Как Большунов разобрался с претензиями Коростелева. Итоги старта финала Кубка России
Ни шанса для выскочки: Большунов доминирует в финале Кубка России
Финал Кубка в Хибинах: Большунов преподал урок Коростелеву, а лыжники из Татарстана триумфально оккупировали весь пьедестал. О тотальном доминировании Сан Саныча и возвращении на трассу Дарьи Непряевой – в материале «ТИ-Спорта».
Дерзость Коростелева не сработала против Короля на трехкилометровке
Главным блюдом стартовой части финала в Апатитах стало, безусловно, противостояние Александра Большунова и Савелия Коростелева. На протяжении всего сезона мы наблюдали, как молодой, дерзкий и, конечно, очень талантливый Савелий получал отличный опыт на международной арене и его то и дело сравнивали с Большуновым, который принес России три олимпийских золота и еще целую россыпь трофеев. Наследник ли Савелий прославленного Короля лыж или просто молодой и напористый лыжник с неплохой скоростью и техникой, но отсутствием какой-либо тактики? «Выскочка», как его любят называть сторонники Сан Саныча. Эти вопросы и стали тем самым яблоком раздора между российскими любителями лыж.
Стоит ли напоминать, что взаимной приязнью эти лыжники не отличаются и не теряют шанса уколоть друг друга через прессу. Поводом для последнего обмена колкостями стало противостояние с Йоханнесом Клебо. Савелий, хотя и неплохо выступил на международной арене, навязать норвежской машине конкуренцию все-таки не сумел. Большунов же отмечал, что ничего сверхъестественного великий норвежец не показывает: «Приезжай и забирай [медали]». Коростелев назвал такое несоответствие слов и поступков нелогичным. «Если так просто, почему он не здесь?» – рассуждал Савелий.
Противопоставление дерзости и молодости Коростелева и опыта Большунова, похоже, стало основным сюжетом в отечественных лыжах на ближайшие пару лет. Так что возвращение Савелия, который вышел на внутренние соревнования впервые с декабря, должно было дать первые ответы. Апатиты стали первыми стартами после его зарубежных приключений.
Финал Кубка России – точка, где психологическое давление возрастает многократно. Уже в субботу на трехкилометровой гонке свободным стилем Большунов решил наглядно продемонстрировать, в чем разница между быстрым гонщиком и абсолютным доминатором.
С первых же километров стало ясно, что Коростелев не собирается играть в «кошки-мышки». Его стратегия была очевидна: навязать Большунову изнурительный рваный темп, попытаться вывести его из зоны комфорта и заставить ошибиться на сложных рельефах заполярных трасс. Савелий действовал смело, порой даже вызывающе, работая первым номером и словно приглашая титулованного оппонента в открытый бой.
По сути, это была та самая дерзость, которую так любят болельщики. Но парадокс заключался в том, что Большунов как будто только и ждал этой активности. Его спокойствие на фоне атакующих действий Коростелева выглядело почти пугающим. Пока Савелий тратил силы на рывки, Александр методично, с математической точностью вымерял каждый толчок, экономя энергию для одного-единственного удара.
Развязка наступила в тот момент, когда у молодого гонщика начал заканчиваться «кислородный кредит». Большунов почувствовал его мгновенно – это профессиональное чутье хищника, который точно знает, когда жертва начинает замедляться. Его ответная атака была не просто мощной, она была сокрушительной по своей психологической сути.
Сан Саныч не просто обошел Савелия, он сделал это с таким запасом прочности, что вся предыдущая борьба в одночасье показалась лишь иллюзией конкуренции. В итоге Коростелев показал третий результат, уступив победителю 8,8 секунды.
Это был классический урок «спортивного воспитания»: Большунов наказал конкурента за излишнюю прямолинейность, показав, что на таком уровне одной только скорости и юношеского задора недостаточно. Чтобы обыграть Короля на его поле, нужно не просто бежать быстрее, нужно думать глубже и обладать тем стальным терпением, которое вырабатывается годами тяжелейших побед.
Доминирование Большунова, как в лучшие времена
На второй день Сан Саныч лишь закрепил воспитательные меры. Воскресная программа финала Кубка России продолжилась гонками с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем. Этот формат традиционно считается более объективным «срезом» формы лыжников. Если на трехкилометровке Большунов мог воспользоваться тактическими уловками, то на десяти километрах необходима еще и выносливость.
Разделка исключает возможность отсидеться за спинами соперников или воспользоваться тактическими просчетами других участников. И, по сути, мужская «десятка» свободным стилем превратилась в открытый чемпионат Республики Татарстан.
Гонка началась с мощного рывка Савелия Коростелева. Очевидно, что после упущенного лидерства накануне 22-летний лыжник очень хотел реабилитироваться. И… похоже, перегорел.
Прямо со старта он включил предельные скорости. Его раскладка по дистанции выглядела практически идеальной: на промежуточных отметках он планомерно увеличивал отрыв от преследователей. О серьезности намерений Савелия говорит тот факт, что на финишном отрезке он сумел догнать стартовавшего на 30 секунд раньше лидера общего зачета Сергея Ардашева. В итоге Ардашев, ставший третьим, проиграл победителю 33,2 секунды.
