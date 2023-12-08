Как билайн бизнес и ГК «Сервис-Телеком» автоматизировали расчеты за электроэнергию

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Сегодня под управлением ГК «Сервис-Телеком» находится более 20 000 сооружений связи по всей стране, а контролировать потребление электроэнергии на каждом объекте компании помогает M2M-решение «Энергоменеджмент» от билайн бизнес.

Задача со «звёздочкой»

Обычно бизнес отслеживает потребление электроэнергии с помощью автоматических систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). И этого вполне достаточно для производственных предприятий, но кратно масштабировать стандартную систему сложно. Поэтому перед командами стояла задача не только внедрить автоматизированную информационно-измерительную систему с перспективой дальнейшего расширения, но и облегчить процесс взаиморасчётов.

«Для нас было важно, чтобы команда партнёра понимала специфику сетевой инфраструктуры, особенностей оборудования и была готова решать нестандартные задачи. Например, в каждом регионе нашего присутствия есть несколько гарантирующих поставщиков электроэнергии, и все они периодически проводят корректировку тарифов. При этом нет единого стандарта публикации обновлений или обмена данными, поэтому создать автоматизированное решение для актуализации информации и взаиморасчётов — действительно задача со “звёздочкой”», — отметил Николай Нифонтов, директор по эксплуатации Группы компаний «Сервис-Телеком».

Сервис «от А до Я» с гарантией

Решение «Энергоменеджмент» от билайн бизнес включает услугу по cбору, передаче и хранения данных с приборов учета электроэнергии и предоставление доступа к функционалу программного обеспечения для учёта данных с приборов и расчета стоимости за электрическую энергию. В комплексный продукт входят также приборы учёта, контроллеры устройств сбора и передачи данных (УСПД). Услуги связи по передаче данных предоставляются по отдельному договору, как и работы по монтажу и обслуживанию приборов учёта.

Ещё одна важная функция системы АСКУЭ от билайн бизнес — мониторинг работоспособности оборудования, установленного на объектах башенной инфраструктуры.

Изменения внутри и снаружи

На реализацию проекта обеим командам потребовалось всего четыре месяца. За это время была создана отдельная инфраструктура для клиента, а также разработаны и внедрены технологические и бизнес-процессы по подключению новых точек.

«В современной экономике энергоресурсы играют не меньшую роль, чем финансы. Эффективное управление их потреблением крайне актуальный вопрос в энергоёмких секторах, например, в производственном или добывающем. Сокращая или оптимизируя потребление энергоресурсов, бизнес может получить преимущество на высококонкурентных рынках за счёт возможности управлять себестоимостью конечного продукта. Мы продолжим совершенствовать наши продукты, направленные на возможности повышения энергоэффективности и развитие концепции «бережливого производства», — комментирует Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом».

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