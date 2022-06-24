Как и сколько можно заработать на посуточной аренде жилья в Татарстане

В Казани набирает обороты туристический сезон. В этом году столица Татарстана готовится принять 5 млн путешественников. При высокой загруженности отелей, сложностях с поиском и бронированием туристы отдают предпочтение посуточной аренде квартир. Рассказываем, как без лишних хлопот сдавать жилье и сколько на этом получится заработать.

Казань входит в список городов-лидеров в стране, к которым россияне и иностранные гости проявляют большой интерес. В прошлом году столицу Татарстана посетили 3 млн гостей. Мэр Казани Ильсур Метшин считает, что в этом году город должен преодолеть рубеж в 5 млн туристов.

Путешественники все больше предпочитают съемное жилье гостиницам. Туристов привлекает стоимость аренды — снять квартиру выгоднее, чем номер в отеле. В Казани большой выбор локаций арендного жилья — на сайте Авито представлено свыше 3 тыс. предложений. Кроме того, в частном жилье с комфортом разместятся те, кто отправляется в поездку семьей или компанией.

«Как в Казани, так и в целом в республике заметное повышение спроса на посуточную аренду жилья произошло в апреле. Так, по итогам месяца интерес к краткосрочной аренде квартир на Авито Недвижимости вырос на 47% и 37% относительно прошлого года, а частные дома стали рассматривать на 20% и 18% чаще. Это связано с сезонными колебаниями спроса на рынке: с началом весенне-летнего периода в Татарстане традиционно увеличивается туристический поток, плюс многие начинают искать варианты для отдыха и поездок на майские праздники и в летний отпуск», — отмечает руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

Наиболее востребованными вариантами среди квартир в январе-апреле были однокомнатные квартиры: в Казани и Татарстане на них пришлось более половины спроса, следует из данных Авито Недвижимости. Студиями интересовались 14% посетителей сервиса. Доля двухкомнатных квартир составила 23% в Казани и 22% по Татарстану, трехкомнатных — 6% и 5%, четырехкомнатных (и более) — по 1%.

Большой спрос и на загородную недвижимость – ее арендуют как туристы, так и местные жители. В этом сегменте на коттеджи за первые пять месяцев 2022 года в Казани и Татарстане пришлось 73% и 61,8% спроса, дома в аренду рассматривали 26% и 35,9% пользователей, дачи — 0,8% и 2%, таунхаусы — 0,2% - 0,3%.

По словам руководителя агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, снимать частное жилье удобно. «Спрос на краткосрочную аренду, как правило, связан с туризмом. Семье гораздо выгоднее разместиться в квартире, чем жить в отеле», – отметила она.

Эксперт сообщила, что интерес к краткосрочной аренде жилья начался еще в период пандемии, когда туристы сталкивались с ограничениями в отелях и сами избегали излишних контактов.

За спросом следует и предложение — их объем в январе-апреле 2022 года в Казани и Татарстане увеличился на 45% и 31% год к году, а вариантов загородного жилья за аналогичный период стало на 16% больше.

На рынок оказал влияние и уход иностранных площадок для размещения и поиска краткосрочной аренды. «Авито уже продолжительное время занимает прочные позиции среди онлайн-платформ, однако мы все равно наблюдали дополнительный приток трафика и новых пользователей в связи с уходом с российского рынка ряда иностранных игроков», — отметил Артем Кромочкин.

Анастасия Гизатова подчеркнула, что сейчас, в период высокого туристического сезона, квартиры с интересной локацией и хорошим ремонтом пользуются большим спросом. «И это гораздо выгоднее, чем сдавать в долгосрочную аренду», – сообщила эксперт.

Она заметила, что количество предложений на рынке увеличивается. «Потому что есть достаточно большое количество людей, которые покупали квартиры в ипотеку, но не справляются с платежами по кредиту. Сейчас они зарабатывают за счет сдачи недвижимости в краткосрочную аренду», — сказала Анастасия Гизатова.

На Авито представлены как бюджетные варианты, которые позволят разместиться дешевле, чем в гостиницах, так и жилье премиум-класса. Отобрать предложения по цене можно с помощью фильтров. Также можно выбрать даты заезда, нужный район, количество гостей, комнат и другие критерии.

В среднем стоимость аренды квартиры на одни сутки в Казани в апреле составляла 1,6 тыс. рублей, в Татарстане – 1,5 тыс. рублей.

Сервис удобен не только тем, кто снимает жилье, но и тем, кто хочет зарабатывать на недвижимости. К примеру, снять однокомнатную квартиру, которые пользуются наибольшим спросом, в апреле в Казани можно было в среднем за 1,5 тыс. рублей. То есть, если квартиру гости арендуют на протяжении всего месяца, можно заработать 45 тыс. рублей. Это в среднем, цена может быть существенно выше в зависимости от локации, интерьера в квартире.

Средняя стоимость сдачи двухкомнатной квартиры в Казани — 2 тыс. рублей, то есть потенциально можно заработать 60 тыс. рублей, трехкомнатной — 3 тыс. рублей или 90 тыс. рублей в месяц. Стоимость аренды дома в среднем составляет 6 тыс. рублей.

Сегодня Авито — это самый посещаемый сайт в мире, по данным за апрель. А согласно исследованию компании «Форейтор», на платформе представлена самая большая база объектов для краткосрочной аренды недвижимости.

Авито— это профессиональный инструмент для бизнеса, который оценили и активно используют предприниматели в сфере недвижимости. Платформа предоставляет большие возможности и начинающим инвесторам.

В первую очередь арендодатель получает доступ к аудитории: каждый месяц в категорию «Краткосрочная аренда» заходят 7,2 миллиона человек. Платформа предоставляет услуги, которые увеличивают просмотры. При выходе на профессиональный уровень с помощью сервисов Авито можно смотреть подробную статистику и настраивать эффективное продвижение объявлений. Инвесторам, управляющим несколькими объектами, предоставляются инструменты, которые помогут привлекать больше гостей и автоматизировать рутинную работу.

Дополнительные преимущества владельцам жилья дает специальная программа «Квартира проверена», которая обеспечивает безопасность сделок на Авито. После дополнительной проверки параметров квартиры, документов, на основе отзывов объявлению присваиваются отметки «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Такие предложения становятся выше в результатах поиска — их посетители платформы видят в первую очередь.

«Отметка „Квартира проверена“ — это своего рода знак качества на рынке посуточной аренды, который помогает потенциальным гостям удостовериться в надежности и качестве предложения», — подчеркнул Артем Кромочкин.

Посетители доверяют этой отметке, а 65% гостей готовы переводить предоплату за жилье. Кроме того, арендодатели после присвоения знака «Квартира проверена» получают возможность вести календарь онлайн-бронирования — это удобно и тем, кто сдает квартиры, и клиентам. Пользователи сразу видят доступные даты заезда и могут забронировать жилье на нужные дни в пару кликов.

«С наступлением лета активность на рынке посуточной аренды обычно повышается, так как начинается сезон отпусков, поэтому в ближайшее время мы ожидаем дальнейший рост спроса в Татарстане и особенно в Казани, в одном из наиболее популярных городов у туристов», – прогнозирует Артем Кромочкин.

Даже в высокий сезон на Авито можно найти вакантные варианты. Однако, чтобы забронировать объект по максимально привлекательной цене, рекомендуется делать это заранее. В случае если поездка отменяется, на Авито Недвижимости можно вернуть предоплату, обратившись в службу поддержки.

Для того, чтобы начать зарабатывать на аренде жилья, нужно просто разместить объявление на Авито.