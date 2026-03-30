Как Большунов разобрался с претензиями Коростелева. Итоги старта финала Кубка России

Финал Кубка в Хибинах: Большунов преподал урок Коростелеву, а лыжники из Татарстана триумфально оккупировали весь пьедестал. О тотальном доминировании Сан Саныча и возвращении на трассу Дарьи Непряевой – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дерзость Коростелева не сработала против Короля на трехкилометровке

Главным блюдом стартовой части финала в Апатитах стало, безусловно, противостояние Александра Большунова и Савелия Коростелева. На протяжении всего сезона мы наблюдали, как молодой, дерзкий и, конечно, очень талантливый Савелий получал отличный опыт на международной арене и его то и дело сравнивали с Большуновым, который принес России три олимпийских золота и еще целую россыпь трофеев. Наследник ли Савелий прославленного Короля лыж или просто молодой и напористый лыжник с неплохой скоростью и техникой, но отсутствием какой-либо тактики? «Выскочка», как его любят называть сторонники Сан Саныча. Эти вопросы и стали тем самым яблоком раздора между российскими любителями лыж.

Стоит ли напоминать, что взаимной приязнью эти лыжники не отличаются и не теряют шанса уколоть друг друга через прессу. Поводом для последнего обмена колкостями стало противостояние с Йоханнесом Клебо. Савелий, хотя и неплохо выступил на международной арене, навязать норвежской машине конкуренцию все-таки не сумел. Большунов же отмечал, что ничего сверхъестественного великий норвежец не показывает: «Приезжай и забирай [медали]». Коростелев назвал такое несоответствие слов и поступков нелогичным. «Если так просто, почему он не здесь?» – рассуждал Савелий.

Противопоставление дерзости и молодости Коростелева и опыта Большунова, похоже, стало основным сюжетом в отечественных лыжах на ближайшие пару лет. Так что возвращение Савелия, который вышел на внутренние соревнования впервые с декабря, должно было дать первые ответы. Апатиты стали первыми стартами после его зарубежных приключений.

Финал Кубка России – точка, где психологическое давление возрастает многократно. Уже в субботу на трехкилометровой гонке свободным стилем Большунов решил наглядно продемонстрировать, в чем разница между быстрым гонщиком и абсолютным доминатором.

С первых же километров стало ясно, что Коростелев не собирается играть в «кошки-мышки». Его стратегия была очевидна: навязать Большунову изнурительный рваный темп, попытаться вывести его из зоны комфорта и заставить ошибиться на сложных рельефах заполярных трасс. Савелий действовал смело, порой даже вызывающе, работая первым номером и словно приглашая титулованного оппонента в открытый бой.

По сути, это была та самая дерзость, которую так любят болельщики. Но парадокс заключался в том, что Большунов как будто только и ждал этой активности. Его спокойствие на фоне атакующих действий Коростелева выглядело почти пугающим. Пока Савелий тратил силы на рывки, Александр методично, с математической точностью вымерял каждый толчок, экономя энергию для одного-единственного удара.

Развязка наступила в тот момент, когда у молодого гонщика начал заканчиваться «кислородный кредит». Большунов почувствовал его мгновенно – это профессиональное чутье хищника, который точно знает, когда жертва начинает замедляться. Его ответная атака была не просто мощной, она была сокрушительной по своей психологической сути.

Фото: flgr.ru

Сан Саныч не просто обошел Савелия, он сделал это с таким запасом прочности, что вся предыдущая борьба в одночасье показалась лишь иллюзией конкуренции. В итоге Коростелев показал третий результат, уступив победителю 8,8 секунды.

Это был классический урок «спортивного воспитания»: Большунов наказал конкурента за излишнюю прямолинейность, показав, что на таком уровне одной только скорости и юношеского задора недостаточно. Чтобы обыграть Короля на его поле, нужно не просто бежать быстрее, нужно думать глубже и обладать тем стальным терпением, которое вырабатывается годами тяжелейших побед.

Доминирование Большунова, как в лучшие времена

На второй день Сан Саныч лишь закрепил воспитательные меры. Воскресная программа финала Кубка России продолжилась гонками с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем. Этот формат традиционно считается более объективным «срезом» формы лыжников. Если на трехкилометровке Большунов мог воспользоваться тактическими уловками, то на десяти километрах необходима еще и выносливость.

Разделка исключает возможность отсидеться за спинами соперников или воспользоваться тактическими просчетами других участников. И, по сути, мужская «десятка» свободным стилем превратилась в открытый чемпионат Республики Татарстан.

Гонка началась с мощного рывка Савелия Коростелева. Очевидно, что после упущенного лидерства накануне 22-летний лыжник очень хотел реабилитироваться. И… похоже, перегорел.

