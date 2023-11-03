Как бороться со стрессом? – советы врачей

В этом году Международная неделя осведомленности о стрессе проходит с 30 октября по 5 ноября. В это время важно вспомнить о влиянии стресса на организм и способах борьбы с ним.

Стресс – это состояние напряжения, возникающее у людей и животных под влиянием сильных воздействий. И жизнь современных людей почти всегда сопровождается таким состоянием.

Ученый Ганс Селье считал, что любая трудность, возникающая на пути комфортного существования, может быть разрешена двумя способами: активной реакцией – борьбой, и пассивной – готовностью терпеть трудности или бежать от них.

Степень воздействия стресса на человека может быть абсолютно разной: от легкого дискомфорта до тяжелых расстройств. Чем дольше такое состояние длится, тем выше риск появления негативных последствий. При этом ухудшается не только психоэмоциональное состояние, но и физическое здоровье. Человек может жаловаться на плохое самочувствие и нуждаться в помощи не только психотерапевтов, но и других врачей.

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Каждый человек по-своему справляется со стрессом, поэтому его симптомы и степень выраженности могут отличаться. Однако есть и общие признаки состояния стресса. Чаще всего это головная боль, дрожь, потливость, утомляемость, тахикардия, боли в груди, напряжение мышц и болевой синдром, расстройства ЖКТ (боли, диарея, запор, тошнота), нарушения пищевого поведения, приводящие к прибавке или потере веса, простудные и инфекционные заболевания, возникающие из-за снижения иммунитета. Кроме того, возникают эмоциональные проблемы – чувство подавленности, тревоги, замкнутость, невозможность расслабиться. Или когнитивные нарушения – забывчивость, низкая концентрация внимания, могут возникнуть проблемы со сном.

Существуют рабочие способы борьбы со стрессом. Исследования доказали тесную связь хронического стресса с недостатком сна. Следовательно, восстановление режима сна – это первый важный шаг к снижению уровня стресса.

Физические упражнения стимулируют выработку эндорфинов – гормонов счастья, которые помогает бороться с подавленным состоянием. Врачи уверены, что переживание проблем внутри себя – неверный путь в стрессовой ситуации. Лучше обратиться к человеку, которому вы можете доверять, поделиться с ним своими переживаниями. Это вернет ощущение поддержки и уменьшит психологическую нагрузку.

Еда – это ресурс, который организм использует для поддержания здоровья. Скудный или плохо сбалансированный рацион не только снижает энергию, но и наносит прямой вред организму.

Если самостоятельно справиться со стрессом не получается, обратитесь за психотерапевтической помощью. Специалист поможет лучше разобраться в проблеме, научит контролировать эмоции и адаптироваться к ситуации.