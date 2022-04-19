«Как будто у бабушки в гостях»: в Уфе запустили этно-туры в татарскую деревню

В Башкирии туристов начали возить на экскурсию в татарскую деревню. Отправиться в этно-тур можно раз в неделю из Уфы в самый западный район республики. Со временем количество поездок планируют увеличить, а программу тура – расширить. «Миллиард.татар» поговорил с одним из авторов туристической программы «Бабай утары».

Заместитель директора АНО «Центр развития туризма РБ» Артур Идельбаев рассказал, почему экскурсии, посвященные быту и культуре татар в Башкортостане, появились только сейчас и на кого рассчитаны туры.

По дороге мы поем «Туган як»

Отправиться в тур по Башкирии, чтобы узнать, как живут местные татары, можно каждое воскресенье. Из Уфы с площади Гостиного двора в 9 часов утра отходит экскурсионный автобус. Он везет туристов за 180 километров в Туймазинский район на самом западе республики. Там в селе Тюменяк работает этнографический комплекс «Бабай утары». Создал его местный бизнесмен и энтузиаст, «большой патриот татарской культуры» Фанир Галимов. Центр этот частный, действует без бюджетных вливаний.

Фото: Абдул Фархан

Замдиректора Центра развития туризма Республики Башкортостан Артур Идельбаев говорит, что было логично организовать тур в Тюменяк, где можно в одном месте познакомиться с несколькими эпохами татарской жизни.

«Сама туристическая локация “Бабай утары” довольно уникальная, с богатой коллекцией экспонатов. Это целый музей под открытым небом. Конечно же, мы думаем, что он будет интересен и для туристов из Москвы, и из-за рубежа», – говорит Идельбаев.

«Татарский хутор» представляет собой несколько подворий, в которых предки жили в разные исторические периоды. Сначала Фанир Галимов построил на выкупленной возле села земле традиционный татарский дом, потом появился еще один, и еще.

«Вот мазанка из плетня XVII века с земляным полом и потолком из жердей, а вот уже домик XVIII века. Есть также дома XIX и XX веков – вплоть до таких, какие мы уже застали у своих бабушек. Кстати, есть на территории музея под открытым небом и настоящая мельница XIX века. Не новодел, а прямо старинная. Ее разобрали, привезли и собрали уже здесь специально для того, чтобы посетители могли ознакомиться с ней. Это уникальная мельница, на территории Башкортостана такой больше нет», – рассказывает Идельбаев.

Фото: Абдул Фархан

Экскурсию по хутору проводит смотрительница музея Зульфира Хакимова. Большую часть экспонатов она собрала по местным жителям. Предметы быта, исторические артефакты приносили такие же энтузиасты, говорят основатели центра.

Туристам здесь покажут дома, расскажут, как в них жили, как отапливали, что ели и каких животных содержали люди, жившие здесь испокон веков. Весь тур занимает один день. Вечером группу везут обратно в Уфу. Экскурсионная программа продолжается и по дороге. Гид рассказывает историю татар Башкортостана. А еще у этого тура появилась своего рода традиция – в поездке петь хором песню «Туган як» на татарском и русском.

«Хотели отблагодарить татар»

Артур Идельбаев говорит, что идея этнографического тура, в ходе которого отдыхающие знакомились бы с культурой татар Башкортостана, давно витала в воздухе. Но проект реализовали только этой весной. 10 апреля Идельбаев сообщил в соцсетях о запуске тура. А сегодня, говорит, от желающих уже нет отбоя.

Артур Идельбаев / Фото: Салават Камалетдинов

«Чуть ли не половина сотрудников нашего центра по национальности татары. И они вместе со мной увлеченно знакомят гостей республики с башкирской культурой, могут часами рассказывать о башкирской кухне, башкирской породе лошадей, башкирском меде и т. д. Они настоящие патриоты нашей республики и вместе с продвижением туризма в Башкирии продвигают все башкирское, потому что понимают, что, приехав в нашу республику, турист прежде всего хочет увидеть нечто местное, самобытное. И передо мной давно зрел вопрос – как я могу хоть как-то отблагодарить своих коллег-татар, которые вместе со мной с такой искренней любовью помогают мне продвигать Терра Башкирию (туристический бренд Башкортостана, представленный в 2018 году. – Ред.)? Было бы здорово, думал я, создать специальный туристический маршрут, посвященный истории, культуре, этнографии, кухне татар Башкортостана», – рассказывает Идельбаев.