Прямо со старта он включил предельные скорости. Его раскладка по дистанции выглядела практически идеальной: на промежуточных отметках он планомерно увеличивал отрыв от преследователей. О серьезности намерений Савелия говорит тот факт, что на финишном отрезке он сумел догнать стартовавшего на 30 секунд раньше лидера общего зачета Сергея Ардашева. В итоге Ардашев, ставший третьим, проиграл победителю 33,2 секунды.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако даже такого мощного хода не хватило Коростелеву для победы над Большуновым. Трехкратный олимпийский чемпион позволил себе небольшое отставание лишь на стартовом разгоне. Как только лыжи «вкатились» в жесткий северный снег, Большунов перехватил инициативу. К середине дистанции его преимущество над Савелием достигало девяти секунд. И хотя на второй половине круга Коростелев попытался предпринять контратаку, Александр хладнокровно удержал лидерство, финишировав с преимуществом в 5,5 секунды.

Эта победа стала для Большунова второй подряд в этом финале, и он продолжает идти по графику прошлого сезона, когда ему удалось выиграть все шесть гонок в Апатитах и Кировске. С учетом чемпионата России Александр выиграл четвертую личную гонку подряд в текущем сезоне. Такой длинной победной серии у него не было с апреля 2025 года.

Ну а для Коростелева эти гонки должны стать тем самым раздражителем и мотивацией, чтобы к следующему сезону навязать более серьезную конкуренцию Сан Санычу. Трехкратный не молодеет, да и стимулов на внутренней арене у него все меньше. А вот Савелию есть что доказывать и что выигрывать в России.

Да, по итогу прошлого сезона он становился чемпионом, но тот год явно нельзя занести в актив Большунову – половину сезона он хворал и искал мотивацию. Будет интересно посмотреть на обоих татарстанских лыжников в их лучших кондициях.

Драма на последних метрах: серебро Непряевой и воля Пеклецовой

Женская гонка на 10 километров свободным стилем подарила болельщикам еще более закрученный сюжет. Здесь основная борьба развернулась между лидером дистанционного зачета Алиной Пеклецовой и представляющей Татарстан Дарьей Непряевой, которая тоже дебютировала в 2026 году на внутрироссийских соревнованиях после отлучки на Кубок мира и Олимпиаду.

С самого старта Непряева дала понять, что намерена бороться только за золото. Она включила «турборежим» и уже к отметке 3,2 км догнала стартовавшую перед ней Евгению Крупицкую – текущего лидера общего зачета Кубка России.

Дарья доминировала на всех промежуточных отсечках. Казалось, что победа уже в кармане у татарстанской лыжницы: ее преимущество над Пеклецовой колебалось в районе 4-7 секунд на протяжении почти всей дистанции. Однако Алина в очередной раз подтвердила свое реноме мастера финишных отрезков. За 3,3 км до конца гонки она начала стремительно сокращать отставание, буквально выгрызая у трассы каждое мгновение.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На финише их разделили ничтожные 0,9 секунды. Пеклецова вырвала победу, оставив Непряеву с серебром. При этом стоит отметить, что остальные участницы, включая звездную Веронику Степанову, оказались в совершенно иной «лиге». Степанова, считавшаяся фаворитом, проиграла победительнице 23 секунды и финишировала лишь четвертой, пропустив вперед еще и Дарью Каневу из Коми.

Для Непряевой это серебро – отличный результат, подтверждающий ее претензии на лидерство в следующем сезоне. Хотя досадные доли секунды наверняка оставят чувство недосказанности перед финальным масс-стартом.

Мастер-класс в прологе: как Степанова подтвердила статус лидера на «трешке»

В женской трехкилометровке пьедестал также приватизировали татарстанские лыжницы. Степанова, считавшаяся главным фаворитом, с первых метров дистанции подтвердила свои притязания на золото. Главная интрига дня заключалась в возвращении на трассу Непряевой, также представляющей Татарстан. Сама Вероника не скрывала, что ее будоражит именно очная конкуренция с Дарьей.

«Жесткая трасса, долгожданная встреча с Непряевой и новое слово в организации гонок – здравствуйте, лыжные Апатиты!» – написала Степанова в своих соцсетях.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В итоге она выиграла, преодолев дистанцию за 7 минут 27,6 секунды и продемонстрировав идеальный баланс между частотой движений и мощностью проката. Непряева же стала лишь шестой с отставанием 8,1 секунды.

В ожидании «горы»

Завершение коньковых разделок в Апатитах подводит черту под первой частью большого финала. Результаты воскресенья серьезно скорректировали положение в зачетах. В мужском Кубке Сергей Ардашев сохраняет лидерство в общем зачете, но Александр Большунов стремительно сокращает дистанцию, занимая вторую строчку. Аналогичная ситуация в дистанционном зачете, где татарстанцы оккупировали первые две позиции.

У женщин Евгения Крупицкая продолжает удерживать лидерство в тотале, но Алина Пеклецова дышит ей в затылок. Главный вывод этих гонок – уровень готовности лыжников, представляющих Татарстан, невероятно высок. Три места на подиуме у мужчин и серебро у женщин – это результат системной работы, которая позволяет региону диктовать свои условия на главной лыжной арене страны.

Впереди у спортсменов самый тяжелый и зрелищный этап – масс-старт с финальным восхождением на гору Айкуайвенчорр. Учитывая текущую форму Большунова и невероятную волю к победе Непряевой, болельщики вправе ожидать новых успехов от татарстанской команды.