более молодых людей с нормальной массой тела.

Неявными симптомами диабета могут быть постоянная жажда и сухость во рту, частые мочеиспускания и увеличение количества воды за сутки, повышенная утомляемость и слабость, потеря веса, иногда повышенный аппетит, ухудшение зрения и воспалительные процессы, расчесы на коже, плохо заживающие раны и ссадины.

Выявить наличие повышенного сахара поможет анализ крови на глюкозу. Подойдет как общий, так и биохимический анализ. Определить уровень глюкозы можно дома, используя глюкометр.

Врачи напомнили о профилактике диабета, для этого необходимо следовать рекомендациям.

Во-первых, внимательно следует относиться к питанию. Следует соблюдать умеренное низкокалорийное питание с преимущественным ограничением жиров, прежде всего животного происхождения, и сахаров. Половину привычной порции должны составлять преимущественно сложные углеводы и белки – это овощи, цельнозерновые и молочные продукты.

﻿﻿Неограниченно можно потреблять продукты с минимальной калорийностью, которые богаты водой и клетчаткой. Важно включать в рацион продукты, богатые моно- и полиненасыщенными жирными кислотами – это рыба и растительные масла. Допускается умеренное потребление некалорийных сахарозаменителей.

﻿﻿Важно отказаться от приема алкогольных напитков и курения. Низкокалорийные диеты также не рекомендуются, а голодание вообще противопоказано.

Важно регулярно заниматься спортом, но умеренно.

«Рекомендуются физические упражнения на свежем воздухе продолжительностью 30-60 минут, не менее трех раз в неделю, но предпочтительно ежедневно. Суммарная продолжительность физической активности – не менее 150 минут в неделю. Физические нагрузки подбираются индивидуально, с учетом их переносимости, а также возраста и сопутствующих заболеваний человека», – заключили медики.

Материал подготовлен по заказу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский Центр Общественного Здоровья и Медицинской Профилактики».