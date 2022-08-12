«Как бальзам на душу»: в Казани активисты очистили берег Волги

Фото: © Владимир Василье/ИА «Татар-информ»

В Адмиралтейской слободе в Казани прошла акция по очистке берега Волги. В ней приняли участие более 100 человек – представители предприятий республики, волонтеры экологических движений и активные горожане, которые собрали больше сотни мешков мусора.

«Республика не первый год реализует мероприятия по очистке объектов. Так, в этом году удалось очистить два объекта в Лаишевском районе, два объекта в Мамадышеском районе, также мы дали старт проекту по очистке реки Мелекеска в Набережных Челнах», – рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский.

По его словам, каждый год Татарстан доказывает, что является лидером не только в количестве очищенных береговых линий, но и в числе участников акций. Так, в прошлом году Татарстан занял первое место среди всех регионов страны. Была очищена береговая полоса протяженностью свыше 10 тыс. км, а к уборке присоединились более 276 тыс. неравнодушных татарстанцев.

«Из года в год количество жителей, принимающих участие в акциях, растет. Это говорит о том, что экологическое самосознание, воспитание экологической культуры является наиболее знаковым инструментом, позволяющим сохранить богатую природу нашей республики», – добавил Егор Тарнавский.

Помимо волонтеров, неравнодушных горожан и представителей различных организаций в акции также приняли участие представители Русского географического общества в республике. В ходе акции дайверы очистили дно реки протяженностью более 1 км.

Фото: © Владимир Василье/ИА «Татар-информ»

«Чаще всего сегодня мы находим рыболовные снасти, крючки, консервные банки, сети – все это опасно не только для самых жителей, которые купаются здесь и занимаются рыбалкой, но и для рыб и других представителей морского мира», – поделился дайвер Станислав Андронов.

Как отметили организаторы, весь мусор будет отсортирован на четыре фракции: стекло, металл, бумага и несортируемые отходы. Затем их отправят на специальные полигоны.

Фото: © Владимир Василье/ИА «Татар-информ»

«Перед волонтерами стоит задача очистить берег реки Волга. Эта локация очень любима казанцами, но к сожалению, некоторые из них не очень любят убирать за собой мусор. Акция поможет понять, насколько здесь загрязнена территория», – подчеркнул заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Андрей Агарков.

Природоохранная акция реализована Министерством экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества республики.

Фото: © Владимир Василье/ИА «Татар-информ»

«Я родился в Казани, поэтому для меня город и река Волга – это мои родные места. Сегодня мы почистили берег и для меня – это бальзам на душу, ведь сейчас я могу привести своих детей и внуков и на чистом берегу искупаться», – рассказал участник акции Вячеслав Золов.

Помимо Татарстана к марафону «Добро капля за каплей» также присоединились представители трех регионов — Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии-Алании.