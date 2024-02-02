«Как большой аэропорт»: «Мои документы» назвали топ-5 востребованных услуг

За 2023 год МФЦ Татарстана оказали жителям республики более 5 млн различных услуг. В топ-5 популярных услуг вошли регистрация прав на недвижимость, регистрационный учёт, получение сведений ЕГРН, проверка налоговой задолженности и получение паспорта гражданина России. Об этом стало известно сегодня на итоговом совещании МФЦ по РТ, прошедшем в Казани.

«В 2023 году количество оказанных услуг значительно снизилось по сравнению с предыдущим годом. В данном случае это не значит, что в МФЦ стало меньше приходить посетителей. К снижению статистики привело отсутствие технической возможности оказывать услугу налоговой службы по бесплатному информированию граждан о наличии или отсутствии налоговой задолженности. В прошлом году в связи с масштабным переходом Федеральной налоговой службы на единый налоговый счет информация о задолженностях граждан в систему АИС МФЦ не поступала. Поэтому услуга в наших офисах не оказывалась в период с января по август. Возобновился прием граждан только с сентября», — сообщила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова.

По ее словам, спрос на другие услуги МФЦ и загрузка филиалов оставались по-прежнему высокими. Популярность офисов «Мои документы» для граждан подтверждает прирост суммы госпошлины, ежегодно поступающей в бюджет Татарстана за оказание через многофункциональные центры ряда услуг федеральных органов.

«За девять лет работы общая сумма поступлений достигла почти 5 млн рублей», — подчеркнула Музафарова.

Она отметила, что в МФЦ постоянно происходят различные изменения. Совершенствуется набор функций и сервисов, открываются новые офисы приема, необходимые для удовлетворения растущих потребностей граждан, в том числе к получению услуг.

«Но по-прежнему в центре нашего внимания остаются люди. Весь комплекс мероприятий укладывается в единое понятие – клиентоцентричность. На сегодняшний день за услугами население республики обращается как в 60 основных филиалов, так и в территориальные подразделения в сельских поселениях», — сказала Музафарова.

Особое внимание в своем выступлении она заострила на несоблюдении в ряде районов сроков оказания услуг.

«На протяжении целого года работы при рассмотрении заявлений, подаваемых через МФЦ, муниципальные органы многих районов систематически нарушали сроки оказания услуг. Данный вопрос неоднократно поднимался на республиканских совещаниях. Тем не менее проблема до сих пор не устранена. Желательно, чтобы главы муниципальных районов обратили на это свое внимание», — заметила спикер.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказал о цифровой трансформации, которую пережили МФЦ за прошедшие годы.

«МФЦ — как большой аэропорт, куда прилетают самолеты, приходят пассажиры, привозят топливо и питание. Аэропорт не останавливается ни на минуту. МФЦ — мощнейшая, слаженная структура, как и аэропорт, работающая 24 на 7», — заметил Хайруллин.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин отметил, что сеть МФЦ действительно активно развивается.

«Девять лет вашей непрерывной деятельности показывают высокие результаты в обслуживании населения. Эти успехи отмечают ваши коллеги из других регионов», — констатировал он.

Нигматуллин сообщил, что в 2023 году МФЦ Татарстана перешли на оказание муниципальных услуг по экстерриториальному принципу. В России это уникальный опыт, подчеркнул первый вице-премьер РТ.

Рустам Нигматуллин рекомендовал специалистам МФЦ не останавливаться на достигнутых результатах, и в дальнейшем повышать качество и доступность муниципальных услуг, оказываемых населению Татарстана с соблюдением должных сроков.