Тур не пришлось создавать с нуля. Обратились к туймазинскому энтузиасту Фаниру Галимову. Он поддержал проект, потому что тоже заинтересован в профессиональном продвижении этнографического центра на уровне республики.

«Мы прибыли в этнографический центр “Бабай утары” еще в январе, чтобы проинспектировать и договориться о том, чтобы проложить сюда туристический маршрут. Фанир абый и Зульфира ханум приняли нас с настоящим татарским гостеприимством. Мы договорились с ними о сотрудничестве, указали на ряд моментов, которые нужно исправить, согласовали меню в истинно татарском стиле, составили программы встречи гостей, мастер-классов, экскурсии не только по этнографической деревне, но и по контактному зоопарку – в комплексе есть лошади и олени. Еще месяц ушел у нас на составление программы и подготовку гидов. И вот сейчас уже почти месяц мы возим туда туристов. Проект удался. От желающих посетить тур нет отбоя», – говорит Идельбаев.

Фото: Абдул Фархан

«Не только культура, но и ностальгия»

Тур в татарскую деревню пользуется спросом в первую очередь у горожан, уфимцев. Нередко это люди, родившиеся и выросшие в деревне, но уже давно живущие в городе. Для них такая поездка – как возвращение домой.

«Их очень привлекает не только культура, но и ностальгия. Как будто к своей бабушке в гости попали, говорят они», – рассказывает Идельбаев.

Продвижение тура идет в основном в соцсетях. Центр развития туризма разрабатывал такие же туры по культуре, истории и быту башкир, русских, чувашей, марийцев Башкортостана. Поэтому опыт и представление о том, что интересно туристам, уже есть.

«Во время этой поездки наши гиды рассказывают об истории татар, истории расселения татар в Башкирии, в том числе появления здесь этнических групп, входящих в состав современных татар – мишарей и тептяр», – говорит Артур Идельбаев.

Фото: Салават Камалетдинов

Летом этнографический тур планируют расширять. Во-первых, экскурсии будут отправляться из Уфы не раз в неделю, а раз в несколько дней. Во-вторых, будет увеличена сама программа. Например, в рамках республиканского проекта «Башкирское долголетие» пенсионеры получают бесплатные путевки на экскурсии по региону. Путевки оплачиваются из бюджета. В рамках этого проекта планируют отправлять группы в Татарский культурный центр в селе Килимово Буздякского района.

«Также на подходе открытие нового туристического маршрута в Кушнаренковский район. Он так и будет называться – “Кушнаренковская культура”. Хотя программа тура довольно насыщенная, есть там и пункт знакомства с татарской традиционной культурой в рамках посещения местного краеведческого музея», – говорит Идельбаев.

Возможно, еще один тур будет посвящен истории и культуре кряшен, которые компактно проживают в нескольких деревнях Бакалинского района. По словам замдиректора Центра развития туризма, многое зависит от туроператоров и местных культурных центров, бизнесменов и рядовых жителей. Опыт показал, что необычные экскурсии, посвященные жизни в глубинке и малых городах республики, оказываются востребованными. Так, в Башкирии есть туры по истории освоения края русскими стрельцами, по быту и истории русского купечества в городе Бирске и другие. Они стали возможны в том числе благодаря заинтересованности туристического бизнеса.

Коммерческие однодневные туры в Туймазинский район стоят 2,5 тыс. рублей с человека. На остальные экскурсии цены сопоставимые. Часть путевок, как уже сказано, оплачивается из бюджета. А с учетом роста интереса к внутреннему туризму в последние два года, который точно сохранится и в этом году, перспективы создания таких местных туристических продуктов только увеличиваются.

Наиль Байназаров, milliard.tatar