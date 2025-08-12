«Как европейский город»: в Муслюмово отпраздновали фестиваль добрососедства «Наш двор»

В райцентре Муслюмово с размахом отпраздновали фестиваль добрососедства «Наш двор», посвященный активным участникам одноименной республиканской программы благоустройства дворов. Мероприятие стало хорошим поводом для встречи соседей и гостей, а также площадкой, где чествовали тех, кто своим трудом и инициативой делает село уютнее и красивее.

Одной из героинь праздника стала жительница дома №170Б по улице Кооперативная Митальда Апсаттарова. Она рассказала, как несколько лет назад начала самостоятельно озеленять придомовую территорию.

«Сначала я посадила цветы перед домом. Все жители ими любовались, слышала много слов благодарности. На следующий год я уже сделала клумбы вокруг дома. С зимы выращивала рассаду, а весной высадила в грунт. Конечно, соседи помогали. Мои цветы дают мне силы и успокоение душе. Пусть такие программы всегда будут, пусть нас окружает красота», – сказала она.

Программа «Наш двор» стала логическим продолжением многолетней работы Татарстана по благоустройству общественных пространств. За более чем десятилетие в республике появились сотни парков, скверов, набережных и современных зон отдыха.

«Для жителей Муслюмова видеть изменения в лучшую сторону, вносить свой вклад в эту красоту – большая радость и гордость, – отметил председатель общественного совета района Рушат Султанов. – Сейчас в любом дворе есть скамейки, детские и спортивные площадки, парковки. Наш район отличается современным благоустройством, а площадки оформлены с элементами национального стиля».

Секретарь Муслюмовского местного отделения партии «Единая Россия» Альберт Хузин рассказал, что за время реализации программы в районе обустроено 16 дворов, а в целом благоустроено – 21.

«Сегодня в Муслюмове много парков, игровых и спортивных площадок для прогулок, занятий спортом, встреч с друзьями. В этом году возобновились работы в Пушкинском парке, и мы надеемся, что благоустройство будет продолжаться», – подчеркнул он.

Депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов сравнил современный облик села с детскими воспоминаниями. «Сегодня я по-новому открыл свой край – Муслюмово. Когда мы росли, улицы были темные и грязные, а теперь село светлое, сияет красотой и утопает в цветах. Сегодняшнее Муслюмово – как европейский город. Когда мир вокруг полон красоты, красота поселяется и в сердцах людей», – сказал он.

На фестивале прозвучали слова благодарности в адрес жителей района за активное участие в республиканской программе «Наш двор» и большой вклад в благоустройство территорий домов, в которых они проживают. Им были вручены благодарственные письма Рустама Минниханова.

Завершился день концертом популярной группы «Премьер» в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Материал подготовлен при участии Фариды Гайнутдиновой.