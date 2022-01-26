Как функциональное питание и активные пищевые добавки влияют на здоровье

«Ты — то, что ты ешь». Эти слова Гиппократа еще никто не опроверг, а пандемия 2020 года только подтвердила. Люди стали искать больше пользы: в косметике, в быту, в продуктах и активных добавках.

Дело, в общем, не только в пандемии. Она только обострила ситуацию. В городском воздухе сейчас содержится вся таблица Менделеева. А еще он трещит от нашего эмоционального напряжения, и в нем витают манящие ароматы стритфуда, который жители мегаполисов употребляют, может, и без аппетита, но много и на ходу. Рацион современного человека вообще не богат полезностями, вместо них в еде консерванты, загустители и ненатуральный состав в целом.

Фото: производственный комплекс NL International в Новосибирске

Елена Знахаренко, диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания: «Мы ежедневно сталкиваемся с невозможностью приготовить пищу самостоятельно, следовательно, перекусываем на бегу, как правило, выбирая простую сытную пищу. И получаем глобальное увеличение калорийности, к тому же в рацион входит много балластных продуктов, таких, в которых нет полезных для организма веществ».

Проблема ухудшения качества питания волнует ученых и приверженцев здорового образа жизни не одно десятилетие. Первыми решение предложили японцы – функциональное питание. Японские медики и ученые в 1955 году разработали первый ферментированный кисломолочный продукт с лактобактериями, а в 1980-х ввели термин «функциональное питание» и запустили государственный проект по разработке пищевых продуктов для здоровья. Чуть позже популяризатор здорового и экологичного образа жизни Дэвид Вулф стал продвигать употребление суперфудов. Так он назвал продукты, в которых содержание полезных для человека элементов просто зашкаливает.

Фото: pixabay.com



Суперфуды – уникальный набор жизненно важных элементов, нигде больше не встречающийся в природе. Именно из-за богатого биологического потенциала, высокой концентрации полезных веществ и максимальной усвояемости эти продукты стали называться суперфудами. Сегодня к суперфудам ученые относят семена чиа, киноа, льна, имбирь, шиповник, клюкву, облепиху, кедровые орехи и многие другие растительные продукты.

Долгое время сбалансированным рационом, суперфудами и БАД интересовались только ЗОЖ-ники и фитоняшки, но теперь популярность всего, что поможет поддержать иммунитет и здоровье, продолжает расти. Запрос аудитории вполне объясним: нужно восстанавливаться после заболеваний, взбодрить иммунитет и в целом себя поберечь.

Елена Знахаренко: «Функциональные продукты и суперфуды помогают восполнить основные дефициты: белково-энергетическую недостаточность, дисбаланс витаминов и минералов, а также снизить потребление простого сахара. Совсем заменить обычные продукты на функциональные нельзя. Это не физиологично. Функциональное питание может составить 1–2 приема пищи или перекуса. Можно использовать разные формы функционального питания: коктейли, фруктовые или протеиновые батончики, «умную» выпечку, конфеты. Но рацион должен на 70% состоять из обычных продуктов, быть сбалансированным по белкам, жирам, углеводам, витаминам и включать продукты, богатые клетчаткой».

Фото: производственный комплекс NL International в Новосибирске

Актуальность продуктов отмечают и производители биологически активных добавок. В частности, в новосибирской торгово-производственной компании NL International объем продаж продуктов для поддержания всех систем организма за 2021 год увеличился вдвое.



Около 20 лет NL активно развивает рынок функциональных продуктов, за это время компания помогла миллионам клиентов сформировать полезные пищевые привычки и повысить качество жизни. В 2003 году NL International впервые презентовала на российском рынке функциональный коктейль Energy Diet, который она производила в партнерстве с французской лабораторией, а в 2014-м организовала уже собственное производство в России. Производственный комплекс NL сертифицирован по международному стандарту ISO 22000 и соответствует строгим требованиям «Халяль».

Фото: производственный комплекс NL International в Новосибирске

На собственной площадке NL производит не только продукты функционального питания, но и биологически активные добавки. За прошедший год товарооборот NL в этой категории увеличился в два раза. Аналитики компании связывают рост с общей эпидемиологической ситуацией в мире, а также со снятыми в 2021 году ограничениями на продажу БАД через интернет-магазины и маркетплейсы.

По данным компании, Татарстан входит в ТОП-5 регионов России по продажам биологически активных добавок. Наиболее востребованными стали продукты, способствующие очищению организма, коллаген и дренирующие напитки – данная тенденция наблюдается во всех регионах РФ.

При приеме БАД производитель рекомендует соблюдать простые правила: перед приемом проконсультироваться с врачом, подобрать со специалистом необходимые активные компоненты и дозировки, а также строго придерживаться рекомендаций по применению.

Что важно учитывать при выборе активных добавок?

Елена Знахаренко: «Основные противопоказания к приему БАД – индивидуальная непереносимость компонентов. Людям с высокой чувствительностью к аллергенам лучше принимать препараты с максимально простым составом, чтобы не провоцировать реакции и возможность возникновения перекрестной аллергии. У витаминов есть рекомендованное суточное потребление, его можно легко отследить. Что касается растительных экстрактов и других активных компонентов БАД, здесь тоже все просто: нужно лишь четко следовать инструкции».

Фото: производственный комплекс NL International в Новосибирске

Будет ошибкой полагать, что, раз БАД не имеют статуса лекарств, их производство никто не контролирует, есть их можно как конфеты и никто не понесет ответственности за возможные побочные эффекты. Конечно, нет. Легитимность и безопасность каждой биологически активной добавки должна подтверждаться свидетельством государственной регистрации. А подробная информация о составе, рекомендациях, противопоказаниях и сертификации должна быть доступна всем пользователям».

Советы диетолога

Жизнь в городах становится насыщеннее и напряженнее. Люди становятся требовательнее к среде, комфорту и к питанию. Оно должно быть легким, простым в приготовлении, натуральным и полезным, чтобы не вызывать даже беспокойства о здоровье, ведь каждый день хочется быть бодрыми, энергичными и собранными. Специалисты-нутрициологи советуют доверить поддержку организма проверенным активным веществам и новым технологиям.

Если у вас есть хронические заболевания – проконсультируйтесь с врачом. Специалист увидит, какие системы организма нуждаются в дополнительной поддержке, какие активные компоненты могут им помочь, и даст рекомендации по подбору БАД. Введите в рацион суперфуды в качестве добавок к основным блюдам. Например, семена можно добавлять в напитки и йогурты. Только если составляете меню с подсчетом калорий, скорректируйте порцию блюда с учетом добавок. Замените один-два приема пищи – основной или перекус – на порции функционального питания. Отлично сработает на ужин: стакан сбалансированного коктейля не создаст тяжести в желудке, но прием пищи будет сытным и малокалорийным.

Тренд 2022 года – ослабление контроля. Современные люди развиваются в том направлении, где они успешны, комфорт в остальных сферах делегируют профессионалам. Питание и поддержка систем организма уже стали такими сферами – врачи, ученые, технологи и огромные производства могут взять это на себя.

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