Как избавиться от тревоги и денежных иллюзий, расскажут психологи в парке «Черное озеро»

5, 7 и 9 октября в казанском парке «Черное озеро» состоятся открытые тренинги и лекции с психологами. Специалисты расскажут участникам, как бороться с тревогой и стрессом с помощью различных практик, сообщает мэрия столицы РТ.

5 октября с горожанами встретится психолог Марина Батаршина. Она научит участников использовать телесные техники и переключать внимание с мыслей на тело. Необходима предварительная регистрация, мероприятие начнется в 18.30. Гостям парка необходимо взять с собой коврик для йоги либо пенку.

7 октября занятие по эмоционально-образной терапии проведет Андрей Созник. Он поможет желающим справляться со стрессовыми ситуациями и избавиться от чрезмерной тревожности. Тренинг стартует в 18.30, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Третьим занятием станет лекция о связи денег и психологии. О том, какие иллюзии люди чаще всего связывают с финансами, расскажет Юлия Лукашенко. Мероприятие намечено на 13.00, регистрация доступна по ссылке.

В Дирекции парков и скверов добавили, что все занятия состоятся на первом этаже летнего дома.