«Как будто вернулись домой»: ветераны НКНХ оценили трансформацию родного гиганта

Первостроители и бывшие руководители «Нижнекамскнефтехима» побывали на обновленном Ремонтно-механическом заводе, в современной поликлинике и цифровой операторной. Встреча с генеральным директором Маратом Фаляховым стала поводом обсудить производственные достижения, условия труда и преемственность поколений.





«Ух ты, да здесь красота!»

«Ух ты, да здесь красота, как в хорошем современном комплексе!» – этот искренний возглас вырвался у первостроителей и заслуженных руководителей «Нижнекамскнефтехима», как только они переступили порог обновленного Ремонтно-механического завода.

Более полувека назад многие из них создавали историю советской нефтехимии. Сегодня они надели фирменную бирюзовую спецодежду СИБУРа, чтобы своими глазами увидеть, как изменилось предприятие, и встретиться с нынешним поколением заводчан во главе с генеральным директором Маратом Фаляховым.

В составе делегации собрались первопроходцы установки ЦГФУ, бывшие директора заводов, главные инженеры, энергетики, метрологи и экономисты. К ним присоединились участники корпоративной программы «Трудовое долголетие», которые и сегодня помогают предприятию в роли наставников.

Точность до микрона: как изменился РМЗ

Первой точкой маршрута стал Ремонтно-механический завод. Те, кто помнит его цеха полувековой давности, не скрывали эмоций. Сегодня РМЗ – это 21 современный производственный участок, 144 высокоточных станка с ЧПУ и централизованное цифровое управление. Объем инвестиций в реконструкцию завода превысил 10 миллиардов рублей.

«В 1977 году я пришла на РМЗ контролером ОТК механического участка, затем работала инженером-конструктором. Тогда условия были суровыми: масло, стружка, сквозняки, полумрак. Нам казалось, что так и должно быть. А сегодня заходишь – и это фантастика! Светло, идеальный порядок и культура производства», – вспоминает Лариса Вахрушева, в прошлом начальник отдела валютного обращения финансового управления.

С ней согласен Марат Зарипов, отдавший РМЗ двадцать лет – с 1978 по 1998 год. Он прошел путь от мастера до главного инженера.

«Раньше полы были разбитыми, все в щербинах. А сейчас – приятно ходить и смотреть. В наше время мы варили жаропрочные трубы для печей пиролиза, делали все виды ремонта в больших объемах, но у нас не было таких станков с ЧПУ и таких условий. Завод получился превосходным, главное – держать эту высокую планку!».

Особый взгляд на обновленный РМЗ – у ветеранов, которые продолжают работать благодаря корпоративной программе «Трудовое долголетие». Мурат Ачилов прошел на НКНХ путь от аппаратчика завода дивинила и углеводородного сырья до главного механика. После выхода на пенсию он не выдержал без любимого дела и полугода.

«Три-четыре месяца без работы посидел, все дела переделал и дома, и на даче – и заскучал. А тут позвали вернуться на предприятие экспертом программы „Трудовое долголетие“, я сразу согласился! Сейчас я наставник, подсказчик, помощник. Если где-то возникают проблемы с компрессорами или насосами – сразу подключаюсь. Бываю на разных площадках, в том числе и на РМЗ, где мы сегодня побывали. Очень рад за тех, кто здесь работает. Помню, как-то у нас вышла из строя колонна, так мы целый месяц буквально жили в цехе, но восстановили ее. А сейчас на РМЗ самое передовое оборудование – работай и радуйся!» – поделился Мурат Ачилов.

Модернизация РМЗ принесла и практический результат: время изготовления сложнейших деталей для технологических установок сократилось до 40 раз. Завод обеспечивает надежность поставок запчастей без зависимости от зарубежных поставщиков.

Современная поликлиника и факел, который горит полвека

После автобусной экскурсии по первой промышленной зоне, где гостям показали новые муралы на резервуарах, демонтированные устаревшие объекты и стройплощадки будущих производств стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена, ветераны посетили обновленную заводскую поликлинику.

После капитального ремонта и дооснащения она превратилась в многопрофильный диагностический центр, обслуживающий 15 тысяч человек – работников предприятия, ветеранов и горожан.

Главный врач Алексей Поляков рассказал о 98 единицах новой медицинской техники. Среди них – компьютерный томограф, цифровой маммограф, УЗИ экспертного класса, современное эндоскопическое и стоматологическое оборудование.

«Небо и земля по сравнению с тем, что было раньше, – делится эмоциями экс-начальник планово-экономического отдела Ильсияр Асулгареева, у которой 33 года стажа на НКНХ, – Я даже по-доброму завидую молодежи, которая сейчас трудится на предприятии: для них созданы исключительные условия. СИБУР уделяет колоссальное внимание социальной сфере».

Не менее сильные эмоции вызвал визит в новый семиэтажный административно-бытовой корпус (титул 581) площадью 18 тысяч квадратных метров. Здесь разместились современный офис и объединенная операторная «Лемаевская».

На экранах диспетчерской бывший начальник цеха завода этилена Айдар Багавиев увидел факел, который зажигал своими руками полвека назад.

«Это было зимой 1976 года. Мороз стоял под минус 30 градусов! Я взял две бутылки солярки и полез на 120-метровую высоту. Солярка на таком морозе не загоралась, пришлось спуститься за бензином. Зажег сначала ручной факел зажигалкой, а от него – сам этиленовский ствол. С тех пор он не гаснет. Увидев его на экранах цифровой операторной, я не сдержал эмоций. Сейчас здесь созданы потрясающие условия: светло, тихо, эргономично. Радостно за наших преемников».

