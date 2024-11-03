«Как глаз Фатимы может защищать?»: хазрат о том, как можно уберечь себя и семью от сглаза

Имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Даже самый близкий человек может сглазить»

Рустам хазрат, что такое сглаз и как понять, что тебя сглазили?

Вот у вас все хорошо. Например, как у журналиста, у вас получается писать тексты, как у строителя — класть кирпич. Но в один момент не идет, и все. Вот здесь возможен сглаз. Возможно, в этом никто не виноват и, может быть, даже вы себя сами сглазили: «Как у меня хорошо получается!». Тем самым вы сглазили свою работу, свои дела, самого себя.

Поэтому наш любимый Пророк учит: чтобы этого не происходило, когда мы видим что-то хорошее, говорить «субханаллах» или «табаракаллах». Этими словами мы убираем сглаз. Даже самый близкий, любящий человек, к сожалению, может сглазить. В одном из своих изречений Пророк сказал, что перед Судным днем большинство смертей будет именно из-за сглаза. Здесь мы тоже должны остерегаться. Даже нелюбимому человеку, соседу или когда по телевизору увидели что-то хорошее, нужно говорить «субханаллах», чтобы не сглазить.

Чем сглаз отличается от эмоционального выгорания или депрессивных состояний?

Конечно, может быть так, что человек просто устал, внутренне выгорел. Здесь один аксакал как-то сказал: «Когда мы работаем, мы должны успевать жить». Когда мы с вами последний раз просто гуляли по лесу, парку? Когда мы последний раз делали что-то хорошее, например ходили на мероприятие волонтером?

Вот я — имам, хазрат. Кроме того, что я имам, я еще и отец четверых детей, муж, кому-то родственник, сосед. Работа не должна занимать 24 часа в сутки — мы и на работе работаем, и приносим ее домой. Возможно, это хорошо, но надолго так человека не хватит. Он внутри сгорит, устанет, особенно если он не видит результата.

Огромную роль здесь играют супруги. Жена — почему ее называют «шеей» («Ир — баш, хатын — муен», «Муж — голова, жена — шея» — татарская поговорка, — прим. Т-и), вдохновительницей, музой? Мы, мужчины, приходя домой, отдыхаем. Мужчина, придя домой, должен отдохнуть. Всевышний говорит в Коране, что жена — это та, в ком мы находим успокоение. Если муж приходит домой, а жена начинает его упрекать: «Не закрутил лампочку! Не сделал то, это» — он закрутит эту лампочку, но, наверное, надо подойти по-другому, дать ему шанс отдохнуть. После этого он мир перевернет для вас. Не забывайте, что у вас есть не только работа, но и супруги, родственники, соседи. Этот баланс обязательно старайтесь соблюдать.

Что касается женщин, то они отдыхают в социуме. Дом они воспринимают как работу. Наверное, и выгорание у женщин происходит не на работе, а дома.

Есть определенные правила, которые помогают защититься от сглаза или, точнее, не сглазить других.

Что это за правила?

О том, как не сглазить, мы уже сказали. Когда увидишь что-то хорошее, красивое, скажи «субханаллах».

Как нам защититься? Каждому ведь не скажешь, чтобы произносили «субханаллах». Помните, у нас в традиции рисовать детям точку на лбу или цеплять на одежду блестяшку? Для чего это делается? Сама по себе эта точка не защищает, но отвлекает взгляд. Даже, милые дамы, когда вы выходите на улицу, чтобы избежать сглаза, можете повесить себе на платочек брошку.

Есть другие молитвы. Во-первых, выходя из дома, мы всегда должны иметь ритуальное омовение (тахарат и гусль). Выходя из дома, мы читаем молитву «Бисмилляхи рахмани рахим», если не знаем аят аль-Курси.

Как булавка может защищать сама по себе? Она только отвлекает Фото: © Alev Akın, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Защищает не дерево, а Создатель»

Защита булавкой с «Глазом Фатимы» тоже состоит только в том, что он отвлекает внимание?

Как булавка может защищать сама по себе? Она только отвлекает. Необязательно это должен быть «Глаз Фатимы», это может быть любая яркая вещь. Сейчас, например, модно вешать значки.

Можно ли сглазить одним взглядом?

Конечно, говорить, хвалить, восхищаться необязательно. Можно просто посмотреть и уже сглазить. Про таких людей говорит «кара кузле», то есть — у него черный глаз. Черный, наверное, не про цвет, а про то, что глаз «тяжелый». Если кто-то чувствует, что у него есть черный глаз, обязательно всегда повторяйте про себя «субханаллах».

Может ли сглаз привести к травмам или более тяжким последствиям?

Обратим внимание на изречение Пророка о том, что большинство смертей перед Судным днем будут из-за сглаза, и обратим внимание на медицину — есть некоторые болезни, причины которых мы не знаем до сих пор, но с ними связано множество смертей. Возможно, эти две вещи связаны. Пусть Всевышний убережет, конечно. Врачи предполагают, что причиной может быть и стресс, а может быть и сглаз, но мы должны понять, что все от Всевышнего, и не бояться этой вещи, защищаться, не зацикливаться на ней.

Полное омовение полностью защищает от сглаза? Можно не ходить к имаму?

Сто процентов, наверное, сказать нельзя. Пророку делали не сглаз, а сихр (колдовство, один из больших грехов в исламе, — прим. Т-и), от которого он чуть не умер. Хотя он всегда делал тахарат и гусль, его это все равно коснулось. У Пророка есть изречение: «Если весь мир соберется, чтобы причинить вам пользу, но не будет на то воли Всевышнего, тогда они не смогут причинить пользы». Коснется или не коснется, заболеем или не заболеем — зависит от Всевышнего. Но мы должны просить его о защите: когда отправляем детей в школу, когда идем на работу, садимся в машину, — чтобы наше сердце всегда было связано с ним.

В исламе особое отношение к финикам. Есть ли у них свойство оберега?

У Пророка есть любимый вид фиников — «аджва». Он сказал: «Кто в день будет съедать их семь штук, его сглаз не коснется». Поэтому, если у вас есть такие финики, конечно, кушайте их.

Была мода на фотографии, где детям прикрывали лицо стикерами. Но сглаз не касается имени или лица Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сглаз не касается имени или лица»

Как в исламе относятся к примете «плюнуть через плечо»?

Примет множество — мы все-таки живем в мультикультурном мире, который включает в себя светское общество, христианское и другие. Кто-то плюет через плечо, кто-то стучит по дереву, но ислам к этим явлениям не относится никак. Защищает и оберегает не дерево, не плевок, а сам Создатель. Поэтому мы всегда обращаемся к нему.

Можно ли получить сглаз через социальные сети?

Социальные сети — это отдельный вопрос. Есть такие слова: «Счастье любит тишину». Когда видишь, что молодые семьи начинают выставлять свое счастье напоказ, гордиться просмотрами, конечно, среди этих просмотров кто-то может сглазить. Поэтому старайтесь оберегать свою семью и счастье — оно любит тишину.

Была мода на фотографии, где детям прикрывали лицо стикерами. Это приемлемая защита от сглаза?

Это мне напоминает людей, которые говорят: «Хазрат, мне сказали поменять имя, чтобы судьба наладилась, чтобы меня не сглазили, и никому это имя не говорить». Но сглаз не касается имени или лица. Он может касаться ситуации в целом. Например, вы счастливы, и человек может позавидовать вашему счастью.

Есть ли грех на человеке, который кого-то сглазил?

Если намеренно — конечно, это грех. Если случайно, тогда, даст Бог, греха на нем не будет.

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