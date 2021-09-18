Каймакоглу стал членом тренерского штаба УНИКСа

Греческий ветеран казанского УНИКСа Костас Каймакоглу стал ассистентом главного тренера команды. Ситуацию с экс-игроком корреспонденту ИА «Татар-информ» прояснил президент клуба Евгений Богачев.

Не так давно 38-летний тяжелый форвард официально завершил свою почти 20-летнюю профессиональную игровую карьеру. За УНИКС Каймакоглу играл в 2012–2021 годах, проведя в Казани девять впечатляющих лет.

Евгений Богачев еще летом заявил агентству, что планирует использовать опыт греческого ветерана в системе клуба. И вот уже на недавнем турнире «Кубок Стамбула» Каймакоглу присутствовал на тренерской скамейке УНИКСа в качестве одного из ассистентов главного тренера команды Велимира Перасовича. В этом же качестве Костас работает сейчас на Суперкубке России, где в первом матче казанцы сегодня уступили питерскому «Зениту (76:83).

«Да, Каймакоглу является одним из помощников наставника нашей команды», — подтвердил телевизионную картинку президент УНИКСа Евгений Богачев.

На клубном сайте Каймакоглу пока нет ни среди игроков, ни среди тренеров, но главное, что ветеран работает и приносит пользу казанцам.

Завтра, в 16.00, в Москве УНИКС сыграет в матче за третье место в Суперкубке России с проигравшим во втором полуфинале ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).