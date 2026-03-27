«Кайрат» не смог вовремя добраться до Петербурга на матч с «Зенитом» из-за угрозы БПЛА

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» столкнулся с непредвиденными сложностями по пути на товарищескую встречу с петербургским «Зенитом». Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, рейс из Алма-Аты был перенаправлен из Пулково в Москву.

Изначально предполагалось, что делегация прибудет в Северную столицу в ночь с четверга на пятницу, однако из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области авиарейс изменил маршрут.

В пятницу утром игроки и представители казахстанского клуба выехали из Москвы в Санкт-Петербург на автобусе. Время в пути, по предварительным расчетам, составит не менее шести часов, прибытие ожидается около 16:00 по московскому времени. Таким образом, общее время нахождения в дороге для чемпионов Казахстана превысит сутки.

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Кайратом» запланирован на субботу, 28 марта. Встреча должна пройти на стадионе «Газпром Арена».