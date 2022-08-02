Эльвира Ахметова рассказала участникам смены «Дуслык», как цифровые технологии меняют мир

Первый заместитель главы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова провела «Урок цифры» на тему «Индустрия 4.0. Цифровые технологии в промышленности» в детском круглогодичном оздоровительном лагере «Заречье». В эти дни в лагере проходит татарская смена «Дуслык», где отдыхают 320 татароязычных детей из 25 регионов России, сообщает РА «Татмедиа».

«Во время урока Эльвира Ахметова рассказала детям о преимуществах Четвертой промышленной революции, и о том, как она будет менять жизнь людей в будущие десятилетия. Эльвира Фанисовна подчеркнула, что Индустрия 4.0. позволит выйти на новый уровень человеческого развития и изменит отношения людей и их самих», - говорится в сообщении.

«Уроки цифры» стартовали в этом году в рамках Года цифровизации, объявленного Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Благодаря занятиям ученики могут повысить уровень компьютерной грамотности и изучить нормы поведения в социальных сетях. В проекте участвуют 1,4 тысячи школ республики.

На занятиях ученики с 1 по 11 классы из школ Татарстана обсуждают цифровизацию отраслей экономики, ИТ-профессии, противодействие кибербуллингу и другие темы. Уроки для школьников ежемесячно проводят ведущие эксперты в сфере цифровой трансформации. Участниками проекта стали 32 руководителя цифровой трансформации и представители исполкомов муниципальных образований республики, каждый из которых проводит урок в закрепленном за ним районе.

Летом «Уроки цифры» проводятся в детских лагерях. Темы занятий - технологии будущего, беспилотный транспорт, цифровое искусство, основы IT-предпринимательства и облачные сервисы для жизни.