Сирень Сахапов пришел на этилен аппаратчиком второго разряда после армии в 1977 году, вырос до начальника смены, затем работал на других производствах и стройках. Позднее он вернулся в «Нижнекамскнефтехим» уже директором завода олигомеров.

«Прежде всего надо создать условия для людей. Вот как здесь, например. Здесь очень хорошо: и столовые, и автобусы, и бытовки. Впечатляют и производственные достижения – запустить новый этиленник без всякой поддержки, это дорогого стоит», – подчеркнул Сирень Гимазович.

После экскурсии гости пообедали в новой заводской столовой, рассчитанной на 1200 человек в смену, и оценили разнообразие меню и качество блюд.

История предприятия – часть личной судьбы

Для многих участников встречи история «Нижнекамскнефтехима» неотделима от собственной биографии. Людмила Кузнецова – выпускница первого выпуска легендарного училища №44. Девушкой она приехала в молодой строящийся Нижнекамск из Кировской области вслед за сестрой-строителем и связала с городом всю жизнь.

В январе 1966 года вместе с одногруппницами Людмила пришла на еще возводившуюся установку ЦГФУ. Полтора года до выпуска первой продукции девушки наравне с мужчинами готовили объект к работе: принимали колонны и тарелки с монтажниками, контролировали уровни, тушью калькировали чертежи. Во время пусконаладки молоденькая Люда поднималась на пятидесятиметровую высоту колонны с ведром мыльной воды, чтобы проверить плотность опрессовки стыков.

«История нижнекамской нефтехимии и города – это часть моей судьбы. Когда мы приехали, в городе стояло всего четыре дома. До получения ордера в конце 1966 года ютились на квартире в поселке Ахтуба. Тогда каждый год вводили новое производство! Прекрасно помню Николая Васильевича Лемаева: к нему на прием можно было записаться совершенно свободно. Пришла по личному вопросу, все решили. А года через два он зашел в наш отдел ПТО и сразу узнал меня в лицо! Лемаев всей душой радел о городе и людях. И я счастлива видеть, что это бережное отношение к человеку труда на предприятии берегут и сегодня», – делится Людмила Павловна.

Откровенный диалог: генеральный директор держит ответ

Финальной точкой насыщенного дня стала встреча в новом конференц-зале с генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Маратом Фаляховым. Разговор получился профессиональным и откровенным: руководитель рассказал о производственных результатах и изменениях на предприятии.

За 2022–2026 годы выпуск товарной продукции вырос на 300 тысяч тонн – до рекордных 3 млн тонн в год, а переработка сырья достигла 3,9 млн тонн. На предприятии запустили крупнейший комплекс ЭП-600 и первое в стране производство гексена по собственной запатентованной технологии СИБУРа. Производительность труда выросла на 124%, уровень автоматизации достиг 80%.

С 2022 года в улучшение условий труда инвестировали свыше 22 млрд рублей. Среди изменений – современные административно-бытовые корпуса, 103 экоавтобуса, 22 тысячи комплектов спецодежды нового поколения и цифровые медицинские терминалы осмотра.

«Для меня такие встречи – это возможность держать прямой отчет перед людьми, которые закладывали фундамент завода и знают цену каждой тонне. Гордиться славной историей Лемаева мало – важно отвечать на вопрос: а что мы, сегодняшнее поколение, добавили к созданному вами? За всеми миллиардами инвестиций и новыми мощностями всегда стоят люди. Мы не отделяем производство от города: здесь живут наши семьи, строятся школы, спорткомплексы и парки. Сегодня перед нами стоят непростые вызовы: конкуренция, макроэкономика, внешние ограничения. Но когда ветераны, знающие изнанку пусков и капремонтов, говорят нам: „Мы вам верим“, – это дает огромные силы и накладывает колоссальную ответственность. Глядя на то, с каким азартом вы спрашиваете о планах на будущее, я бы назвал нашу встречу не Советом ветеранов, а Советом молодежи! Спасибо вам за веру в наше общее дело», – поблагодарил участников встречи Марат Фаляхов.

Преемственность поколений – основа новых достижений

Слова руководителя нашли отклик у ветеранов. Бывший главный инженер завода бутилового каучука Валерий Шамсутдинов, пришедший на «Нижнекамскнефтехим» в мае 1962 года, отметил преемственность инженерной школы предприятия.

«В свое время мы создали технологию бутилкаучука сами, без иностранцев, доказав силу нашей науки. Сегодня новая команда СИБУРа сделала то же самое – без зарубежных лицензиаров запустила сложнейший комплекс ЭП-600 и гексен. Это вызывает глубочайшее уважение!».

Почетный гражданин Нижнекамска, экс-директор завода БК Равиль Шияпов поблагодарил руководство компании за продолжение дела Николая Васильевича Лемаева: «Для нефтехимии Нижнекамск – земля обетованная. То, что сегодня воплощается в жизнь – новые переделы сырья, глубина переработки, забота о человеке труда – было главной мечтой наших первостроителей».

Бывший заместитель генерального директора по экономике и финансам Рустем Ахметов подвел итог встречи простыми, но емкими словами: «Мы словно вернулись домой. Нас помнят, ценят и уважают. Мы в свое время построили десятки установок, но сегодня нас до глубины души тронула искренняя забота о людях – в столовых, операторных, поликлинике. Здесь на деле доказывают, что лозунг „Кадры решают все“ – не пустые слова, а фундамент СИБУРа».

