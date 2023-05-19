Кайбицы включились в борьбу за звание культурной столицы Татарстана

День культуры Кайбицкого района Татарстана прошел в Казани. Праздничную программу подготовили творческие, фольклорные и танцевальные коллективы муниципалитета.

Кроме того, была представлена выставка изделий местных народных промыслов и рукоделия, подготовлена экспозиция, посвященная выдающимся уроженцам муниципального образования. Гостей угостили блюдами национальных кухонь народов, проживающих в Кайбицком районе.

Мероприятие в том числе посетили министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин и депутат Государственного Совета РТ Фаниль Багаутдинов.

Организованный Министерством культуры РТ конкурс «Культурная столица Татарстана» проводится среди всех муниципальных образований республики с 31 марта до конца ноября.

Историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни и народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов районы представляют на 13 различных площадках Казани.

По итогам конкурса муниципальному району, одержавшему победу, будет вручен сертификат номиналом в 3 млн рублей на реализацию одного из федеральных или региональных культурных проектов.