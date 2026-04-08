HR-эксперт объяснила, как частая смена работы влияет на резюме

Слишком частая смена мест работы может отрицательно отразится на резюме соискателя и создать трудности в новом поиске работы. Об этом «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Если человек работал меньше 3-6 месяцев на нескольких работах, то это означает, что либо он не прошел испытательный срок, либо хаотично ищет себя. И это "ред флаг" для многих работодателей. Сразу встают вопросы к лояльности, конфликтности или усидчивости такого человека», – заявила Лоикова.

Она добавила, что одной из причин отказа такому соискателю будет риск компании уйти в «минус», так как подготовить сотрудника в среднем стоит 3-6 месячных оклада, и если он уйдет через полгода, то просто не успеет отдать вложенные инвестиции.

Если же человек меняет работу раз в год-два, то это нормально для таких отраслей как IT, маркетинг, стартапы и прочие динамичные отрасли. Однако если таких мест у соискателя больше четырех-пяти, то это тоже вызывает вопросы у работодателей.

В большинстве отраслей норма смены работы раз в три-пять лет. Однако и тут могут возникнуть вопросы, если у соискателя не было карьерного роста, отметила Лоикова.