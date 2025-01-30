Как цифровизация изменила гостиничный бизнес за последние 5 лет — эксперт Корнеев

За последние пять лет цифровизация гостиничного бизнеса сделала значительный шаг вперед, изменив подходы к управлению отелями, взаимодействию с клиентами и оптимизации операционных процессов. IT-решения стали неотъемлемой частью современного отельного бизнеса, помогая владельцам гостиниц повышать эффективность и улучшать клиентский опыт, рассказал учредитель компании «Тимджет» Алексей Корнеев.

Фото: © Василий Иванов

Новые реалии гостиничного бизнеса

Сфера гостеприимства столкнулась со множеством вызовов, включая повышение стоимости содержания гостиниц, изменение потребительских предпочтений и рост конкуренции. В этих условиях цифровизация стала не просто трендом, а необходимостью. Современные технологии позволяют автоматизировать рутинные процессы, снизить нагрузку на персонал и предложить гостям новый уровень удобства и персонализации.

«Часто сотрудники воспринимают новые технологии как угрозу: они боятся, что их заменят или заставят учиться чему-то сложному. Для успешного внедрения технологий важно организовать поддержку и обучение персонала, чтобы они понимали, как автоматизация облегчает, а не усложняет их работу», – отмечает Алексей Корнеев.

Бесконтактные технологии и автоматизация процессов

Один из ключевых трендов последних лет – внедрение бесконтактных сервисов. Сегодня многие отели предлагают возможность самостоятельного заселения и выезда через мобильные приложения или интерактивные терминалы. Это не только ускоряет процесс регистрации, но и снижает нагрузку на сотрудников ресепшена, позволяя перераспределить их задачи на более важные аспекты обслуживания гостей.

По словам Алексея Корнеева, такие технологии позволяют значительно сократить фонд оплаты труда. «Раньше на стойке регистрации в среднем работало два-три администратора, теперь благодаря автоматизации достаточно одного сотрудника, который контролирует процесс и решает нестандартные ситуации», – отмечает эксперт.

Кроме того, чат-боты и голосовые помощники помогают гостям оперативно решать вопросы, связанные с бронированием, заказом дополнительных услуг или получением информации об отеле. Это повышает уровень клиентского сервиса и снижает нагрузку на персонал.

Персонализация и анализ данных

Благодаря внедрению современных CRM-систем и технологий больших данных (Big Data) отели получили возможность лучше понимать потребности своих гостей и предлагать им индивидуальные решения. Например, при повторном посещении система может автоматически учитывать предпочтения клиента – от любимой температуры в номере до предпочитаемого типа подушек или блюд в меню.

Такая персонализация не только повышает уровень комфорта гостей, но и способствует росту их лояльности. «Чем точнее гостиница может предугадать желания клиента, тем выше вероятность, что он вернется именно в этот отель», – подчеркивает Алексей Корнеев.

Фото: © Василий Иванов

Интернет вещей (IoT) в гостиничном бизнесе

Еще одним важным направлением цифровизации стало внедрение технологий интернета вещей (IoT). С их помощью гости могут управлять освещением, климат-контролем, мультимедийными устройствами прямо со своего смартфона. Это не только создает дополнительное удобство для постояльцев, но и помогает отелям экономить ресурсы.

Например, система может автоматически снижать температуру и отключать свет в номерах, если они не заняты. Это сокращает затраты на электроэнергию и делает гостиничный бизнес более экологичным.

Виртуальная реальность и новые маркетинговые стратегии

Цифровизация также изменила подход к маркетингу и продажам в гостиничной сфере. Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют клиентам заранее «побывать» в номере, осмотреть интерьер и оценить удобства. Такой подход повышает уровень доверия к отелю и увеличивает вероятность бронирования.

Некоторые гостиницы используют VR не только как маркетинговый инструмент, но и как часть клиентского опыта, предлагая гостям развлечения в виртуальной реальности.

Будущее гостиничного бизнеса

По мнению Алексея Корнеева, дальнейшее развитие цифровых технологий продолжит менять гостиничный бизнес. «Мы стоим на пороге новой эпохи, где автоматизация, персонализация и цифровые решения будут играть ключевую роль в формировании конкурентных преимуществ», – уверен эксперт.

Алексей Корнеев также отмечает, что российский гостиничный бизнес, к сожалению, остается на глобальном рынке одним из самых «недоавтоматизированных», перспективы этого направления огромны.

Отели, которые готовы инвестировать в современные технологии, смогут не только повысить свою эффективность, но и создать уникальный клиентский опыт, который выделит их на фоне конкурентов. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего расширения использования IoT, искусственного интеллекта и виртуальной реальности, что сделает пребывание в отелях еще более комфортным и технологичным.