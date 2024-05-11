Как будет выглядеть Дом культуры в Мамадыше после реконструкции — эскизы

Эскиз предоставлен Николаем Михайловым

В Мамадыше началась реконструкция здания районного ДК в рамках национального проекта «Культура». Сейчас строители ведут здесь широкомасштабные работы.

Ветхость зданий, невозможность для людей с ограниченными возможностями здоровья посещать их, устаревшее оборудование — всё это является серьезным препятствием для повышения качества труда работников культуры и внедрения новых форм обслуживания населения. Районный Дом культуры был построен в начале 80-х годов прошлого века.

С обретением современного вида он будет полностью отвечать имеющимся требованиям. Работы здесь планируют завершить в следующем году. Руководство организации, занимающейся реконструкцией, заявляет, что есть возможность сдать обновленное здание уже в конце этого года. Но когда бы это ни произошло, никто не сомневается, что на месте прежнего районного ДК появится обновленное внушительное здание.

Эскиз предоставлен Николаем Михайловым

Как сообщил начальник районного отдела культуры Степан Спиридонов, районный Дом культуры будет расширен за счет фойе на двух этажах и помещения, ранее использовавшегося как спортивный зал.

«Зрительный зал по-прежнему будет рассчитан на 370 мест. Предусмотрены отдельные помещения для проведения репетиций, творческих кружков, объединений, а также два кинозала на 70 и 140 мест. Будут созданы комфортные условия для занятий хореографией, вокалом и театральным искусством. Сцена будет оснащена современным техническим, звуковым и световым оборудованием, светодиодным экраном. Увеличение площадей фойе и вестибюля позволит организовать в них выставки. На втором этаже разместятся рабочие кабинеты сотрудников отдела культуры и РДК. Внутри будут обновлены электропроводка, системы отопления и водоснабжения, канализация», — пояснил он.

Несмотря на реконструкцию, работники культуры продолжают свою деятельность: дают концерты в образовательных и социальных учреждениях. Для проведения мероприятий районного масштаба будут использовать кинозал в селе Красная Горка и Дом культуры в поселке совхоза «Мамадышский».

Первый обустраивают для проведения концертов и различных культурных мероприятий. Здесь также продолжатся кинопоказы. Мамадышцы пока лишены возможности смотреть выступления артистов татарской эстрады и театральных коллективов. Эту проблему планируют решить. В настоящее время выясняется место проведения подобных мероприятий.

Стоимость работ оценивается почти в 153 млн рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».