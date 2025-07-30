Как быстро охладить помещение в жаркую погоду

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В жаркую погоду в квартирах, особенно в тех, что расположены на солнечной стороне, становится очень душно. Как охладить помещение подручными средствами – в материале «Татар-информа».

Как понизить температуру в комнате

Главный помощник в борьбе с жарой – вода. При испарении она поглощает тепло, понижая температуру воздуха приблизительно на 3–5 градусов.

- Мокрые ткани у окна. Во время проветривания повесьте перед открытым окном влажную простыню или занавеску. Проходящий сквозь нее воздух будет становиться прохладнее.

- Пульверизатор. Распыляйте воду в помещении (не на мебель) из хлопка или льна. Добавьте немного эфирного масла мяты – оно усилит ощущение прохлады.

- Лед перед вентилятором. Поставьте бутылки с замороженной водой перед вентилятором. Получается аналог кондиционера.

- Мытье полов. Используйте максимально холодную воду, можно добавить лед. Особенно хорошо это работает на кафеле или линолеуме.

- Мокрые коврики. В местах, где циркулирует воздух – у окна или в проходе, – разложите сложенное полотенце или коврик, смоченные в ледяной воде.

Как освежиться самому

- Правильное питье. Лучше пить теплый зеленый чай – он способствует потоотделению, что помогает организму охлаждаться. Холодная вода дает обратный эффект: тело тратит энергию на ее подогрев, что только увеличивает внутреннее тепло. Сладких напитков и соков из пакета тоже лучше избегать – они перегружают организм.

- Прохладные компрессы. Приложите завернутый в полотенце лед к шее, запястьям или другим местам, где хорошо прощупывается пульс, на пару минут – это даст быструю отдачу холода.