Однако даже такого мощного хода не хватило Коростелеву для победы над Большуновым. Трехкратный олимпийский чемпион позволил себе небольшое отставание лишь на стартовом разгоне. Как только лыжи «вкатились» в жесткий северный снег, Большунов перехватил инициативу. К середине дистанции его преимущество над Савелием достигало девяти секунд. И хотя на второй половине круга Коростелев попытался предпринять контратаку, Александр хладнокровно удержал лидерство, финишировав с преимуществом в 5,5 секунды.
Эта победа стала для Большунова второй подряд в этом финале, и он продолжает идти по графику прошлого сезона, когда ему удалось выиграть все шесть гонок в Апатитах и Кировске. С учетом чемпионата России Александр выиграл четвертую личную гонку подряд в текущем сезоне. Такой длинной победной серии у него не было с апреля 2025 года.
Ну а для Коростелева эти гонки должны стать тем самым раздражителем и мотивацией, чтобы к следующему сезону навязать более серьезную конкуренцию Сан Санычу. Трехкратный не молодеет, да и стимулов на внутренней арене у него все меньше. А вот Савелию есть что доказывать и что выигрывать в России.
Да, по итогу прошлого сезона он становился чемпионом, но тот год явно нельзя занести в актив Большунову – половину сезона он хворал и искал мотивацию. Будет интересно посмотреть на обоих татарстанских лыжников в их лучших кондициях.
Драма на последних метрах: серебро Непряевой и воля Пеклецовой
Женская гонка на 10 километров свободным стилем подарила болельщикам еще более закрученный сюжет. Здесь основная борьба развернулась между лидером дистанционного зачета Алиной Пеклецовой и представляющей Татарстан Дарьей Непряевой, которая тоже дебютировала в 2026 году на внутрироссийских соревнованиях после отлучки на Кубок мира и Олимпиаду.
С самого старта Непряева дала понять, что намерена бороться только за золото. Она включила «турборежим» и уже к отметке 3,2 км догнала стартовавшую перед ней Евгению Крупицкую – текущего лидера общего зачета Кубка России.
Дарья доминировала на всех промежуточных отсечках. Казалось, что победа уже в кармане у татарстанской лыжницы: ее преимущество над Пеклецовой колебалось в районе 4-7 секунд на протяжении почти всей дистанции. Однако Алина в очередной раз подтвердила свое реноме мастера финишных отрезков. За 3,3 км до конца гонки она начала стремительно сокращать отставание, буквально выгрызая у трассы каждое мгновение.
На финише их разделили ничтожные 0,9 секунды. Пеклецова вырвала победу, оставив Непряеву с серебром. При этом стоит отметить, что остальные участницы, включая звездную Веронику Степанову, оказались в совершенно иной «лиге». Степанова, считавшаяся фаворитом, проиграла победительнице 23 секунды и финишировала лишь четвертой, пропустив вперед еще и Дарью Каневу из Коми.
Для Непряевой это серебро – отличный результат, подтверждающий ее претензии на лидерство в следующем сезоне. Хотя досадные доли секунды наверняка оставят чувство недосказанности перед финальным масс-стартом.
Мастер-класс в прологе: как Степанова подтвердила статус лидера на «трешке»
В женской трехкилометровке пьедестал также приватизировали татарстанские лыжницы. Степанова, считавшаяся главным фаворитом, с первых метров дистанции подтвердила свои притязания на золото. Главная интрига дня заключалась в возвращении на трассу Непряевой, также представляющей Татарстан. Сама Вероника не скрывала, что ее будоражит именно очная конкуренция с Дарьей.
«Жесткая трасса, долгожданная встреча с Непряевой и новое слово в организации гонок – здравствуйте, лыжные Апатиты!» – написала Степанова в своих соцсетях.
В итоге она выиграла, преодолев дистанцию за 7 минут 27,6 секунды и продемонстрировав идеальный баланс между частотой движений и мощностью проката. Непряева же стала лишь шестой с отставанием 8,1 секунды.
В ожидании «горы»
Завершение коньковых разделок в Апатитах подводит черту под первой частью большого финала. Результаты воскресенья серьезно скорректировали положение в зачетах. В мужском Кубке Сергей Ардашев сохраняет лидерство в общем зачете, но Александр Большунов стремительно сокращает дистанцию, занимая вторую строчку. Аналогичная ситуация в дистанционном зачете, где татарстанцы оккупировали первые две позиции.
У женщин Евгения Крупицкая продолжает удерживать лидерство в тотале, но Алина Пеклецова дышит ей в затылок. Главный вывод этих гонок – уровень готовности лыжников, представляющих Татарстан, невероятно высок. Три места на подиуме у мужчин и серебро у женщин – это результат системной работы, которая позволяет региону диктовать свои условия на главной лыжной арене страны.
Впереди у спортсменов самый тяжелый и зрелищный этап – масс-старт с финальным восхождением на гору Айкуайвенчорр. Учитывая текущую форму Большунова и невероятную волю к победе Непряевой, болельщики вправе ожидать новых успехов от татарстанской команды.