«Как Джоли»: онколог объяснил, стоит ли женщинам удалять грудь до выявления рака

Известная американская актриса Анджелина Джоли прошла операции по удалению молочных желез и яичников, будучи здоровым человеком. Она приняла это решение, зная о мутации гена, которая с 80%-й вероятностью привела бы к развитию рака. Нужно ли делать такие операции массово, в интервью для «Татарстан-24» рассказал врач-онколог завотделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкологического центра Альберт Гимранов.

«Это сложно с точки зрения эстетики, морали. Дело в том, что Анджелина Джоли на момент принятия этого решения была здоровым человеком. У нее не было рака, но была мутация гена, которая с вероятностью в 80% в течение жизни реализовалась бы в рак, поэтому она приняла решение сначала по удалению молочных желез, а потом по удалению яичников», — заметил специалист.

Он подчеркнул, что подобные операции не дадут женщине 100%-ю гарантию остаться здоровой. На 10% она все же рискует заболеть раком, несмотря на все предосторожности. «Но в России мы не в праве делать такие операции», — добавил специалист.